Γεωργία – Ισπανία 83-69: Έκαναν το «μπαμ» οι Γεωργιανοί στον όμιλο της Εθνικής! (vid)
Για το 3ο γκρουπ στο οποίο μετέχει και η Εθνική μας, η Γεωργία με ηγέτη τον Σάντρο Μαμουκελασβίλι κατατρόπωσε την Ισπανία και πήρε μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα του Eurobasket με 83-69.
- Οι ρίζες τού «είναι» μας
- Νέα κινητοποίηση για το ισραηλινό Crown Iris που έδεσε στο Ηράκλειο - Έπεσαν χημικά (βίντεο)
- Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία ενεργοποιούν την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν
- Παλλήνη: Νέες αποκαλύψεις για τον εμπρηστή δημοτικό υπάλληλο – Ισχυρίζεται ότι είναι αθώος
Η ψυχωμένη Γεωργία έκανε την έκπληξη στην πρεμιέρα του Γ’ ομίλου (που βρίσκεται και η Εθνική μας) του Eurobasket 2025 κόντρα στην ανανεωμένη Ισπανία της οποίας επικράτησε με 83-69. Κυρίαρχη σχεδόν σε όλο το παιχνίδι η ομάδα του Αλεξάνταρ Τζίκιτς που έβαλε από νωρίς σε μεγάλους μπελάδες την αντίπαλό της.
Οι Ίβηρες είχαν καταφέρει να μειώσουν στο -3 (61-58) με επιμέρους σκορ 3-9 στις αρχές της 4ης περιόδου με 5 πόντους από τον Χουάντσο, αλλά δεν μπόρεσαν να απειλήσουν περισσότερο και στο τέλος η Γεωργία πήρε άνετα τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 20-17, 37-35, 57-49, 83-69
Δείτε ΕΔΩ το αναλυτικό φύλλο αγώνα
Γεωργία (Τζίκιτς): Αντρονικασβ ίλι 2, Μαμουκελασβίλι 19 (4/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Τζιντζαράτζε, Μπουργιανάτζε 7, Σερμαντίνι 4, Σανάτζε 11 (2/2 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 4/6 βολές), Σενγκέλια 13 (3/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/6 βολές), Μπιτάτζε 15 (4/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/4 βολές), Μπάλντουιν 12 (3/6 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Οτσχικίτζε.
Ισπανία (Σκαριόλο): Πουέρτο, Ντε Λαρέα 3 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Πραντίγια 6, Σεν-Σουπερί 4, Λόπεθ-Αροστέγι 3, Αλδάμα 12 (3/5 δίποντα, 2/10 τρίποντα), Μπριθουέλα 11 (5/7 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/3 βολές), Μπίλι Ερνανγκόμεθ 8 (4/7 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γιούστα 4, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 13 (3/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/3 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πάρα 5 (1).
- LIVE: Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός
- Champions League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού
- ΠΑΟΚ: Με Τσάλοφ και Ντεσπόντοφ η 11άδα για τη ρεβάνς με τη Ριέκα
- Παναθηναϊκός: Με Ιωαννίδη και Τζούριτσιτς η 11άδα για τον επαναληπτικό με τη Σάμσουνσπορ
- Σε ποιο πρωτάθλημα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζέιμι Βάρντι
- Live + live streaming η κλήρωση του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις