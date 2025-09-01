Αυτές είναι οι ομάδες που έχουν προκριθεί ήδη στους «16» του Eurobasket
Με τη νίκη της επί της Γεωργίας, η Ελλάδα προκρίθηκε και μαθηματικά στους «16» του Eurobasket – Τι γίνεται στους υπόλοιπους ομίλους.
- Άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε σκύλο σε αυλή σπιτιού - «Υπάρχει ένας δολοφόνος ανάμεσά μας»
- Απίστευτο: Αφαίρεσαν παξιμάδι ασφαλείας από κούνια σε παιδική χαρά-Οργισμένη ανακοίνωση Δήμου Πολυγύρου
- Σημαντική μελέτη: Πώς ένα απλό τεστ μπορεί να εντοπίσει παιδιά με δυνητικά θανατηφόρα καρδιακή πάθηση
- Νέα συνάντηση Ζελένσκι με ευρωπαίους ηγέτες την Πέμπτη στο Παρίσι
Η δράση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Eurobasket 2025, με τις 24 εθνικές ομάδες που συμμετέχουν να μάχονται για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης σε Λεμεσό, Κατοβίτσε, Ρίγα και Τάμπερε.
Οι τέσσερις καλύτερες ομάδες από κάθε όμιλο θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στη «Φάση των 16», η οποία θα διεξαχθεί στην Arena Riga, στην πρωτεύουσα της Λετονίας. Με την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής, όμως, έξι έθνικές ομάδες πανηγυρίζουν ήδη την πρόκριση τους στην επόμενη φάση, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα που ξεκίνησε με τρεις νίκες στους ισάριθμους πρώτους αγώνες της.
Αναλυτικά οι ομάδες που έχουν προκριθεί έως τώρα στους «16» του Eurobasket:
1ος όμιλος
Προκρίθηκαν: Σερβία, Τουρκία
Θέση διεκδικούν: Τσεχία, Εσθονία, Λετονία, Πορτογαλία
2ος όμιλος
Προκρίθηκαν: Φινλανδία, Γερμανία
Θέση διεκδικούν: Μεγάλη Βρετανία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Σουηδία
3ος όμιλος
Προκρίθηκε: Ελλάδα
Θέση διεκδικούν: Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κύπρος, Γεωργία, Ιταλία, Ισπανία
4ος όμιλος
Προκρίθηκε: Πολωνία
Θέση διεκδικούν: Βέλγιο, Γαλλία, Ισλανδία, Ισραήλ, Σλοβενία
- Εθνική Ελλάδας: Το κάλεσμα των παικτών προς τον κόσμο (vid)
- Εμμανουήλ Καραλής στο «In»: «Θέλω να κάνω ατομικό ρεκόρ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα»
- Άρης: Εκτός δράσης για 4-6 εβδομάδες ο Πέρεθ
- Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87: Σούπερ Βούτσεβιτς λύγισε τους Σκανδιναβούς (vid)
- Ο Δήμαρχος του Ούντινε ζητά αναβολή του αγώνα Ιταλία-Ισραήλ
- Η μεγάλη επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο ιστορικό Camp Nou
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις