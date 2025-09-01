Πορτογαλία – Λετονία 62-78: Για πρόκριση οι Λετονοί μετά τη 2η νίκη (vid)
Η Λετονία έκαμψε την αντίσταση της Πορτογαλίας με 78-62 και βρίσκεται μια ανάσα από την πρόκρισή της στην επόμενη φάση.
- «Η Γάζα δεν είναι προς πώληση»: Η Χαμάς απαντά στο αμερικανικό σχέδιο για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής
- Αίτηση για ευκολότερη πρόσβαση στην άμβλωση υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
- Τροχαία: 385 ατυχήματα με 14 νεκρούς στην Αττική τον Αύγουστο – Πάνω από 450 οι τραυματίες
- ΗΠΑ: Νεκρός άνδρας στο φεστιβάλ Burning Man στη Νεβάδα – Βρέθηκε σε λίμνη αίματος
Τη δεύτερη νίκη της στο φετινό Eurobasket πήρε η Λετονία, η οποία κατάφερε να επικρατήσει της Πορτογαλίας με 78-62, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου της διοργάνωσης.
Η ομάδα του Λούκα Μπάνκι δεν άφησε πολλά περιθώρια στην αντίπαλό της, αφού πήρε τα ηνία του αγώνα από την αρχή και δεν έχασε το προβάδισμα σε κανένα σημείο, εκμεταλλευόμενη ότι οι Ίβηρες δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό της.
Κορυφαίος για τους διοργανωτές ήταν ο Κριστάπς Πορζίνγκις με 21 πόντους , ενώ ο Ρόλαντς Σμιτς είχε 15, ο Ντάβις Μπερτάνς 14 και ο Νταϊρίς Μπερτάνς 11 πόντους. Στο… απέναντι στρατόπεδο, ο Ράφαελ Λισμπόα μέτρησε 17 πόντους, ενώ ο Νέμιας Κέτα πρόσθεσε άλλους 16.
Τα δεκάλεπτα: 21-23, 28-50, 43-65, 62-78
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*
Πορτογαλία (Γκόμες): Μπρίτο, Βόιτσο, Γουίλιαμς 8 (1/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Αμαράντε 2 (6 ριμπάουντ), Βεντούρα 4, Κεϊρόζ, Γκαμέιρο 5 (1/1 τρίποντο), Ρελβάο 2 (6 ριμπάουντ), Λισμπόα 17 (3/5 τρίποντα, 4 ασίστ), Σα 8 (5 ριμπάουντ), Κέτα 16 (7 ριμπάουντ)
Λετονία (Μπάνκι): Μεγιέρις, Πορζίνγκις 21 (5/12 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 λάθη), Ντάβις Μπέρτανς 14 (3/9 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Νταϊρίς Μπέρτανς 11 (3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Σμιτς 15 (7 ριμπάουντ), Κάβαρς, Λόμαζ 4 (7 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Στάινμπεργκς, Κούρουκς 3 (5 ασίστ), Ζάγκαρς 5 (1/1 τρίποντο), Ζόρικς 5 (1/3 τρίποντα).
- Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Ντέσερς
- Γκατούζο: «Είμαι άνθρωπος της ειρήνης, αλλά η δουλειά μας είναι να παίξουμε»
- Τραγωδία στη Χιλή
- Εθνική ομάδα: Οι 19 αθλητές με τους οποίους θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο
- Ο Ποντένσε στο λιμάνι του και ο κόσμος του Ολυμπιακού στον έβδομο ουρανό (vids, pics)
- Ολυμπιακός: «Κλικ» από την αποθεωτική υποδοχή του Ποντένσε (pics+vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις