Γαλλία – Ισλανδία 114-74: Γαλλικός «περίπατος» και αναμονή (vid)

Η Γαλλία έκανε… πάρτι επικρατώντας με 114-74 της Ισλανδία και περιμένει τα υπόλοιπα αποτελέσματα στον Δ’ όμιλο του Eurobasket 2025 για να μάθει την τελική της κατάταξη.

Αν η Πολωνία νικήσει το αδύναμο και αδιάφορο Βέλγιο, η κατάταξη των «τρικολόρ» θα κριθεί από την αναμέτρηση μεταξύ της Σλοβενίας και του Ισραήλ. Αν επικρατήσουν οι Ισραηλινοί, η Γαλλία θα τερματίσει στην τρίτη θέση, ενώ αν νικήσει η… παρέα του Λούκα Ντόντσιτς, θα πάρει την πρωτιά.

Υπενθυμίζουμε πως από τον συγκεκριμένο όμιλο θα προκύψει ο αντίπαλος της Εθνικής μας ομάδας στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Ζακαρί Ρισασέ με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ 14 πόντους μέτρησε ο Ελί Οκόμπο, 13 ο Μαμ Ζαϊτέ, 12 ο Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό, 11 οι Τζέιλεν Χορντ, Ναντίρ Ιφί και 10 οι Ισαϊά Κορντινιέ, Γκερσόν Γιαμπουσέλι. Από τους ηττημένους, 15 πόντους είχε ο Μάρτιν Χέρμανσον.

Τα δεκάλεπτα: 36-9, 66-34, 90-46, 114-74

Γαλλία (Φοτού): Φρανσίσκο 3, Οκόμπο 14 (2/2 τρίποντα, 5 ασίστ), Χίφι 11 (3/7 τρίποντα), Λουβαβού-Καμπαρό 12 (2/5 τρίποντα), Γιαμπουσέλε 10 (4 ριμπάουντ), Κορντινιέ 10 (6 ριμπάουντ), Μάλεντον 9 (1/5 τρίποντα, 5 ασίστ), Τζαϊτέ 13 (6 ριμπάουντ), Ρισασέ 15 (3/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Χορντ 11 (6 ριμπάουντ), Κουλιμπαλί 6 (6 ριμπάουντ)

Ισλανδία (Πέντερσεν): Σέιναρσον, Χένινγκσον 9 (1/5 τρίποντα), Γκούντμουντσον 4, Φρίντρικσον 10 (1/3 τρίποντα), Άτλασον 2, Γιόνσον, Πάλσον 7 (2/5 τρίποντα), Χέρμανσον 15 (3/3 τρίποντα), Γκούναρσον 7 (1/6 τρίποντα), Χλίνασον 8 (5 ριμπάουντ), Θράσταρσον 9 (5 ριμπάουντ), Μπιόρνσον 3 (1/4 τρίποντα).