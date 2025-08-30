Κύπρος – Ελλάδα: Ιστορικό ματς για τη 2η αγωνιστική του Eurobasket

Ιστορική στιγμή για Κύπρο και Ελλάδα! Οι δύο Εθνικές ομάδες μπάσκετ έρχονται αντιμέτωπες σήμερα το απόγευμα (18:15, 30/8) για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Eurobasket και αυτή θα είναι η πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση σε επίσημη διοργάνωση.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μετά το 75-66 επί της Ιταλίας στην πρεμιέρα θέλει να κάνει το 2/2 και να βάλει τις βάσεις για την πρωτιά στον όμιλο, ενώ από την άλλη, η πρωτοεμφανιζόμενη σε Eurobasket Κύπρος, γνώρισε την ήττα με 91-64 από την Βοσνία/Ερζεγοβίνη, την πρώτη αγωνιστική.

Ευκαιρία για ροτέισον για την Ελλάδα

Η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι μεγάλη και αναμένεται να φανεί στο παρκέ, γι’ αυτό το λόγο ο κόουτς Σπανούλης έχει την πρόθεση να δώσει ανάσες σε κάποιους παίκτες και να τους χρησιμοποιήσει ελάχιστα. Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή (31/8) η Ελλάδα παίζει και πάλι, αυτή τη φορά με την Γεωργία.

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από το τζάμπολ του ματς στο κατάμεστο, όπως αναμένεται Σπύρος Κυπριανού, θα παίξει ο κοινός Εθνικός Ύμνος της Κύπρου και της Ελλάδας.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της ημέρας στο Eurobasket:

Λιθουανία – Γερμανία 13:30

Τσεχία – Εσθονία 14:45

Ιταλία – Γεωργία 15:00

Ισλανδία – Βέλγιο 15:00

Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία 16:30

Λετονία – Σερβία 18:00

Γαλλία – Σλοβενία 18:00

Κύπρος – Ελλάδα 18:15

Μαυροβούνιο – Φινλανδία 20:30

Τουρκία – Πορτογαλία 21:45

Ισπανία – Βοσνία Ερζεγοβίνη 21:30

Πολωνία – Ισραήλ 21:30