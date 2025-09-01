sports betsson
Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 19:49
Σεισμός στη Χαλκιδική
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 19:25
Φωτιά στη Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική
Πορτογαλία – Λετονία 62-78: Για πρόκριση οι Λετονοί μετά τη 2η νίκη (vid)
Μπάσκετ 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:20

Πορτογαλία – Λετονία 62-78: Για πρόκριση οι Λετονοί μετά τη 2η νίκη (vid)

Η Λετονία έκαμψε την αντίσταση της Πορτογαλίας με 78-62 και βρίσκεται μια ανάσα από την πρόκρισή της στην επόμενη φάση.

Σύνταξη
A
A
Τη δεύτερη νίκη της στο φετινό Eurobasket πήρε η Λετονία, η οποία κατάφερε να επικρατήσει της Πορτογαλίας με 78-62, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Λούκα Μπάνκι δεν άφησε πολλά περιθώρια στην αντίπαλό της, αφού πήρε τα ηνία του αγώνα από την αρχή και δεν έχασε το προβάδισμα σε κανένα σημείο, εκμεταλλευόμενη ότι οι Ίβηρες δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό της.

Κορυφαίος για τους διοργανωτές ήταν ο Κριστάπς Πορζίνγκις με 21 πόντους , ενώ ο Ρόλαντς Σμιτς είχε 15, ο Ντάβις Μπερτάνς 14 και ο Νταϊρίς Μπερτάνς 11 πόντους. Στο… απέναντι στρατόπεδο, ο Ράφαελ Λισμπόα μέτρησε 17 πόντους, ενώ ο Νέμιας Κέτα πρόσθεσε άλλους 16.

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 28-50, 43-65, 62-78

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*

Πορτογαλία (Γκόμες): Μπρίτο, Βόιτσο, Γουίλιαμς 8 (1/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Αμαράντε 2 (6 ριμπάουντ), Βεντούρα 4, Κεϊρόζ, Γκαμέιρο 5 (1/1 τρίποντο), Ρελβάο 2 (6 ριμπάουντ), Λισμπόα 17 (3/5 τρίποντα, 4 ασίστ), Σα 8 (5 ριμπάουντ), Κέτα 16 (7 ριμπάουντ)

Λετονία (Μπάνκι): Μεγιέρις, Πορζίνγκις 21 (5/12 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 λάθη), Ντάβις Μπέρτανς 14 (3/9 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Νταϊρίς Μπέρτανς 11 (3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Σμιτς 15 (7 ριμπάουντ), Κάβαρς, Λόμαζ 4 (7 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Στάινμπεργκς, Κούρουκς 3 (5 ασίστ), Ζάγκαρς 5 (1/1 τρίποντο), Ζόρικς 5 (1/3 τρίποντα).

YouTube thumbnail

World
Τραμπ: Γιατί θέλει τον έλεγχο της Fed – Μπορεί να τον αποκτήσει;

Τραμπ: Γιατί θέλει τον έλεγχο της Fed – Μπορεί να τον αποκτήσει;

World
Σύνοδος Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης – Εναγκαλισμοί, επαναπροσεγγίσεις και εκκλήσεις για νέο status quo

Σύνοδος Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης – Εναγκαλισμοί, επαναπροσεγγίσεις και εκκλήσεις για νέο status quo

Αθλητική Ροή
Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Ντέσερς
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Ντέσερς

Ο Σίριλ Ντέσερς αποτελεί και επίσημα το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού, με το Νιγηριανό επιθετικό να υπογράφει τριετές συμβόλαιο με τους «πράσινους».

Σύνταξη
Χωρίς διακοπή αγώνα! 01.09.25

Τραγωδία στη Χιλή

Θάνατος φιλάθλου στη διάρκεια του ντέρμπι Κόλο-Κόλο – Ουνιβερσιδάδ δε Τσίλε

Γιώργος Μαζιάς
Στίβος 01.09.25

Οι 19 αθλητές με τους οποίους θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα το Τόκιο

Αυτή είναι η ελληνική αποστολή για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου (13-21/9) στο Τόκιο, μετά τις τελευταίες προσθαφαιρέσεις από τη World Athletics και τις εθνικές ομοσπονδίες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87: Σούπερ Βούτσεβιτς λύγισε τους Σκανδιναβούς (vid)
Μπάσκετ 01.09.25

Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87: Σούπερ Βούτσεβιτς λύγισε τους Σκανδιναβούς (vid)

Το Μαυροβούνιο επικράτησε δύσκολα της Σουηδίας με 87-81 για την 4η αγωνιστική του Eurobasket 2025, κάνοντας «σεφτέ» στη διοργάνωση. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Νίκολα Βούτσεβιτς (23 πόντοι, 15 ριμπάουντ).

Σύνταξη
To «έπος της Σαϊτάμα»: Η μέρα που η Εθνική Ελλάδας διέλυσε τις ΗΠΑ και τους σταρ του NBA (vids, pics)
Μπάσκετ 01.09.25

To «έπος της Σαϊτάμα»: Η μέρα που η Εθνική Ελλάδας διέλυσε τις ΗΠΑ και τους σταρ του NBA (vids, pics)

Ελλάδα – ΗΠΑ 101-95. Κάτι που κάποτε θα ακουγόταν σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά την 1η Σεπτεμβρίου 2006, η Εθνική ομάδα μπάσκετ το έκανε πραγματικότητα!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κάθε μέρα και καλύτερη
On Field 31.08.25

Κάθε μέρα και καλύτερη

Τα μηνύματα από την εμφάνιση και άνετη νίκη επί της Γεωργίας είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά, καθώς η Εθνική μας δείχνει πως είναι έτοιμη για όλα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σπανούλης: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί όλα τα παιδιά δίνουν το 100% των δυνάμεών τους»
Eurobasket 2025 31.08.25

Σπανούλης: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί όλα τα παιδιά δίνουν το 100% των δυνάμεών τους»

Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε δηλώσεις μετά την επιβλητική νίκη της Εθνικής μας κόντρα στη Γεωργία και τόνισε ότι είναι χαρούμενος που βλέπει τους παίκτες να δίνουν όλα όσα έχουν.

Σύνταξη
Γεωργία – Ελλάδα 53-94: Σαρωτική η Εθνική, προκρίθηκε και πάει για την πρωτιά! (vid)
Μπάσκετ 31.08.25

Γεωργία – Ελλάδα 53-94: Σαρωτική η Εθνική, προκρίθηκε και πάει για την πρωτιά! (vid)

Η Ελλάδα ήταν απολαυστική, ισοπέδωσε τη Γεωργία με 94-53 αδιανόητη εμφάνιση και δείχνει πως δεν μπορεί με τίποτα να χάσει την πρωτιά του ομίλου της στο Eurobasket 2025 – Η Εθνική πέρασε ήδη στους «16»

Σύνταξη
LIVE: Γεωργία – Ελλάδα
Μπάσκετ 31.08.25

LIVE: Γεωργία – Ελλάδα

LIVE: Γεωργία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γεωργία – Ελλάδα, για την τρίτη αγωνιστική του Eurobasket 2025. Τηλεοπτική κάλυψη από ERT News.

Σύνταξη
