Αυτές είναι οι ομάδες που έχουν προκριθεί ήδη στους «16» του Eurobasket

Η δράση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Eurobasket 2025, με τις 24 εθνικές ομάδες που συμμετέχουν να μάχονται για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης σε Λεμεσό, Κατοβίτσε, Ρίγα και Τάμπερε.

Οι τέσσερις καλύτερες ομάδες από κάθε όμιλο θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στη «Φάση των 16», η οποία θα διεξαχθεί στην Arena Riga, στην πρωτεύουσα της Λετονίας. Με την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής, όμως, έξι έθνικές ομάδες πανηγυρίζουν ήδη την πρόκριση τους στην επόμενη φάση, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα που ξεκίνησε με τρεις νίκες στους ισάριθμους πρώτους αγώνες της.

Αναλυτικά οι ομάδες που έχουν προκριθεί έως τώρα στους «16» του Eurobasket:

1ος όμιλος

Προκρίθηκαν: Σερβία, Τουρκία

Θέση διεκδικούν: Τσεχία, Εσθονία, Λετονία, Πορτογαλία

2ος όμιλος

Προκρίθηκαν: Φινλανδία, Γερμανία

Θέση διεκδικούν: Μεγάλη Βρετανία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Σουηδία

3ος όμιλος

Προκρίθηκε: Ελλάδα

Θέση διεκδικούν: Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κύπρος, Γεωργία, Ιταλία, Ισπανία

4ος όμιλος

Προκρίθηκε: Πολωνία

Θέση διεκδικούν: Βέλγιο, Γαλλία, Ισλανδία, Ισραήλ, Σλοβενία