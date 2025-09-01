sports betsson
Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 19:25
Φωτιά στη Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 16:40
Ανακαλούνται μπισκότα πρωτεΐνης λόγω μούχλας
Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87: Σούπερ Βούτσεβιτς λύγισε τους Σκανδιναβούς (vid)
Μπάσκετ 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:16

Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87: Σούπερ Βούτσεβιτς λύγισε τους Σκανδιναβούς (vid)

Το Μαυροβούνιο επικράτησε δύσκολα της Σουηδίας με 87-81 για την 4η αγωνιστική του Eurobasket 2025, κάνοντας «σεφτέ» στη διοργάνωση. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Νίκολα Βούτσεβιτς (23 πόντοι, 15 ριμπάουντ).

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Χάρβαρντ: Ο αλάνθαστος τρόπος να ανακουφιστείς από το φούσκωμα

Χάρβαρντ: Ο αλάνθαστος τρόπος να ανακουφιστείς από το φούσκωμα

Με «μπροστάρη» τον εκπληκτικό Νίκολα Βούτσεβιτς, το Μαυροβούνιο πήρε την «παρθενική» του νίκη στο Eurobasket 2025, επικρατώντας με 87-81 της Σουηδίας για να μείνει έτσι ζωντανό στο «κυνήγι» της πρόκρισης. Ο σέντερ των Σικάγο Μπουλς ολοκλήρωσε μία ακόμα σπουδαία εμφάνιση στη διοργάνωση, κάνοντας double-double με 23 πόντους και 15 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 4 ασίστ.

Από την πλευρά των Σκανδιναβών, ο εκπληκτικός Πέπε Λάρσον σταμάτησε στους 28 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ. Η αναμέτρηση ανάμεσα σε Σουηδία – Μαυροβούνιο εκτυλίχθηκε σε θρίλερ, με τη διαφορά να την κάνουν τελικά οι Βούτσεβιτς Άλμαν, με τον τελευταίο να πετυχαίνει 10 σερί πόντους στην τέταρτη περίοδο σε καθοριστικό σημείο.

Πάλεψε μέχρι το τέλος για να εξασφαλίσει την πρόκριση η Σουηδία, αλλά ήταν άστοχη στο φινάλε κι έδειξε και σημάδια κούρασης, με το Μαυροβούνιο να πετυχαίνει την πρώτη του νίκη και να γίνεται το φαβορί για την πρόκριση στη φάση των «16».

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-18, 34-40, 65-64, 81-87

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης, Χορόζοβ, Προτς.

Οι συνθέσεις: 

ΣΟΥΗΔΙΑ (Ρίπινεν): Άντερσον 3 (1/3 τρίποντα), Ράμστεντ, Μποργκ 6 (2), Λάρσον 28 (7/10 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα), Χάκανσον 3 (1), Μάρκουσον 2, Γκάντεφορς 10 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πάντζαρ 3, Εντζιέ 11, Μπιργκάντερ 11 (9 ριμπάουντ).

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Ράντοβιτς): Άλμαν 8 (1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μιχαΐλοβιτς 10 (2), Βούτσεβιτς 21 (5/10 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 15 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Σλάβκοβιτς 4, Χαντζιμπέγκοβιτς 10 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Σιμόνοβιτς 9 (5 ριμπάουντ), Γιοβάνοβιτς 3 (1/3 τρίποντα), Ντρόμπνιακ 13 (2/3 τρίποντα).

YouTube thumbnail

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε μάχη – Έσπασε το πτωτικό σερί

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε μάχη – Έσπασε το πτωτικό σερί

Vita.gr
Χάρβαρντ: Ο αλάνθαστος τρόπος να ανακουφιστείς από το φούσκωμα

Χάρβαρντ: Ο αλάνθαστος τρόπος να ανακουφιστείς από το φούσκωμα

Business
ΔΕΗ: Ρίχνει 14,5% τα τιμολόγια ρεύματος για τον Σεπτέμβριο

ΔΕΗ: Ρίχνει 14,5% τα τιμολόγια ρεύματος για τον Σεπτέμβριο

inWellness
inTown
On Field 01.09.25

Ο μεγάλος στόχος της Λίβερπουλ

Οι απίστευτες μεταγραφές των «κόκκινων» δημιουργούν ένα φανταστικό ρόστερ και ο πήχης έχει ανέβει ψηλότερα από ποτέ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
To «έπος της Σαϊτάμα»: Η μέρα που η Εθνική Ελλάδας διέλυσε τις ΗΠΑ και τους σταρ του NBA (vids, pics)
Μπάσκετ 01.09.25

To «έπος της Σαϊτάμα»: Η μέρα που η Εθνική Ελλάδας διέλυσε τις ΗΠΑ και τους σταρ του NBA (vids, pics)

