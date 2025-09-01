Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία 120-57: Τη νίκησε με 63 πόντους διαφορά! (vid)
Η Γερμανία δεν έδειξε… έλεος απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία, τη διέλυσε με 120-57 κι έκανε το 4Χ4 στο Eurobasket 2025.
- «Η Γάζα δεν είναι προς πώληση»: Η Χαμάς απαντά στο αμερικανικό σχέδιο για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής
- Αίτηση για ευκολότερη πρόσβαση στην άμβλωση υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
- Τροχαία: 385 ατυχήματα με 14 νεκρούς στην Αττική τον Αύγουστο – Πάνω από 450 οι τραυματίες
- ΗΠΑ: Νεκρός άνδρας στο φεστιβάλ Burning Man στη Νεβάδα – Βρέθηκε σε λίμνη αίματος
Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε η Γερμανία το παιχνίδι της με τη Μεγάλη Βρετανία, διαλύοντας την αντίπαλό της με 120-57, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Β’ ομίλου, για το Eurobasket 2025.
Τα «πάντσερ» ήταν ασταμάτητα και από τα μέσα της πρώτης περιόδου δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους Βρετανούς, πραγματοποιώντας ίσως την καλύτερη εμφάνιση του τουρνουά, και πλέον παραμένουν αήττητοι.
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν Τρίσταν Ντα Σίλβα με 25 πόντους, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες του Ντένις Σρέντερ και του Φραντς Βάγκνερ με 19 και 18 πόντους αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, ο Μάιλς Χίσον και ο Πάτρικ Γουίλαν είχαν από 11 πόντους έκαστος.
Τα δεκάλεπτα: 32-19, 58-31, 88-40, 120-57
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*
Γερμανία (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 8 (1/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Ο. Ντα Σίλβα 13 (6 ριμπάουντ), Τ. Ντα Σίλβα 25 (5/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Βάγκνερ 18 (3/4 τρίποντα, 10 ασίστ), Τάις 10 (9 ριμπάουντ), Σρούντερ 19 (2/4 τρίποντα, 5 ασίστ), Χόλατς 9 (1/3 τρίποντα), Τίμαν 8 (6 ριμπάουντ), Κράτζερ 2, Ομπστ 8 (2/5 τρίποντα).
Μεγάλη Βρετανία (Στόιτελ): Χάιμπερτ, Ανταμού 4, Νέλσον 7 (1/5 τρίποντα, 7 ασίστ), Γουότσον-Γκέιλ 5 (1/4 τρίποντα), Μπέλο 9 (4/10 δίποντα), Γεμπόα 4 (3 ριμπάουντ), Χέσον 11 (4/9 δίποντα), Γουίτλ 4, Άκιν 2 (6 ριμπάουντ), Γουίλαν 11 (1/5 τρίποντα).
- Δεν είναι καλές μέρες για πρώην προπονητές της Γιουνάιτεντ…
- Ολυμπιακός: «Τρέλα» για Ποντένσε: Χαμός στο Ελ. Βενιζέλος για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ (vids)
- Χαμός στο Ιράν για τη μεταγραφή του Ταρέμι στον Ολυμπιακό: «Ο πρίγκιπας στον Πειραιά»
- Σε μεγάλα «κέφια» ο Μέχντι Ταρέμι του Ολυμπιακού: Σκόραρε με το Ιράν (vid)
- Μάνσα: «Μεγάλη τιμή για μένα ο Ολυμπιακός – Είμαι ενθουσιασμένος» (vid)
- Στάθης Πεχλιβανίδης: Ο θρύλος της Καϊράτ που την ενώνει με την Ελλάδα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις