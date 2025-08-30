Κύπρος – Ελλάδα 69-96: Περίπατος για την Εθνική σε ματς-γιορτή (vid)
Σε μία ιστορικού χαρακτήρα αναμέτρηση η Ελλάδα νίκησε εύκολα με 96-69 την Κύπρο και έκανε το 2/2 στο Eurobasket 2025.
Το ξέραμε από πριν ότι το αποτέλεσμα θα περάσει σε δεύτερη μοίρα. Ο αγώνας ήταν ιστορικός από κάθε άποψη. Πρώτη επίσημη αναμέτρηση σε επίπεδο FIBA για Κύπρο και Ελλάδα στη Λεμεσό. Με την Εθνική μας ομάδα να μην αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα και να επικρατεί με το εμφατικό και άνετο 96-69, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του τρίτου ομίλου του Eurobasket 2025.
Ανατριχίλα στη Λεμεσό με την ερμηνεία του κοινού μας Εθνικού Ύμνου πριν το τζάμπολ του παιχνιδιού, σε μία υπέροχη ατμόσφαιρα και σε έναν αγώνα γιορτή. 2/2 για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, δεύτερη ήττα σε ισάριθμα ματς για την Κύπρο. Επόμενος αγώνας για την Ελλάδα αύριο Κυριακή (31/8, 15:00) κόντρα στη Γεωργία, με την Ισπανία η Κύπρος (18:15).
Ξεκουράστηκε σήμερα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για να είναι έτοιμος στα κομβικά παιχνίδια της δύσκολης συνέχειας στο τουρνουά. Οι Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Σαμοντούροφ και Μήτογλου οδήγησαν την Εθνική μας.
Ο Ντόρσεϊ, με 8 πόντους στα πρώτα 5:32, ήταν ο πρώτος που άρπαξε την ευκαιρία. Ακολούθησαν ο Λαρεντζάκης και ο Σαμοντούροφ. Η Εθνική παρέμενε κάπως νωθρή, αλλά η δεδομένη ανωτερότητά της ήταν αρκετή για το +9 στο 10′ (13-22 με τρίποντο του Τολιόπουλου).
Στη δεύτερη περίοδο, η Εθνική βρήκε κάποιες καλές συνεργασίες και ξέφυγε με 19-32. Λαρεντζάκης και Σαμοντούροφ βρήκαν τρίποντα για το 29-40 (7/15 πίσω από τα 6,75μ.) και η Ελλάδα συντήρησε το προβάδισμά της (31-43 στο 20′).
Ο Σπανούλης άνοιξε το δεύτερο ημίχρονο με τους Τολιόπουλο, Ντόρσεϊ, Καλαϊτζάκη, Θανάση και Μήτογλου κόντρα στην Κύπρο που βρήκε λύσεις με τον Φίλιππο Τίγκα. Το παιχνίδι συνεχίστηκε στο… γνώριμο τέμπο, τα ελληνικά τρίποντα έβρισκαν στόχο και στο 30′ η Ελλάδα ήταν στο +22 (47-69).
Όπως καταλαβαίνει κανείς η τελευταία περίοδος ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα και απλώς έμενε να κριθεί η διαφορά πόντων μεταξύ των δύο ομάδων, η οποία έκλεισε στο +27 για την Ελλάδα.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-22, 31-43, 47-69, 69-96
ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μαρκές, Πρπα, Στράουμπε
ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Δείτε ΕΔΩ το αναλυτικό φύλλο αγώνα
ΚΥΠΡΟΣ (Λειβαδιώτης): Λοϊζίδης, Σιμιτζής 16 (2/6 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Πασσιαλής 2, Μιχαήλ 3 (1), Ηλιάδης 3 (1), Χριστοδούλου 2, Γιουνγκ 7 (1), Γιανναράς, Κουμής 2, Τίγκας 12 (2/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/2 βολές), Γουίλις 15 (5/9 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Στυλιανού 7 (1/7 τρίποντα)
ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 18 (2/4 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 2/2 βολές), Λαρεντζάκης 14 (1/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 3/4 βολές), Τολιόπουλος 7 (1), Σλούκς 2, Καλαϊτζάκης 9 (1), Παπανικολάου 5 (1), Κατσίβελης 7 (2/9 σουτ, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Σαμοντούροβ 12 (2/2 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κ. Αντετοκούνμπο 2 (0/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Θ. Αντετοκούνμπο 2, Μήτογλου 18 (5/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5/6 βολές)
Τα ομαδικά στατιστικά της Κύπρου: 15/34 δίποντα, 10/32 τρίποντα, 9/10 βολές, 39 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 15 επιθετικά), 19 ασίστ, 4 κλεψίματα, 19 λάθη, 26 φάουλ
Το ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 17/28 δίποντα, 13/29 τρίποντα, 23/33 βολές, 33 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 8 επιθετικά), 26 ασίστ, 7 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 6 λάθη, 13 φάουλ