Ελλάδα – ΗΠΑ 101-95. Κάτι που κάποτε θα ακουγόταν σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά την 1η Σεπτεμβρίου 2006, η Εθνική ομάδα μπάσκετ το έκανε πραγματικότητα!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κάθε μέρα και καλύτερη
On Field 31.08.25

Κάθε μέρα και καλύτερη

Τα μηνύματα από την εμφάνιση και άνετη νίκη επί της Γεωργίας είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά, καθώς η Εθνική μας δείχνει πως είναι έτοιμη για όλα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σπανούλης: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί όλα τα παιδιά δίνουν το 100% των δυνάμεών τους»
Eurobasket 2025 31.08.25

Σπανούλης: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί όλα τα παιδιά δίνουν το 100% των δυνάμεών τους»

Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε δηλώσεις μετά την επιβλητική νίκη της Εθνικής μας κόντρα στη Γεωργία και τόνισε ότι είναι χαρούμενος που βλέπει τους παίκτες να δίνουν όλα όσα έχουν.

Σύνταξη
Γεωργία – Ελλάδα 53-94: Σαρωτική η Εθνική, προκρίθηκε και πάει για την πρωτιά! (vid)
Μπάσκετ 31.08.25

Γεωργία – Ελλάδα 53-94: Σαρωτική η Εθνική, προκρίθηκε και πάει για την πρωτιά! (vid)

Η Ελλάδα ήταν απολαυστική, ισοπέδωσε τη Γεωργία με 94-53 αδιανόητη εμφάνιση και δείχνει πως δεν μπορεί με τίποτα να χάσει την πρωτιά του ομίλου της στο Eurobasket 2025 – Η Εθνική πέρασε ήδη στους «16»

Σύνταξη
LIVE: Γεωργία – Ελλάδα
Μπάσκετ 31.08.25

LIVE: Γεωργία – Ελλάδα

LIVE: Γεωργία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γεωργία – Ελλάδα, για την τρίτη αγωνιστική του Eurobasket 2025. Τηλεοπτική κάλυψη από ERT News.

Σύνταξη
Κρήτη: Στον εισαγγελέα οι 8 πρώτοι από τους συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης – 89 κατηγορούμενοι στη δικογραφία
Ελλάδα 01.09.25

Κρήτη: Στον εισαγγελέα οι 8 πρώτοι από τους συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης – 89 κατηγορούμενοι στη δικογραφία

Ξεκίνησε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα η διαδικασία μεταγωγής των συλληφθέντων στην εισαγγελία Χανίων όπου θα τους ασκηθούν ποινικές διώξεις

Σύνταξη
Εξακολουθεί να διχάζει η Κάρλα Σοφία Γκασκόν – Τι δήλωσε στο Φεστιβάλ Βενετίας
Ναι μεν αλλά 01.09.25

Εξακολουθεί να διχάζει η Κάρλα Σοφία Γκασκόν – Τι δήλωσε στο Φεστιβάλ Βενετίας

«Η τέχνη πρέπει να καταδικάζει τις φρικαλεότητες στον κόσμο και να είναι πολιτικά παρούσα. Αλλά όταν η πολιτική μπαίνει στην τέχνη, εκεί πάμε άσχημα», είπε μεταξύ άλλων η Κάρλα Σοφία Γκασκόν

Σύνταξη
Ο μεγάλος στόχος της Λίβερπουλ
On Field 01.09.25

Ο μεγάλος στόχος της Λίβερπουλ

Οι απίστευτες μεταγραφές των «κόκκινων» δημιουργούν ένα φανταστικό ρόστερ και ο πήχης έχει ανέβει ψηλότερα από ποτέ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παραδοχή Μυλωνάκη στη Βουλή για υπηρεσιακό σημείωμα στο Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν ήταν υπόμνημα αλλά…»
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Παραδοχή Μυλωνάκη στη Βουλή για υπηρεσιακό σημείωμα στο Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν ήταν υπόμνημα αλλά…»

Ο συνεργάτης του πρωθυπουργού Γιώργος Μυλωνάκης επί της ουσίας παραδέχθηκε ότι υπήρξε ενημερωτικό σημείωμα για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ που έλαβε στο Μαξίμου. Απέφυγε να απαντήσει για το περιεχόμενό του, αλλά και για την «αποκάλυψη» του Χρ.Μπουκώρου ότι ενημερώθηκε ότι περιλαμβάνεται σε έρευνα 16 μήνες πριν φτάσει η δικογραφία στη Βουλή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κωνσταντίνος Βασάλος και Δανάη Βαρθολομάτου – Το κρυφτό από τους παπαράτσι της Μυκόνου
Στα σοκάκια 01.09.25

