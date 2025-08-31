Ισπανία – Βοσνία 88-67: Ξέσπασαν οι «φούριας ρόχας» (vid)
Εντυπωσιακή ήταν η Ισπανία απέναντι στη Βοσνία, της οποίας και επικράτησε με 88-67, παίρνοντας έτσι την πρώτη της νίκη στο φετινό Eurobasket.
- «Πονοκέφαλος» για τα νοικοκυριά οι τιμές στα σχολικά είδη
- Κάλας: Η ΕΕ δεν θα επιστρέψει τα δεσμευμένα περιουσιακά στη Ρωσία, εκτός αν καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία
- Ισραήλ: Οι ένοπλες δυνάμεις λένε ότι σκότωσαν τον εκπρόσωπο Τύπου της Χαμάς
- Κακουργηματική δίωξη στον οδηγό μοτοσυκλέτας που παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένη στην Πάτρα
Η Ισπανία άφησε πίσω της την ήττα από τη Γεωργία στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025 και έφτασε στην πρώτη της νίκη, επικρατώντας της Βοσνίας με 88-67, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Γ’ ομίλου της διοργάνωσης, που συμμετέχει και η Εθνική μας.
Το σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο δυσκολεύτηκε μόνο μέχρι το τελευταίο κομμάτι της πρώτης περιόδου, αφού από εκεί και πέρα πάτησε… γκάζι και δεν άφησε περιθώρια στην αντίπαλό της να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από το παιχνίδι.
Πρώτος σκόρερ για τη «φούρια ρόχα» ήταν ο Σάντι Αλντάμα με 19 πόντους, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες του Γουίλι Ερνανγκόμεθ με 16 και του Ντάριο Μπριθουέλα με 15. Ο Χουάντσο έπαιξε 17′ και είχε 8 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Κενάν Καμένια μέτρησε 14 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Γιουσούφ Νούρκιτς πρόσθεσε άλλους 10.
Τα δεκάλεπτα: 24-16, 44-30, 72-47, 88-67
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*
- Τουρκία – Πορτογαλία 95-54: Διέλυσε τους Ίβηρες η ομάδα του Αταμάν (vid)
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μαγιόρκα 2-1: «Καθάρισαν» σε δύο λεπτά οι Μαδριλένοι
- Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
- Ισπανία – Βοσνία 88-67: Ξέσπασαν οι «φούριας ρόχας» (vid)
- Eurobasket 2025 – Πανόραμα: Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες (vids)
- Πολωνία – Ισραήλ 66-64: 2X2 οι Πολωνοί με Λόιντ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις