Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία 120-57: Τη νίκησε με 63 πόντους διαφορά! (vid)

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε η Γερμανία το παιχνίδι της με τη Μεγάλη Βρετανία, διαλύοντας την αντίπαλό της με 120-57, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Β’ ομίλου, για το Eurobasket 2025.

Τα «πάντσερ» ήταν ασταμάτητα και από τα μέσα της πρώτης περιόδου δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους Βρετανούς, πραγματοποιώντας ίσως την καλύτερη εμφάνιση του τουρνουά, και πλέον παραμένουν αήττητοι.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν Τρίσταν Ντα Σίλβα με 25 πόντους, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες του Ντένις Σρέντερ και του Φραντς Βάγκνερ με 19 και 18 πόντους αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, ο Μάιλς Χίσον και ο Πάτρικ Γουίλαν είχαν από 11 πόντους έκαστος.

Τα δεκάλεπτα: 32-19, 58-31, 88-40, 120-57

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*

Γερμανία (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 8 (1/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Ο. Ντα Σίλβα 13 (6 ριμπάουντ), Τ. Ντα Σίλβα 25 (5/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Βάγκνερ 18 (3/4 τρίποντα, 10 ασίστ), Τάις 10 (9 ριμπάουντ), Σρούντερ 19 (2/4 τρίποντα, 5 ασίστ), Χόλατς 9 (1/3 τρίποντα), Τίμαν 8 (6 ριμπάουντ), Κράτζερ 2, Ομπστ 8 (2/5 τρίποντα).

Μεγάλη Βρετανία (Στόιτελ): Χάιμπερτ, Ανταμού 4, Νέλσον 7 (1/5 τρίποντα, 7 ασίστ), Γουότσον-Γκέιλ 5 (1/4 τρίποντα), Μπέλο 9 (4/10 δίποντα), Γεμπόα 4 (3 ριμπάουντ), Χέσον 11 (4/9 δίποντα), Γουίτλ 4, Άκιν 2 (6 ριμπάουντ), Γουίλαν 11 (1/5 τρίποντα).