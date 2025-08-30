Κύπρος – Ελλάδα: Ιστορικό ματς για τη 2η αγωνιστική του Eurobasket
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σήμερα το απόγευμα (18:15, 30/8) την Κύπρο για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Eurobasket, σε ένα ιστορικό ματς για τις δύο ομάδες.
Ιστορική στιγμή για Κύπρο και Ελλάδα! Οι δύο Εθνικές ομάδες μπάσκετ έρχονται αντιμέτωπες σήμερα το απόγευμα (18:15, 30/8) για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Eurobasket και αυτή θα είναι η πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση σε επίσημη διοργάνωση.
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μετά το 75-66 επί της Ιταλίας στην πρεμιέρα θέλει να κάνει το 2/2 και να βάλει τις βάσεις για την πρωτιά στον όμιλο, ενώ από την άλλη, η πρωτοεμφανιζόμενη σε Eurobasket Κύπρος, γνώρισε την ήττα με 91-64 από την Βοσνία/Ερζεγοβίνη, την πρώτη αγωνιστική.
Ευκαιρία για ροτέισον για την Ελλάδα
Η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι μεγάλη και αναμένεται να φανεί στο παρκέ, γι’ αυτό το λόγο ο κόουτς Σπανούλης έχει την πρόθεση να δώσει ανάσες σε κάποιους παίκτες και να τους χρησιμοποιήσει ελάχιστα. Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή (31/8) η Ελλάδα παίζει και πάλι, αυτή τη φορά με την Γεωργία.
Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από το τζάμπολ του ματς στο κατάμεστο, όπως αναμένεται Σπύρος Κυπριανού, θα παίξει ο κοινός Εθνικός Ύμνος της Κύπρου και της Ελλάδας.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα της ημέρας στο Eurobasket:
Λιθουανία – Γερμανία 13:30
Τσεχία – Εσθονία 14:45
Ιταλία – Γεωργία 15:00
Ισλανδία – Βέλγιο 15:00
Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία 16:30
Λετονία – Σερβία 18:00
Γαλλία – Σλοβενία 18:00
Κύπρος – Ελλάδα 18:15
Μαυροβούνιο – Φινλανδία 20:30
Τουρκία – Πορτογαλία 21:45
Ισπανία – Βοσνία Ερζεγοβίνη 21:30
Πολωνία – Ισραήλ 21:30
