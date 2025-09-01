sports betsson
Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
Πολωνία – Ισλανδία 84-75: Λύγισαν την αντίπαλό τους και πήραν την πρόκριση (vid)
Μπάσκετ 01 Σεπτεμβρίου 2025

Πολωνία – Ισλανδία 84-75: Λύγισαν την αντίπαλό τους και πήραν την πρόκριση (vid)

Σε ακόμα ένα παιχνίδι, η Πολωνία έδειξε τα… δόντια της και επικράτησε της Ισλανδίας με 84-75, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την πρόκρισή της στην επόμενη φάση.

Η Πολωνία άντεξε στο θρίλερ με την Ισλανδία, γράφοντας το 3/3 στον 4ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2025 και πανηγυρίζοντας την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Το σύνολο του Ιγκόρ Μίλιτσιτς έφτασε στη νίκη με 84-75 στο Κατόβιτσε, υποχρεώνοντας τους αντιπάλους στην τρίτη ήττα τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Η Πολωνία προηγήθηκε ακόμα και με 16 πόντους στην τρίτη περίοδο, βρέθηκε πίσω στην τέταρτη, αλλά με επιμέρους σκορ 14-5 στο φινάλε σφράγισε τη νίκη με 84-75.

Συγκεκριμένα, οι τυπικά γηπεδούχοι έτρεξαν ένα 17-4 στο τέλος της τρίτης και την αρχή της τέταρτης περιόδου για να χτίσουν προβάδισμα 16 πόντων (52-36).

Το κοινό στο «Spodek Arena» θεώρησε ότι όλα είχαν κριθεί, όχι όμως και οι Ισλανδοί… Με τον Χλινάσον να κυριαρχεί κοντά στο καλάθι, οι «Βίκινγκς» απάντησαν με επιμέρους σκορ 18-6 και πέρασαν μπροστά 71-70, 3:31 πριν το τέλος.

Ο Ολεϊνιτσάκ στα 2:11 χάρισε ξανά το προβάδισμα στους Πολωνούς (75-73), ενώ ο Λόιντ «σφράγισε» τη νίκη από τη γραμμή των ελευθέρων βολών λίγο πριν το φινάλε.

Ο αρχηγός της Πολωνίας, Ματέους Πονίτκα, ολοκλήρωσε τον αγώνα με 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ από την Ισλανδία δεν αρκούσε το νταμπλ νταμπλ του Τρβίγκι Χλινάσον (21 πόντοι, 10 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 19-16, 41-32, 61-51, 84-75

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*

Πολωνία (Μίλιτσιτς): Πλούτα 6 (1/4 τρίποντα, 3 ασίστ), Μπαλτσερόφσκι 8 (4 ριμπάουντ), Σοκολόφσκι 3, Λόιντ 26 (5/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 13/14 βολές, 2 ριμπάουντ, 1 τάπα), Πονίτκα 18 (5/8 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 τάπα), Ζάπαλα, Γκιέλο, Λαζίνσκι 7 (1/3 τρίποντα), Ολέζνιτσακ 12 (5/6 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα), Μίχαλακ, Ζολνιέρεβιτζ 4 (6 ριμπάουντ).

Ισλανδία (Πέντερσεν): Στέιναρσον 7 (1/1 τρίποντο, 5 ασίστ), Χένινγκσον 2, Γκούντμουντσον 5 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Φρίντρικσον 13 (2/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 6/6 βολές), Γιόνσον 5 (1/3 τρίποντα), Πάλσον 6 (2/5 τρίποντα), Χέρμανσον 10 (3/8 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Γκούναρσον 4, Χλίνασον 21 (9/11 δίποντα, 3/5 βολές, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 τάπες, Θράσταρσον 2, Μπγιόρνσον.

