sports betsson
Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 19:31
Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν λόγω ΔΕΘ
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 20:18
Φωτιά σε ελαιοτριβείο στη Χαλκιδική - Ήχησε το 112
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ιταλία – Κύπρος 89-54: Εύκολα η «σκουάντρα ατζούρα»
Μπάσκετ 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:07

Ιταλία – Κύπρος 89-54: Εύκολα η «σκουάντρα ατζούρα»

Η Ιταλία έκλεισε με ιδανικό τρόπο τις υποχρεώσεις της στον όμιλο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

Spotlight

Με ρεκόρ 4-1 (μοναδική ήττα από την Ελλάδα), ολοκλήρωσε η Ιταλία τις υποχρεώσεις της στην Α’ φάση του Eurobasket 2025 και πλέον περιμένει την εξέλιξη του αγώνα της «γαλανόλευκης» με την Ισπανία για να ξεκαθαρίσει η θέση που θα τερματίσει στον 3ο όμιλο (1η αν χάσει η Ελλάδα από την Ισπανία, 2η αν κερδίσει το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη τη «ρόχα»), ενόψει των «16».

Η «σκουάντρα ατζούρα» επικράτησε άνετα με 89-54 της Κύπρου στη Λεμεσό, με το σύνολο του Χριστόφορου Λειβαδιώτη να αποχαιρετά τη διοργάνωση με ρεκόρ 0-5.

Η ομάδα του Τζανμάρκο Ποτσέκο χρειάστηκε μόνο το πρώτο δεκάλεπτο (24-6) για να επιβάλει το ρυθμό της και να μετατρέψει το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε μία καλή προπόνηση ενόψει των νοκ άουτ.

Κορυφαίοι των νικητών οι Σπανιόλο και Φοντέκιο, οι οποίοι σημείωσαν από 13 πόντους, ενώ από την Κύπρο πάλεψε ο Φίλιππος Τίγκας με 15.

Τα δεκάλεπτα: 24-6, 40-19, 67-43, 89-54

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*

Headlines:
Ενέργεια
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

World
Γαλλία: Είναι η… «νέα Ιταλία;» – Τι λένε τα νούμερα

Γαλλία: Είναι η… «νέα Ιταλία;» – Τι λένε τα νούμερα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
LIVE: Ολλανδία – Πολωνία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Ολλανδία – Πολωνία

LIVE: Ολλανδία – Πολωνία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Ολλανδία – Πολωνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Σλοβακία – Γερμανία

LIVE: Σλοβακία – Γερμανία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Σλοβακία – Γερμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Βουλγαρία – Ισπανία

LIVE: Βουλγαρία – Ισπανία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Βουλγαρία – Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Ισπανία – Ελλάδα
Μπάσκετ 04.09.25

LIVE: Ισπανία – Ελλάδα

LIVE: Ισπανία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ισπανία – Ελλάδα για την 5η αγωνιστική του Γ’ ομίλου στο Eurobasket 2025. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1 και Novasports Start.

Σύνταξη
Ο απόλυτος σκόρερ που «έφυγε» νωρίς: Πέρασαν 21 χρόνια χωρίς τον Αλφόνσο Φορντ (vids)
Μπάσκετ 04.09.25

Ο απόλυτος σκόρερ που «έφυγε» νωρίς: Πέρασαν 21 χρόνια χωρίς τον Αλφόνσο Φορντ (vids)

Σαν σήμερα πριν 21 χρόνια έφυγε πρόωρα από τη ζωή ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Αλφόνσο Φορντ. - Η ιστορία πίσω από το βραβείο του «Κορυφαίου Σκόρερ της Euroleague» που φέρει το όνομα του εμβληματικού γκαρντ.

Σύνταξη
Φουρνιέ: «Αν κρατούσα όλα τα δώρα από την οικογένεια του Ολυμπιακού, θα άνοιγα το καλύτερο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα»
Euroleague 04.09.25

Φουρνιέ: «Αν κρατούσα όλα τα δώρα από την οικογένεια του Ολυμπιακού, θα άνοιγα το καλύτερο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα»

Η απίθανη ανάρτηση του Εβάν Φουρνιέ με ελιές καλαμών στο Twitter και «ευχαριστώ» στους φίλους του Ολυμπιακού για τα δώρα που του έχουν κάνει.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ποιος είναι ο Νίκος Οκεκουόγεν που συμμετέχει στην προετοιμασία – Τα Τρίκαλα, το Draft και οι… Αντετοκούνμπο (vids)
Euroleague 04.09.25

Ποιος είναι ο Νίκος Οκεκουόγεν που συμμετέχει στην προετοιμασία του Ολυμπιακού - Τα Τρίκαλα, το Draft και οι... Αντετοκούνμπο (vids)

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν με απουσίες για αυτό τον λόγο εκτός από τον Καλίφα Κουμάτζε έχει... επιστρατεύσει και δεύτερο σέντερ – Ποιος είναι ο 28χρονος, Νίκος Οκεκουόγεν…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ελλάδα – Ισπανία: Η Εθνική θέλει να… ξορκίσει τον κακό της δαίμονα (vids)
Μπάσκετ 04.09.25

Ελλάδα – Ισπανία: Η Εθνική θέλει να… ξορκίσει τον κακό της δαίμονα (vids)

Την τρομακτική εις βάρος της παράδοση απέναντι στην Ισπανία θέλει να ανατρέψει η Εθνική Ελλάδας, σε ένα ματς που για πρώτη φορά «κατεβαίνει» αυτή ως το φαβορί! – Το 1-8 από το 2006, το συνολικό 27-9 και η μεγάλη ευκαιρία.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Αταμάν: «Αγαπημένος παίκτης του Γιαννακόπουλου ο Γιόκιτς, αλλά αν είδε το παιχνίδι ίσως αρχίσει να σκέφτεται τον Σένγκουν»
Eurobasket 2025 04.09.25

