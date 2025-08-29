Eurobasket 2025: Το πανόραμα των γκρουπ Α και Β (vids)

Η δράση στο Eurobasket 2025 συνεχίζεται, με το γκρουπ Α και το γκρουπ Β να είναι εκείνα που… ρίχτηκαν στα παρκέ για τη 2η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Στο γκρουπ Α και το πρώτο χρονικά παιχνίδι, η Τουρκία με πρωταγωνιστή τον Αλπερέν Σενγκούν, που έφτασε μια ανάσα από το τριπλ-νταμπλ, επικράτησε με 92-78 της Τσεχίας και ανέβηκε στο 2-0.

Από την πλευρά της, η Λετονία πέτυχε την πρώτη της νίκη στο τουρνουά, λυγίζοντας στην τελευταία περίοδο την Εσθονία με 72-70. Στο τελευταίο ματς της ημέρας, η Σέρβοι δεν εντυπωσίασαν, αλλά νίκησαν την Πορτογαλία με 80-69 και έκαναν το 2/2.

Τα αποτελέσματα:

Τουρκία-Τσεχία 92-78

Εσθονία-Λετονία 70-72

Πορτογαλία-Σερβία 69-80

Η βαθμολογία του γκρουπ Α:

Σερβία 2-0

Τουρκία 2-0

Πορτογαλία 1-1

Λετονία 1-1

Τσεχία 0-2

Εσθονία 0-2

Επόμενη αγωνιστική (30/8):

14:45 Τσεχία-Εσθονία

18:00 Λετονία-Σερβία

21:15 Τουρκία-Πορτογαλία

Νίκες για Γερμανία, Λιθουανία και Φινλανδία

Στο γκρουπ Β, η Γερμανία ήταν ασταμάτητη απέναντι στη Σουηδία, την οποία και διέλυσε με 105-83, δείχνοντας για ακόμη μία φορά εξαιρετικό πρόσωπο. Λίγο αργότερα, η Λιθουανία πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στο Μαυροβούνιο και επιβλήθηκε με 94-67. Τέλος, με τον Λάουρι Μάρκανεν να κάνει ένα αδιανόητο παιχνίδι, η Φινλανδία δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα με τη Μεγάλη Βρετανία, την οποία και υπέταξε με 109-79.

Τα αποτελέσματα:

Γερμανία-Σουηδία 105-83

Λιθουανία-Μαυροβούνιο 94-67

Φινλανδία-Μεγάλη Βρετανία 109-79

Η βαθμολογία του γκρουπ Β:

Γερμανία 2-0

Λιθουανία 2-0

Φινλανδία 2-0

Σουηδία 0-2

Μεγάλη Βρετανία 0-2

Μαυροβούνιο 0-2

Επόμενη αγωνιστική (30/8):

13:30 Λιθουανία-Γερμανία

16:30 Μεγάλη Βρετανία-Σουηδία

20:30 Μαυροβούνιο-Φινλανδία