Εθνική Ελλάδας: Ασταμάτητος ο Ντόρσεϊ στο πρώτο δεκάλεπτο κόντρα στην Ισπανία (vid)
Φοβερή εμφάνιση της Εθνικής στο πρώτο δεκάλεπτο κόντρα στην Ισπανία, σαρωτικός ο Ντόρσεϊ με 14 πόντους.
Μεγάλη εμφάνιση από την Εθνική Ελλάδας στο πρώτο δεκάλεπτο κόντρα στην Ισπανία και.. Τάιλερ Ντόρσεϊ σε μεγάλη μέρα με 14 πόντους και 4/5 τρίποντα και 5/6 σουτ εντός πεδίας σε 9.16 λεπτά συμμετοχής.
Το πρώτο δεκάλεπτο έληξε με την Ελλάδα να προηγείται με 20-31.
Πάρε μια «γεύση» από την «παράσταση» του Τάιλερ Ντόρσεϊ
On fire 🔥 @TDORSEY_1
📺 @ertofficial_ @novasportsgr#HellasBasketball#PnataDipla#EuroBasket pic.twitter.com/PfQgxJNsuI
— HellenicBF (@HellenicBF) September 4, 2025
Η FIBA μάλιστα, έκανε πόστ αφιερωμένο στον Ντόρσεϊ γράφοντας χαρακτηριστικά «Νo comment», δηλαδή, χωρίς σχόλιο, εντυπωσιασμένη από την εμφάνιση του γκαρντ του Ολυμπιακού.
NO COMMENT. 🔥🔥🔥#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/RnyTYJN5qK
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025