Αταμάν: «Αγαπημένος παίκτης του Γιαννακόπουλου ο Γιόκιτς, αλλά αν είδε το παιχνίδι ίσως αρχίσει να σκέφτεται τον Σένγκουν»

O Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Σερβίας έκανε ειδική αναφορά στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τους Νίκολα Γιόκιτς και Αλπερέν Σενγκούν.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ολλανδία – Πολωνία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Ολλανδία – Πολωνία

LIVE: Ολλανδία – Πολωνία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Ολλανδία – Πολωνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Νέος Κόσμος: Φόνο και αυτοκτονία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία – Τι λένε οι γείτονες για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό
Ελλάδα 04.09.25

Νέος Κόσμος: Φόνο και αυτοκτονία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία – Τι λένε οι γείτονες για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό

«Λείπαμε σε διακοπές και από τη Δευτέρα μύριζε άσχημα. Σήμερα καλέσαμε την Αστυνομία» λέει ένοικος της πολυκατοικίας όπου βρέθηκαν νεκροί ο 74χρονος άνδρας και η γυναίκα

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
LIVE: Σλοβακία – Γερμανία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Σλοβακία – Γερμανία

LIVE: Σλοβακία – Γερμανία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Σλοβακία – Γερμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Φιάσκο με το αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν – Δεν υπήρχε ρωσική παρεμβολή στο σήμα GPS του
Fake 04.09.25

Φιάσκο με το αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν – Δεν υπήρχε ρωσική παρεμβολή στο σήμα GPS του

Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας ανακοίνωσε πως δεν υπάρχουν αποδείξεις πως η Ρωσία «παρενόχλησε» το αεροσκάφος της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, ανατρέποντας τον αρχικό ισχυρισμό της

Σύνταξη
LIVE: Βουλγαρία – Ισπανία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Βουλγαρία – Ισπανία

LIVE: Βουλγαρία – Ισπανία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Βουλγαρία – Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Ουκρανία: Πίσω από τις νέες γαλλογερμανικές πολιτικές για την «εξ ανατολών απειλή»
Ουκρανία 04.09.25

Πίσω από τις νέες γαλλογερμανικές πολιτικές για την «εξ ανατολών απειλή» - Γιατί ανάβουν σειρήνες πολέμου;

Στη Ρωσία ή μήπως στο εσωτερικό τους; Πού έχουν στραμμένο το βλέμμα Μερτς και Μακρόν την ώρα που κάνουν δηλώσεις ή λαμβάνουν μέτρα που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Ισπανία – Ελλάδα
Μπάσκετ 04.09.25

LIVE: Ισπανία – Ελλάδα

LIVE: Ισπανία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ισπανία – Ελλάδα για την 5η αγωνιστική του Γ’ ομίλου στο Eurobasket 2025. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1 και Novasports Start.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στα σύνορα με Πακιστάν
Κόσμος 04.09.25

Νέος ισχυρός σεισμός στο Αφγανιστάν

Τη νύχτα της Κυριακής το Αφγανιστάν συγκλονίστηκε από σεισμό 6 βαθμών, εξαιτίας του οποίου βρήκαν τον θάνατο περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι και 3.600 άλλοι έχουν τραυματιστεί.

Σύνταξη
«Βασιλιάς Τζόρτζιο Αρμάνι»: Αμύθητη περιουσία, κληρονόμοι, μυστική διαθήκη και μια μετάνοια
Το αύριο 04.09.25

«Βασιλιάς Τζόρτζιο Αρμάνι»: Αμύθητη περιουσία, κληρονόμοι, μυστική διαθήκη και μια μετάνοια

Με προσωπική περιουσία που αγγίζει τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ, ο Τζόρτζιο Αρμάνι άφησε πίσω του μια τεράστια κληρονομιά. Πριν πεθάνει, όρισε το μέλλον του ονόματος μακριά από μνηστήρες 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φωτιά σε ελαιοτριβείο στη Χαλκιδική – Ήχησε το 112
Συναγερμός 04.09.25

Φωτιά σε ελαιοτριβείο στη Χαλκιδική – Ήχησε το 112

Ήχησε το 112 της Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, λόγω «επικίνδυνων καπνών» που προκλήθηκαν από τη φωτιά

Σύνταξη
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Άνθρακας το νέο αφήγημα της «μαύρης βίβλου» του ΠΑΣΟΚ
Έντεκα σημεία 04.09.25

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Άνθρακας το νέο αφήγημα της «μαύρης βίβλου» του ΠΑΣΟΚ

«Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από καταστροφολογία και μηδενισμό», υπογραμμίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, απαντώντας στη «μαύρη βίβλο» που συνέταξε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις
Οικονομία 04.09.25

5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Στην εναρκτήρια εκδήλωση του 5ου Thessaloniki Metropolitan Summit που διοργανώνει ο Economist και το powergame.gr συνομιλούν ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ιδρυτής πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp.

Σύνταξη
Μετρό Θεσσαλονίκης: Πώς θα λειτουργήσει στα εγκαίνια της ΔΕΘ – Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν
Αλλαγές 04.09.25

Πώς θα λειτουργήσει στα εγκαίνια της ΔΕΘ το μετρό Θεσσαλονίκης - Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Το προσεχές Σάββατο εγκαινιάζεται η 89η ΔΕΘ και στην πόλη θα εφαρμοστούν μια σειρά από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ θα ανασταλεί και η λειτουργία σε ορισμένους σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο