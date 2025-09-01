Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87: Σούπερ Βούτσεβιτς λύγισε τους Σκανδιναβούς (vid)

Με «μπροστάρη» τον εκπληκτικό Νίκολα Βούτσεβιτς, το Μαυροβούνιο πήρε την «παρθενική» του νίκη στο Eurobasket 2025, επικρατώντας με 87-81 της Σουηδίας για να μείνει έτσι ζωντανό στο «κυνήγι» της πρόκρισης. Ο σέντερ των Σικάγο Μπουλς ολοκλήρωσε μία ακόμα σπουδαία εμφάνιση στη διοργάνωση, κάνοντας double-double με 23 πόντους και 15 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 4 ασίστ.

Από την πλευρά των Σκανδιναβών, ο εκπληκτικός Πέπε Λάρσον σταμάτησε στους 28 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ. Η αναμέτρηση ανάμεσα σε Σουηδία – Μαυροβούνιο εκτυλίχθηκε σε θρίλερ, με τη διαφορά να την κάνουν τελικά οι Βούτσεβιτς Άλμαν, με τον τελευταίο να πετυχαίνει 10 σερί πόντους στην τέταρτη περίοδο σε καθοριστικό σημείο.

Πάλεψε μέχρι το τέλος για να εξασφαλίσει την πρόκριση η Σουηδία, αλλά ήταν άστοχη στο φινάλε κι έδειξε και σημάδια κούρασης, με το Μαυροβούνιο να πετυχαίνει την πρώτη του νίκη και να γίνεται το φαβορί για την πρόκριση στη φάση των «16».

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-18, 34-40, 65-64, 81-87

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης, Χορόζοβ, Προτς.

Οι συνθέσεις:

ΣΟΥΗΔΙΑ (Ρίπινεν): Άντερσον 3 (1/3 τρίποντα), Ράμστεντ, Μποργκ 6 (2), Λάρσον 28 (7/10 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα), Χάκανσον 3 (1), Μάρκουσον 2, Γκάντεφορς 10 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πάντζαρ 3, Εντζιέ 11, Μπιργκάντερ 11 (9 ριμπάουντ).

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Ράντοβιτς): Άλμαν 8 (1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μιχαΐλοβιτς 10 (2), Βούτσεβιτς 21 (5/10 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 15 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Σλάβκοβιτς 4, Χαντζιμπέγκοβιτς 10 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Σιμόνοβιτς 9 (5 ριμπάουντ), Γιοβάνοβιτς 3 (1/3 τρίποντα), Ντρόμπνιακ 13 (2/3 τρίποντα).