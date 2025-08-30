Η Εθνική μας δίνει σε λίγη ώρα (18:15) έναν ιστορικό αγώνα κόντρα στην Κύπρο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Γ’ ομίλου του Eurobasket 2025, ωστόσο ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Γιάννη Αντετοτοκούμπο.

Σύμφωνα με ανάρτηση της ΕΟΚ στα social media, ο 30χρονος σταρ των Μιλγουόκι Μπακς αποφασίστηκε να μείνει εκτός 12άδας για το παιχνίδι, χωρίς πάντως να αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τους λόγους που θα απουσιάσει. Κάτι που προφανώς γίνεται για λόγους ξεκούρασης με δεδομένο οτι ο αντίπαλος είναι χαμηλής δυναμικότητας.

Έτσι η Εθνική μας θα αγωνιστεί χωρίς τον ηγέτη της στην προσπάθεια να παρει 2η νίκη της μετά από εκείνη στην πρεμιέρα κόντρα στους Ιταλούς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δε θα αγωνιστεί στη σημερινή (18.15) αναμέτρηση της Εθνικής με την Κύπρο #HellasBasketball 🇬🇷🏀 #EuroBasket