YouTube thumbnail

Wall Street: Εμπόδιο τα στοιχεία για την απασχόληση στις ελπίδες για μείωση επιτοκίων

Wall Street: Εμπόδιο τα στοιχεία για την απασχόληση στις ελπίδες για μείωση επιτοκίων

Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Κόσμος
Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη έχει «ακριβή σχέδια» για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία

Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη έχει «ακριβή σχέδια» για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία

inWellness
inTown
On Field 31.08.25

Κάθε μέρα και καλύτερη

Τα μηνύματα από την εμφάνιση και άνετη νίκη επί της Γεωργίας είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά, καθώς η Εθνική μας δείχνει πως είναι έτοιμη για όλα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σπανούλης: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί όλα τα παιδιά δίνουν το 100% των δυνάμεών τους»
Eurobasket 2025 31.08.25

Σπανούλης: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί όλα τα παιδιά δίνουν το 100% των δυνάμεών τους»

Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε δηλώσεις μετά την επιβλητική νίκη της Εθνικής μας κόντρα στη Γεωργία και τόνισε ότι είναι χαρούμενος που βλέπει τους παίκτες να δίνουν όλα όσα έχουν.

Σύνταξη
Γεωργία – Ελλάδα 53-94: Σαρωτική η Εθνική, προκρίθηκε και πάει για την πρωτιά! (vid)
Μπάσκετ 31.08.25

Γεωργία – Ελλάδα 53-94: Σαρωτική η Εθνική, προκρίθηκε και πάει για την πρωτιά! (vid)

Η Ελλάδα ήταν απολαυστική, ισοπέδωσε τη Γεωργία με 94-53 αδιανόητη εμφάνιση και δείχνει πως δεν μπορεί με τίποτα να χάσει την πρωτιά του ομίλου της στο Eurobasket 2025 – Η Εθνική πέρασε ήδη στους «16»

Σύνταξη
LIVE: Γεωργία – Ελλάδα
Μπάσκετ 31.08.25

LIVE: Γεωργία – Ελλάδα

LIVE: Γεωργία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γεωργία – Ελλάδα, για την τρίτη αγωνιστική του Eurobasket 2025. Τηλεοπτική κάλυψη από ERT News.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ερυθρά Θάλασσα: Αναφορές για περιστατικό σε πλοίο στα ανοιχτά της Γιανμπού
Ερυθρά Θάλασσα 01.09.25

Αναφορές για περιστατικό σε πλοίο στα ανοιχτά της Γιανμπού

Πλοίο ανέφερε «παφλασμό σε κοντινή απόσταση από αγνώστου προέλευσης βλήμα και άκουσε έναν δυνατό κρότο», ενώ βρισκόταν 37,5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της πόλης-λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας.

Σύνταξη
Εύβοια: Τραγικές στιγμές στην κηδεία του ζευγαριού που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο
Ελλάδα 01.09.25

Εύβοια: Τραγικές στιγμές στην κηδεία του ζευγαριού που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο

Ανείπωτες στιγμές εκτυλίχθηκαν στην κηδεία του ζευγαριού στην Εύβοια που σκοτώθηκε σε τροχαίο όταν η μηχανή που επέβαιναν συγκρούστηκε με τζιπ που βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα.

Σύνταξη
Μερτς: Πιθανότητα ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχιστεί για πολύ καιρό – Δεν είναι επιλογή η παράδοση
Πρόβλεψη 01.09.25

Μερτς: Πιθανότητα ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχιστεί για πολύ καιρό – Δεν είναι επιλογή η παράδοση

«Προετοιμάζομαι εσωτερικά για την πιθανότητα αυτός ο πόλεμος να συνεχιστεί για πολύ καιρό», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται στον τέταρτο χρόνο του

Σύνταξη
Wall Street: Τα στοιχεία για την απασχόληση κρίσιμα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας
Διεθνής Οικονομία 01.09.25

Τα στοιχεία για την απασχόληση, κρίσιμα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας

H έκθεση με τα τελευταία στοιχεία για την αγορά εργασίας αναμένεται να δώσει μια κρίσιμη εικόνα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας και να δοκιμάσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη Wall Street.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Το να ανεβάζεις όλη την παράσταση σε live στο TikTok είναι απαράδεκτο»
«Κατάπτυστο» 01.09.25

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Το να ανεβάζεις όλη την παράσταση σε live στο TikTok είναι απαράδεκτο»

«Από αυτό που κάνω ζουν πολλοί άνθρωποι και δεν το σέβεσαι», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κωμικός Αλέξανδρος Τσουβέλας, απευθυνόμενος σε όσους κάνουν live αναμετάδοση τις παραστάσεις του.

