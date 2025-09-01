Εσθονία – Τουρκία 64-84: Συνεχίζει αήττητη η ομάδα του Αταμάν
Άνετη νίκη για την Τουρκία απέναντι στην Εσθονία, της οποία κι επιβλήθηκε με το εντυπωσιακό 84-64, συνεχίζοντας έτσι την αήττητη πορεία της.
Έναν… υγιεινό περίπατο έκανε η Τουρκία απέναντι στην Εσθονία, της οποίας και επιβλήθηκε εύκολα με 84-64, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου του Eurobasket 2025, παραμένοντας έτσι αήττητη στη διοργάνωση, μία… στροφή πριν το φινάλε της πρώτης φάσης.
To σύνολο του Εργκίν Αταμάν είχε τα ηνία καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και δεν αντιμετώπισε κανέναν απολύτως πρόβλημα κόντρα στην αντίπαλό του, η οποία αρκέστηκε σε… δευτερεύοντα ρόλο μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.
Πρώτος σκόραρε για τους νικητές ήταν ο Αλπερέν Σενγκούν με 21 πόντους, ενώ ο Ερτζάν Οσμάνι είχε 14 πόντους και 10 ριμπάουντ, με τον Τζέντι Όσμαν να παίζει 24′ έχοντας 11 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Κρίστιαν Κουλαμάε σταμάτησε στους 16 πόντους, με τον Κρέγκορ Χέρμετ να προσθέτει 12.
Τα δεκάλεπτα: 13-25, 27-46, 46-65, 64-84
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*
Εσθονία (Ρανούλα): Ντρελ 8 (3 ριμπάουντ), Ρόζενταλ 1, Ραϊέστε, Τρέιερ 8 (2/4 τρίποντα), Γιούρκταμν 2, Τας 9 (3/6 δίποντα), Χέρμετ 12 (4/6 τρίποντα), Τζόσαρ 2 (3 ριμπάουντ), Ρίλσμα 2, Κόνοτσουκ 4 (5 ασίστ), Κουλαμάε16 (4/7 τρίποντα).
Τουρκία (Αταμάν): Λάρκιν 7 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χαζέρ 9 (1/2 τρίποντα, 4 ασίστ), Σανλί, Όσμαν 11 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μπιτίμ, Κορκμάζ 5 (2 ριμπάουντ), Σενγκούν 21 (2/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Οσμάνι 14 (3/4 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Μπόνα 12 (4 ριμπάουντ), Γιλμάζ, Σιπάχι 4, Γιούρτσεβεν 1.
