Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
Eurobasket 2025: Το πανόραμα της 3ης αγωνιστικής
Μπάσκετ 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:53

Eurobasket 2025: Το πανόραμα της 3ης αγωνιστικής

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στους τέσσερις ομίλους του Eurobasket 2025 μετά το πέρας της 3ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ακόμη μία μέρα ολοκληρώθηκε στο Eurobasket, με την 3η αγωνιστική να αποτελεί πλέον… παρελθόν αφού οι όμιλοι Γ και Δ έδωσαν τα παιχνίδια που είχαν.

Η Ελλάδα έκανε… πάρτι κόντρα στη Γεωργία την οποία και συνέτριψε με 94-53, ενώ με νίκες προχώρησαν Ισπανία και Ιταλία απέναντι σε Κύπρος και Βοσνία αντίστοιχα, για τον όμιλό μας.

Στο Κατοβίτσε, το Ισραήλ σόκαρε τη Γαλλία επικρατώντας με 82-69, ενώ νίκες πανηγύρισαν η Σλοβενία κόντρα στο Βέλγιο και η Πολωνία επί της Ισλανδίας.

GROUP A (ΡΙΓΑ – ΛΕΤΟΝΙΑ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική – Τετάρτη 27 Αυγούστου

Τσεχία – Πορτογαλία 50-62
Λετονία – Τουρκία 73-93
Σερβία – Εσθονία 98-64

2η αγωνιστική – Παρασκευή 29 Αυγούστου

Τουρκία – Τσεχία 92-78
Εσθονία – Λετονία 70-72
Πορτογαλία – Σερβία 69-80

3η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου

Τσεχία – Εσθονία 75-89
Λετονία – Σερβία 80-84
Τουρκία – Πορτογαλία 95-54

4η αγωνιστική – Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Εσθονία – Τουρκία (14:45)
Πορτογαλία – Λετονία (18:00)
Σερβία -Τσεχία (21:15)

5η αγωνιστική – Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Εσθονία – Πορτoγαλία (14:45)
Τσεχία – Λετονία (18:00)
Τουρκία – Σερβία (21:15)

Κατάταξη (Ν-Η)

Τουρκία 3-0*
Σερβία 3-0*
Λετονία 1-2
Εσθονία 1-2
Πορτογαλία 1-2
Τσεχία 0-3

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP B (ΤAΜΠΕΡΕ – ΦΙΝΛΑΝΔIΑ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική – Τετάρτη 27 Αυγούστου

Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 70-94
Μαυροβούνιο – Γερμανία 76-106
Σουηδία – Φινλανδία 90-93

2η αγωνιστική – Παρασκευή 29 Αυγούστου

Γερμανία – Σουηδία 105-83
Λιθουανία – Μαυροβούνιο 94-67
Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 109-79

3η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου

Λιθουανία – Γερμανία 88-107
Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία 59-78
Μαυροβούνιο – Φινλανδία 65-85

4η αγωνιστική – Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Σουηδία – Μαυροβούνιο (13:30)
Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία (16:30)
Φινλανδία – Λιθουανία (20:30)

5η αγωνιστική – Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Μαυροβούνιo – Μεγάλη Βρετανία (13:30)
Λιθουανία – Σουηδία (16:30)
Φινλανδία – Γερμανία (20:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Γερμανία 3-0*
Φινλανδία 3-0*
Λιθουανία 2-1
Σουηδία 1-2
Μεγάλη Βρετανία 0-3
Μαυροβούνιο 0-3
*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP C (ΛΕΜΕΣΟΣ – ΚΥΠΡΟΣ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική – Πέμπτη 28 Αυγούστου

Γεωργία – Ισπανία 83-69
Βοσνία – Κύπρος 91-64
Ελλάδα – Ιταλία 75-66

2η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου

Ιταλία – Γεωργία 78-62
Κύπρος – Ελλάδα 69-96
Ισπανία – Βoσνία 88-67

3η αγωνιστική – Κυριακή 31 Αυγούστου

Γεωργία – Ελλάδα 53-94
Ισπανία – Κύπρος 91-47
Βοσνία – Ιταλία 79-96

4η αγωνιστική – Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα – Βοσνία (15:00)
Κύπρος – Γεωργία (18:15)
Ιταλία – Ισπανία (21:30)

5η αγωνιστική – Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Βοσνία – Γεωργία (15:00)
Ιταλία – Κύπρος (18:15)
Ισπανία – Ελλάδα (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Ελλάδα 3-0*
Ισπανία 2-1
Ιταλία 2-1
Βοσνία 1-2
Γεωργία 1-2
Κύπρος 0-3

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP D (ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ – ΠΟΛΩΝΙΑ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική – Πέμπτη 28 Αυγούστου

Ισραήλ – Ισλανδία 83-71
Βέλγιο – Γαλλία 64-92
Σλοβενία – Πολωνία 95-105

2η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου

Ισλανδία – Βέλγιο 64-71
Γαλλία – Σλοβενία 103-95
Πολωνία – Ισραήλ 66-64

3η αγωνιστική – Κυριακή 31 Αυγούστου

Σλοβενία – Βέλγιο 86-69
Ισραήλ – Γαλλία 82-69
Πολωνία – Ισλανδία 84-75

4η αγωνιστική – Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Βέλγιο – Ισραήλ (15:00)
Ισλανδία – Σλοβενία (18:00)
Γαλλία – Πολωνία (21:30)

5η αγωνιστική – Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Γαλλία – Ισλανδία (15:00)
Ισραήλ – Σλοβενία (18:00)
Πολωνία – Βέλγιο (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Πολωνία 3-0*
Ισραήλ 2-1
Γαλλία 2-1
Σλοβενία 1-2
Βέλγιο 1-2
Ισλανδία 0-3

*Προκρίθηκε στους «16»

Κάθε μέρα και καλύτερη
On Field 31.08.25

Κάθε μέρα και καλύτερη

Τα μηνύματα από την εμφάνιση και άνετη νίκη επί της Γεωργίας είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά, καθώς η Εθνική μας δείχνει πως είναι έτοιμη για όλα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σπανούλης: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί όλα τα παιδιά δίνουν το 100% των δυνάμεών τους»
Eurobasket 2025 31.08.25

Σπανούλης: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί όλα τα παιδιά δίνουν το 100% των δυνάμεών τους»

Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε δηλώσεις μετά την επιβλητική νίκη της Εθνικής μας κόντρα στη Γεωργία και τόνισε ότι είναι χαρούμενος που βλέπει τους παίκτες να δίνουν όλα όσα έχουν.

Σύνταξη
Γεωργία – Ελλάδα 53-94: Σαρωτική η Εθνική, προκρίθηκε και πάει για την πρωτιά! (vid)
Μπάσκετ 31.08.25

Γεωργία – Ελλάδα 53-94: Σαρωτική η Εθνική, προκρίθηκε και πάει για την πρωτιά! (vid)

Η Ελλάδα ήταν απολαυστική, ισοπέδωσε τη Γεωργία με 94-53 αδιανόητη εμφάνιση και δείχνει πως δεν μπορεί με τίποτα να χάσει την πρωτιά του ομίλου της στο Eurobasket 2025 – Η Εθνική πέρασε ήδη στους «16»

Σύνταξη
LIVE: Γεωργία – Ελλάδα
Μπάσκετ 31.08.25

LIVE: Γεωργία – Ελλάδα

LIVE: Γεωργία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γεωργία – Ελλάδα, για την τρίτη αγωνιστική του Eurobasket 2025. Τηλεοπτική κάλυψη από ERT News.

Σύνταξη
