Eurobasket 2025: Νίκες για Σερβία, Γερμανία, έκπληξη από Πορτογαλία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Α’ ημέρας
Το πανόραμα του Eurobasket 2025 μετά την ολοκλήρωση των αναμετρήσεων της πρώτης ημέρας (Τετάρτης 27/8)- Δείτε αποτελέσματα - βαθμολογίες και highlights.
Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (27/8) η 1η αγωνιστική του Eurobasket 2025 με έξι παιχνίδια να περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, τα οποία αφορούσαν τον Α’ και τον Β’ όμιλο. Νίκες για Λιθουανία, Γερμανία, Τουρκία, Φινλανδία και Σερβία, με την Πορτογαλία να κάνει την έκπληξη και να κερδίζει την Τσεχία.
Θυμίζουμε πως η Εθνική Ελλάδας ρίχνεται στη «μάχη» την Πέμπτη, αντιμετωπίζοντας στις 21:30, στη Λεμεσό, την Ιταλία στο πλαίσιο του Γ’ ομίλου. Την ίδια ημέρα διεξάγονται και τα άλλα δύο ματς του γκρουπ, Γεωργία – Ισπανία στις 15:00 και Βοσνία – Ερζεγοβίνη – Κύπρος στις 18:15.
Τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες της 1ης αγωνιστικής του Eurobasket 2025
Τετάρτη 27/8
Α’ όμιλος
Τσεχία – Πορτογαλία 50-62
Λετονία – Τουρκία 73-93
Σερβία – Εσθονία 98-64
Β’ όμιλος
Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 70-94
Μαυροβούνιο – Γερμανία 76-106
Σουηδία –Φινλανδία 90-93
Το πρόγραμμα της Πέμπτης (28/8)
Γ’ όμιλος
Γεωργία – Ισπανία 15:00
Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Κύπρος 18:15
Ελλάδα – Ιταλία 21:30
Δ’ όμιλος
Ισραήλ – Ισλανδία 15:00
Βέλγιο – Γαλλία 18:00
Σλοβακία – Πολωνία 21:30
