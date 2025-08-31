Ισπανία – Βοσνία 88-67: Ξέσπασαν οι «φούριας ρόχας» (vid)

Η Ισπανία άφησε πίσω της την ήττα από τη Γεωργία στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025 και έφτασε στην πρώτη της νίκη, επικρατώντας της Βοσνίας με 88-67, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Γ’ ομίλου της διοργάνωσης, που συμμετέχει και η Εθνική μας.

Το σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο δυσκολεύτηκε μόνο μέχρι το τελευταίο κομμάτι της πρώτης περιόδου, αφού από εκεί και πέρα πάτησε… γκάζι και δεν άφησε περιθώρια στην αντίπαλό της να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από το παιχνίδι.

Πρώτος σκόρερ για τη «φούρια ρόχα» ήταν ο Σάντι Αλντάμα με 19 πόντους, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες του Γουίλι Ερνανγκόμεθ με 16 και του Ντάριο Μπριθουέλα με 15. Ο Χουάντσο έπαιξε 17′ και είχε 8 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Κενάν Καμένια μέτρησε 14 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Γιουσούφ Νούρκιτς πρόσθεσε άλλους 10.

Τα δεκάλεπτα: 24-16, 44-30, 72-47, 88-67

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*