Κωνσταντίνος Βασάλος και Δανάη Βαρθολομάτου - Το κρυφτό από τους παπαράτσι της Μυκόνου

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος πέρασε ξέγνοιαστες στιγμές στη Μύκονο, όπου οι φήμες τον θέλουν να είναι σε σχέση με τη Δανάη Βαρθολομάτου, συνεργάτιδα του Κωνσταντίνου Αργυρού. Η κάμερα τον εντόπισε σε βραδινή έξοδο στα Ματογιάννια.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Το προφίλ της 45χρονης που προκάλεσε το τροχαίο – «Δεν ξεφεύγει κανείς από το νόμο» λέει η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 01.09.25

Το προφίλ της 45χρονης που προκάλεσε το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - «Δεν ξεφεύγει κανείς από το νόμο» λέει η ΕΛ.ΑΣ.

«Είχε πιει λίγο, ήταν νηφάλια», ανέφερε φίλος της 45χρονης, όμως η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει ότι υπάρχει τρόπος να αποδειχθεί η αλήθεια.

Σύνταξη
«Δεν θέλω να πω αντίο»: Η Σάρον Όσμπορν μετά το θάνατο του Όζι – «Σιωπηλός θρήνος»
Go Fun 01.09.25

«Δεν θέλω να πω αντίο»: Η Σάρον Όσμπορν μετά το θάνατο του Όζι – «Σιωπηλός θρήνος»

Περίπου έξι εβδομάδες μετά τον θάνατο του συζύγου της, του θρυλικού ροκ σταρ, Όζι Όσμπορν, η Σάρον Όσμπορν έκανε την πρώτη δημόσια κίνησή της, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη του με έναν συγκινητικό τρόπο

Σύνταξη
«Η Γάζα δεν είναι προς πώληση»: Η Χαμάς απαντά στο αμερικανικό σχέδιο για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής
Κόσμος 01.09.25

«Η Γάζα δεν είναι προς πώληση»: Η Χαμάς απαντά στο αμερικανικό σχέδιο για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής

Η Χαμάς καταδίκασε ένα σχέδιο που φέρεται να εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο στην κατεστραμμένη Γάζα και ο πληθυσμός της θα μετεγκατασταθεί

Σύνταξη
Κρήτη: Πάνω 1 εκατ. ευρώ βρέθηκαν στα σπίτια των μελών της εγκληματικής οργάνωσης – Ο ρόλος των μυστικών αστυνομικών
Ελλάδα 01.09.25

Κρήτη: Πάνω 1 εκατ. ευρώ βρέθηκαν στα σπίτια των μελών της εγκληματικής οργάνωσης – Ο ρόλος των μυστικών αστυνομικών

Τεράστια χρηματικά πόσα, καλάσνικοφ και άλλα όπλα, σφαίρες και ποσότητες ναρκωτικών εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά τις έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους των μελών της εγκληματικής οργάνωσης

Σύνταξη
Η Κιμ Νόβακ επιστρέφει στο προσκήνιο 60 χρόνια αφότου είπε ένα συνειδητό «αντίο» στο Χόλιγουντ
Φεστιβάλ Βενετίας 01.09.25

Η Κιμ Νόβακ επιστρέφει στο προσκήνιο 60 χρόνια αφότου είπε ένα συνειδητό «αντίο» στο Χόλιγουντ

Η Κιμ Νόβακ βραβεύτηκε σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου, για το σύνολο του έργου της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ενώ αναμένεται να γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για τη ζωή της «Kim Novak’s Vertigo».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βασίλισσα Καμίλα: Έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ως έφηβη – Το τραύμα, η αφοσίωση, η Ζιζέλ Πελικό
Νέο βιβλίο 01.09.25

Βασίλισσα Καμίλα: Έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ως έφηβη – Το τραύμα, η αφοσίωση, η Ζιζέλ Πελικό

Νέο βιβλίο αποκαλύπτει ότι η βασίλισσα Κάμιλα έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης σε νεαρή ηλικία. Η ίδια, πλέον, έχει αφιερώσει τη ζωή της στην υποστήριξη θυμάτων κακοποίησης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Προσοχή: Ανακαλούνται μπισκότα λόγω μούχλας
Ελλάδα 01.09.25

Ανακαλούνται μπισκότα πρωτεΐνης λόγω μούχλας

Η ανάκληση αποφασίστηκε για τις επίμαχες παρτίδες καθώς η εταιρεία δέχθηκε παράπονα από καταναλωτές παρουσία ευρωτίασης (μούχλας) σε τεμάχια των συγκεκριμένων παρτίδων

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

