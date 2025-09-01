Πολωνία – Ισλανδία 84-75: Λύγισαν την αντίπαλό τους και πήραν την πρόκριση (vid)

Η Πολωνία άντεξε στο θρίλερ με την Ισλανδία, γράφοντας το 3/3 στον 4ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2025 και πανηγυρίζοντας την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Το σύνολο του Ιγκόρ Μίλιτσιτς έφτασε στη νίκη με 84-75 στο Κατόβιτσε, υποχρεώνοντας τους αντιπάλους στην τρίτη ήττα τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Η Πολωνία προηγήθηκε ακόμα και με 16 πόντους στην τρίτη περίοδο, βρέθηκε πίσω στην τέταρτη, αλλά με επιμέρους σκορ 14-5 στο φινάλε σφράγισε τη νίκη με 84-75.

Συγκεκριμένα, οι τυπικά γηπεδούχοι έτρεξαν ένα 17-4 στο τέλος της τρίτης και την αρχή της τέταρτης περιόδου για να χτίσουν προβάδισμα 16 πόντων (52-36).

Το κοινό στο «Spodek Arena» θεώρησε ότι όλα είχαν κριθεί, όχι όμως και οι Ισλανδοί… Με τον Χλινάσον να κυριαρχεί κοντά στο καλάθι, οι «Βίκινγκς» απάντησαν με επιμέρους σκορ 18-6 και πέρασαν μπροστά 71-70, 3:31 πριν το τέλος.

Ο Ολεϊνιτσάκ στα 2:11 χάρισε ξανά το προβάδισμα στους Πολωνούς (75-73), ενώ ο Λόιντ «σφράγισε» τη νίκη από τη γραμμή των ελευθέρων βολών λίγο πριν το φινάλε.

Ο αρχηγός της Πολωνίας, Ματέους Πονίτκα, ολοκλήρωσε τον αγώνα με 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ από την Ισλανδία δεν αρκούσε το νταμπλ νταμπλ του Τρβίγκι Χλινάσον (21 πόντοι, 10 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 19-16, 41-32, 61-51, 84-75

Πολωνία (Μίλιτσιτς): Πλούτα 6 (1/4 τρίποντα, 3 ασίστ), Μπαλτσερόφσκι 8 (4 ριμπάουντ), Σοκολόφσκι 3, Λόιντ 26 (5/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 13/14 βολές, 2 ριμπάουντ, 1 τάπα), Πονίτκα 18 (5/8 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 τάπα), Ζάπαλα, Γκιέλο, Λαζίνσκι 7 (1/3 τρίποντα), Ολέζνιτσακ 12 (5/6 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα), Μίχαλακ, Ζολνιέρεβιτζ 4 (6 ριμπάουντ).

Ισλανδία (Πέντερσεν): Στέιναρσον 7 (1/1 τρίποντο, 5 ασίστ), Χένινγκσον 2, Γκούντμουντσον 5 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Φρίντρικσον 13 (2/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 6/6 βολές), Γιόνσον 5 (1/3 τρίποντα), Πάλσον 6 (2/5 τρίποντα), Χέρμανσον 10 (3/8 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Γκούναρσον 4, Χλίνασον 21 (9/11 δίποντα, 3/5 βολές, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 τάπες, Θράσταρσον 2, Μπγιόρνσον.