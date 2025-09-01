sports betsson
Αυτές είναι οι ομάδες που έχουν προκριθεί ήδη στους «16» του Eurobasket
Μπάσκετ 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:31

Αυτές είναι οι ομάδες που έχουν προκριθεί ήδη στους «16» του Eurobasket

Με τη νίκη της επί της Γεωργίας, η Ελλάδα προκρίθηκε και μαθηματικά στους «16» του Eurobasket – Τι γίνεται στους υπόλοιπους ομίλους.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η δράση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Eurobasket 2025, με τις 24 εθνικές ομάδες που συμμετέχουν να μάχονται για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης σε Λεμεσό, Κατοβίτσε, Ρίγα και Τάμπερε.

Οι τέσσερις καλύτερες ομάδες από κάθε όμιλο θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στη «Φάση των 16», η οποία θα διεξαχθεί στην Arena Riga, στην πρωτεύουσα της Λετονίας. Με την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής, όμως, έξι έθνικές ομάδες πανηγυρίζουν ήδη την πρόκριση τους στην επόμενη φάση, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα που ξεκίνησε με τρεις νίκες στους ισάριθμους πρώτους αγώνες της.

Αναλυτικά οι ομάδες που έχουν προκριθεί έως τώρα στους «16» του Eurobasket:

1ος όμιλος
Προκρίθηκαν: Σερβία, Τουρκία
Θέση διεκδικούν: Τσεχία, Εσθονία, Λετονία, Πορτογαλία

2ος όμιλος
Προκρίθηκαν: Φινλανδία, Γερμανία
Θέση διεκδικούν: Μεγάλη Βρετανία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Σουηδία

3ος όμιλος
Προκρίθηκε: Ελλάδα
Θέση διεκδικούν: Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κύπρος, Γεωργία, Ιταλία, Ισπανία

4ος όμιλος
Προκρίθηκε: Πολωνία
Θέση διεκδικούν: Βέλγιο, Γαλλία, Ισλανδία, Ισραήλ, Σλοβενία

Vita.gr
Χάρβαρντ: Ο αλάνθαστος τρόπος να ανακουφιστείς από το φούσκωμα

sp_banner_Desk
