Βοσνία – Ιταλία 79-96: Απίθανος Φοντέκιο, έβαλε 39 πόντους και χάρισε τη νίκη στη «σκουάντρα ατζούρα»

Τη δεύτερη νίκη της στον 3ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2025, πανηγύρισε η Ιταλία στη Λεμεσό, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής. Το σύνολο του Τζανμάρκο Ποτσέκο, ο οποίος αποβλήθηκε στην τρίτη περίοδο με 2η τεχνική ποινή επειδή πάτησε εντός αγωνιστικού χώρου, επικράτησε με 96-79 της προσεχούς αντιπάλου της Εθνικής Ανδρών, Βοσνίας/Ερζεγοβίνης (2/9, 15:00), υποχρεώνοντας την στη δεύτερη ήττα της.

Ουσιαστικά η Ιταλία εξαργύρωσε το ξέσπασμα της στην τρίτη περίοδο, όταν από το εις βάρος της 54-51 στο 25΄ απάντησε με επιμέρους σκορ 2-15 για το 56-66 στο 27΄, εξασφαλίζοντας μία διαφορά ασφαλείας, την οποία συντήρησαν τόσο ο Σιμόνε Φοντέκιο με την τεράστια εμφάνιση του (39π., ρεκόρ παίκτη της Εθνικής Ιταλίας), όσο και οι Μάρκο Σπίσου, Ντάριους Τόμπσον, που σημείωσαν από 14 πόντους.

Από τη Βοσνία, που θα τα δώσει όλα για όλα απέναντι στην Εθνική για να κρατήσει ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης στους «16», ξεχώρισαν οι Γιουσούφ Νούρκιτς με νταμπλ νταμπλ (21π., 10ρ.), Τζον Ρόμπερσον (13π.) και Αμάρ Αλιμπέγκοβιτς (12π.).

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 40-44, 61-72, 79-96

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*

ΒΟΣΝΙΑ (Μπετσίραγκιτς): Νούρκιτς 21 (7/12 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/5 βολές, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ρόμπερσον 13 (3/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/1 βολή), Αλιμπέγοβιτς 12 (3/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα), Άτιτς 10 (5 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 4 κλεψίματα), Γκέγκιτς 9, Πέναβα, Λάζιτς 5, Βράμπατς 4, Καμένιας 5

ΙΤΑΛΙΑ (Ποτσέκο): Γκαλινάρι 1, Μέλι 6 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φοντέκιο 39 (6/10 δίποντα, 7/10 τρίποντα, 6/7 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τόμσον 14 (4/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ασίστ), Ρίτσι 5 (1), Σπανιόλο, Νιάνγκ 3, Σπίσου 14 (1/1 δίποντο, 3/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ασίστ), Ντιουφ 8, Ακέλε, Παγιόλα 6 (2 τρίποντα, 6 ασίστ).