Ισπανία – Κύπρος 91-74: Έκαναν τη δουλειά τους οι Ίβηρες (vid)

Όπως αναμενόταν, η Ισπανία δεν αντιμετώπισε προβλήματα απέναντι στην Κύπρο, της οποίας και επικράτησε με 91-74 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Eurobasket, για τον Γ΄ όμιλο στον οποίο βρίσκεται και η Εθνική μας ομάδα.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο ήταν κυρίαρχη σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, και όσο περνούσε η ώρα ανέβαζαν τη διαφορά στο σκορ, φτάνοντας έτσι σε μια εύκολη επικράτηση, που τη φέρνει για πρώτη φορά σε θετικό ρεκόρ.

Κορυφαίος για τoυς «φούριας ρόχας» ήταν ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ με 19 πόντους, ενώ ο Σαντιάγκο Γιούστα πρόσθεσε άλλους 12 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Ντάραλ Γουίλις ήταν ο μοναδικός διψήφιος με 16 πόντους, ενώ ο Ανδρέας Χριστοδούλου είχε 9.

Τα δεκάλεπτα: 19-9, 41-17, 70-29, 91-47.

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*

ΙΣΠΑΝΙΑ (Σκαριόλο): Πουέρτο 8 (1), Ντε Λαρέα 3 (5 ασίστ), Πραντίγια 4 (6 ριμπάουντ), Σεν-Σουπερί 9 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Λόπεθ-Αροστέγι 2, Αλδάμα 8 (1/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Μπριθουέλα 8 (2), Μπίλι Ερνανγκόμεθ 19 (7/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/6 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γιούστα 12 (4/5 τρίποντα), Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 9 (2/5 τρίποντα, 3/5 βολές, 4 ριμπάουντ), Πάρα 5 (1), Σίμα 4.

ΚΥΠΡΟΣ (Λειβαδιώτης): Λοϊζίδης, Σιμιτζής (0/3 τρίποντα), Πασσιαλής 4, Μιχαήλ 2, Ηλιάδης 7 (1), Χριστοδούλου 9 (3/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Γιουνγκ 2, Γιανναράς, Κουμής, Τίγκας 2 (1/8 σουτ), Γουίλις 16 (5/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Στυλιανού 5 (1).