Σύνταξη
Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο με υπάλληλο ταβέρνας στα Χανιά να σώζει τουρίστρια από πνιγμό με λαβή Χάιμλιχ
Κρήτη 31.08.25

Βίντεο ντοκουμέντο με υπάλληλο ταβέρνας στα Χανιά να σώζει τουρίστρια από πνιγμό με λαβή Χάιμλιχ

Οι εργαζόμενοι παρενέβησαν άμεσα και του προσέφεραν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ, μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση της αναπνοής σε ενήλικες.

Σύνταξη
«Αίσχη» Κατσικογιάννη υπέρ του ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 31.08.25

«Αίσχη» Κατσικογιάννη υπέρ του ΠΑΟΚ

Αποβολή-ανακάλυψη, καθώς άφησε τον Ατρόμητο με δέκα παίκτες σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο, βγάζοντας αδικαιολόγητη δεύτερη κίτρινη στον Μπάκου.

Βάιος Μπαλάφας
Τραμπ: Αν δεν υπήρχαν οι δασμοί η Αμερική θα είχε καταστραφεί
Διεθνής Οικονομία 31.08.25

Τραμπ: Αν δεν υπήρχαν οι δασμοί η Αμερική θα είχε καταστραφεί

Με καταστροφολογία απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στο δικαστήριο το οποίο έκρινε παράνομους τους αμερικανικούς δασμούς εναντίον δεκάδων χωρών σε όλο τον κόσμο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κρήτη: Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε κάτω από τρακτέρ – Είχε να δώσει σημεία ζωής από τις 15 Αυγούστου
Κρήτη 31.08.25

Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε κάτω από τρακτέρ - Είχε να δώσει σημεία ζωής από τις 15 Αυγούστου

Φέρεται να πρόκειται για έναν 61χρονο κάτοικο της Λινοπεραμάτων, στην Κρήτη - Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το αν άφησε την τελευταία του πνοή από παθολογικά αίτια ή λόγω κάποιου ατυχήματος

Σύνταξη
«The Wizard of the Kremlin»: Ο «Πούτιν» του Τζουντ Λο διεκδικεί τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία
Culture Live 31.08.25

«The Wizard of the Kremlin»: Ο «Πούτιν» του Τζουντ Λο διεκδικεί τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία

Η ταινία «The Wizard of the Kremlin» του Ολιβιέ Ασαγιάς έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, με τον Τζουντ Λο να ενσαρκώνει τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε μια ερμηνεία που ήδη προκαλεί συζητήσεις

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-0: Χρυσή αλλαγή ο Πέλκας για τον δικέφαλο
Ποδόσφαιρο 31.08.25

ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-0: Χρυσή αλλαγή ο Πέλκας για τον δικέφαλο

Με λύση από τον πάγκο, ο ΠΑΟΚ που λύγισε τον Ατρόμητο, ο οποίος έπαιζε με δέκα παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Θεσσαλονικείς είχαν δυο δοκάρια και μεγάλη. Παράπονα για Κατσικογιάννη οι φιλοξενούμενοι

Σύνταξη
Ανησυχητικά ευρήματα: Το ChatGPT έδωσε «συνταγές» επιτυχίας για βόμβες, χάκινγκ και ναρκωτικά
Culture Live 31.08.25

Ανησυχητικά ευρήματα: Το ChatGPT έδωσε «συνταγές» επιτυχίας για βόμβες, χάκινγκ και ναρκωτικά

Κατά τη διάρκεια δοκιμών ασφαλείας, το πανίσχυρο γλωσσικό μοντέλο ChatGPT παρείχε οδηγίες για τρόπους κατασκευής εκρηκτικών, βιολογικών όπλων και μεθόδους χάκινγκ

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

