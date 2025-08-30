LIVE: Κύπρος – Ελλάδα

Eurobasket 2025

Αιχμές για τη διαιτησία απο τους Γεωργιανούς – Προανήγγειλαν αλλαγές με την Ελλάδα

Οι δηλώσεις του Αλεξάνταρ Τζίκιτς και του Μπέκα Μπουριανάντζε μετά την ήττα της Γεωργίας από την Ιταλία, αλλά και τον αγώνα με την Εθνική μας ομάδα.