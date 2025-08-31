Ισραήλ – Γαλλία 82-69: Οι Ισραηλινοί «σόκαραν» τους Γάλλους (vid)

Ακόμη μία έκπληξη έλαβε χώρα στο Eurobasket 2025, με το Ισραήλ να κάμπτει την αντίσταση της Γαλλίας και να επικρατεί με 82-69 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Δ’ ομίλου της διοργάνωσης.

Οι «τρικολόρ» ήταν εκείνοι που ξεκίνησαν καλύτερα το παιχνίδι, αλλά από τα μέσα της δεύτερης περιόδου ο αγώνας έγινε ντέρμπι. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι παίκτες του Αριέλ Μπεΐτ-Χαλαχμί έκαναν την αντεπίθεσή τους και κατάφεραν να πάρουν τη μεγάλη αυτή νίκη.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ντένι Άβντιγια με 23 πόντους, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες του Γιαμ Μαντάρ με 17 και τους Τομέρ Γκινάτ με 14. Στην αντίπερα όχθη, ο Ζακαρί Ρισασέ είχε 14 πόντους, ο Έλι Οκόμπο 13 και ο Τζέιλεν Χορντ 12 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 17-22, 36-36, 55-56, 82-69

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*

ΙΣΡΑΗΛ (Χαλάμι): Κάρινγκτον 4, Σέγκεβ, Αβντίγια 23 (4/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 6/9 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 λάθη, 5 κλεψίματα), Σόρκιν 12 (8 ριμπάουντ), Τιμόρ, Μαντάρ 17 (2/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Λέβι 2, Μπουργκ 5, Γκινάτ 11 (1/1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Ζούσμαν 3 (1).

ΓΑΛΛΙΑ (Φοτού): Φρανσίσκο 2 (0/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Οκόμπο 13 (4/6 τρίποντα, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Χίφι 2, Λουβαβού-Καμπαρό 1 (5 ριμπάουντ), Γιαμπουσέλε 7 (1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κορντινιέ, Μάλεντον 5, Τζαϊτέ 9 (5 ριμπάουντ), Ρισασέ 14 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χορντ 12 (4 ριμπάουντ), Κουλιμπαλί 4 (4 ριμπάουντ).