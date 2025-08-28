Γεωργία – Ισπανία 83-69: Έκαναν το «μπαμ» οι Γεωργιανοί στον όμιλο της Εθνικής! (vid)

Η ψυχωμένη Γεωργία έκανε την έκπληξη στην πρεμιέρα του Γ’ ομίλου (που βρίσκεται και η Εθνική μας) του Eurobasket 2025 κόντρα στην ανανεωμένη Ισπανία της οποίας επικράτησε με 83-69. Κυρίαρχη σχεδόν σε όλο το παιχνίδι η ομάδα του Αλεξάνταρ Τζίκιτς που έβαλε από νωρίς σε μεγάλους μπελάδες την αντίπαλό της.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μαμουκελασβίλι με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ ενώ 15 και 13 πόντους αντίστοιχα είχαν οι Μπιτάτζε και Σενγκέλια. Για την Ισπανία ο Χουάντσο είχε 13 πόντους με 8 ριμπάοντ και 2 ασίστ, ενώ Αλντάμα και Μπριθουέλα είχαν από 12 και 11 πόντους αντίστοιχα.

Μετά από ένα κλειστό πρώτο μέρος όπου το ματς ήταν ντέρμπι, η Γεωργία απάντησε με επιμέρους σκορ 20-14 στην 3η περίοδο και προηγήθηκε με +8 (57-49) για να προσπεράσει και με +15 (75-60), περίπου 3 λεπτά πριν από τη λήξη.