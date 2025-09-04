Μεγάλη εμφάνιση από την Εθνική Ελλάδας στο πρώτο δεκάλεπτο κόντρα στην Ισπανία και.. Τάιλερ Ντόρσεϊ σε μεγάλη μέρα με 14 πόντους και 4/5 τρίποντα και 5/6 σουτ εντός πεδίας σε 9.16 λεπτά συμμετοχής.

Το πρώτο δεκάλεπτο έληξε με την Ελλάδα να προηγείται με 20-31.

Πάρε μια «γεύση» από την «παράσταση» του Τάιλερ Ντόρσεϊ

Η FIBA μάλιστα, έκανε πόστ αφιερωμένο στον Ντόρσεϊ γράφοντας χαρακτηριστικά «Νo comment», δηλαδή, χωρίς σχόλιο, εντυπωσιασμένη από την εμφάνιση του γκαρντ του Ολυμπιακού.