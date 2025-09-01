Πορτογαλία – Λετονία 62-78: Για πρόκριση οι Λετονοί μετά τη 2η νίκη (vid)

Τη δεύτερη νίκη της στο φετινό Eurobasket πήρε η Λετονία, η οποία κατάφερε να επικρατήσει της Πορτογαλίας με 78-62, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Λούκα Μπάνκι δεν άφησε πολλά περιθώρια στην αντίπαλό της, αφού πήρε τα ηνία του αγώνα από την αρχή και δεν έχασε το προβάδισμα σε κανένα σημείο, εκμεταλλευόμενη ότι οι Ίβηρες δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό της.

Κορυφαίος για τους διοργανωτές ήταν ο Κριστάπς Πορζίνγκις με 21 πόντους , ενώ ο Ρόλαντς Σμιτς είχε 15, ο Ντάβις Μπερτάνς 14 και ο Νταϊρίς Μπερτάνς 11 πόντους. Στο… απέναντι στρατόπεδο, ο Ράφαελ Λισμπόα μέτρησε 17 πόντους, ενώ ο Νέμιας Κέτα πρόσθεσε άλλους 16.

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 28-50, 43-65, 62-78

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*

Πορτογαλία (Γκόμες): Μπρίτο, Βόιτσο, Γουίλιαμς 8 (1/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Αμαράντε 2 (6 ριμπάουντ), Βεντούρα 4, Κεϊρόζ, Γκαμέιρο 5 (1/1 τρίποντο), Ρελβάο 2 (6 ριμπάουντ), Λισμπόα 17 (3/5 τρίποντα, 4 ασίστ), Σα 8 (5 ριμπάουντ), Κέτα 16 (7 ριμπάουντ)

Λετονία (Μπάνκι): Μεγιέρις, Πορζίνγκις 21 (5/12 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 λάθη), Ντάβις Μπέρτανς 14 (3/9 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Νταϊρίς Μπέρτανς 11 (3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Σμιτς 15 (7 ριμπάουντ), Κάβαρς, Λόμαζ 4 (7 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Στάινμπεργκς, Κούρουκς 3 (5 ασίστ), Ζάγκαρς 5 (1/1 τρίποντο), Ζόρικς 5 (1/3 τρίποντα).