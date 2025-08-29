Eurobasket 2025: Το πανόραμα των γκρουπ Α και Β (vids)
Δείτε τα αποτέλεσμα των γκρουπ Α και Β στο Eurobasket 2025, αλλά και τις βαθμολογίες των δύο ομίλων.
Η δράση στο Eurobasket 2025 συνεχίζεται, με το γκρουπ Α και το γκρουπ Β να είναι εκείνα που… ρίχτηκαν στα παρκέ για τη 2η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Στο γκρουπ Α και το πρώτο χρονικά παιχνίδι, η Τουρκία με πρωταγωνιστή τον Αλπερέν Σενγκούν, που έφτασε μια ανάσα από το τριπλ-νταμπλ, επικράτησε με 92-78 της Τσεχίας και ανέβηκε στο 2-0.
Από την πλευρά της, η Λετονία πέτυχε την πρώτη της νίκη στο τουρνουά, λυγίζοντας στην τελευταία περίοδο την Εσθονία με 72-70. Στο τελευταίο ματς της ημέρας, η Σέρβοι δεν εντυπωσίασαν, αλλά νίκησαν την Πορτογαλία με 80-69 και έκαναν το 2/2.
Τα αποτελέσματα:
Τουρκία-Τσεχία 92-78
Εσθονία-Λετονία 70-72
Πορτογαλία-Σερβία 69-80
Η βαθμολογία του γκρουπ Α:
Σερβία 2-0
Τουρκία 2-0
Πορτογαλία 1-1
Λετονία 1-1
Τσεχία 0-2
Εσθονία 0-2
Επόμενη αγωνιστική (30/8):
14:45 Τσεχία-Εσθονία
18:00 Λετονία-Σερβία
21:15 Τουρκία-Πορτογαλία
Νίκες για Γερμανία, Λιθουανία και Φινλανδία
Στο γκρουπ Β, η Γερμανία ήταν ασταμάτητη απέναντι στη Σουηδία, την οποία και διέλυσε με 105-83, δείχνοντας για ακόμη μία φορά εξαιρετικό πρόσωπο. Λίγο αργότερα, η Λιθουανία πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στο Μαυροβούνιο και επιβλήθηκε με 94-67. Τέλος, με τον Λάουρι Μάρκανεν να κάνει ένα αδιανόητο παιχνίδι, η Φινλανδία δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα με τη Μεγάλη Βρετανία, την οποία και υπέταξε με 109-79.
Τα αποτελέσματα:
Γερμανία-Σουηδία 105-83
Λιθουανία-Μαυροβούνιο 94-67
Φινλανδία-Μεγάλη Βρετανία 109-79
Η βαθμολογία του γκρουπ Β:
Γερμανία 2-0
Λιθουανία 2-0
Φινλανδία 2-0
Σουηδία 0-2
Μεγάλη Βρετανία 0-2
Μαυροβούνιο 0-2
Επόμενη αγωνιστική (30/8):
13:30 Λιθουανία-Γερμανία
16:30 Μεγάλη Βρετανία-Σουηδία
20:30 Μαυροβούνιο-Φινλανδία
