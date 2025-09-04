Βοσνία – Γεωργία 84-76: Μεγάλη νίκη των Βόσνιων και… αναμονή

Η Βοσνία έπαιξε τα… ρέστα της κόντρα στη Γεωργία και σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο τέλος επικράτησε με 84-76 για την 5η αγωνιστική του Γ’ ομίλου. Πλέον θα περιμένει τη νίκη της Ελλάδας επί των Ισπανών για να προκριθεί, την ώρα που η Εθνική μας μπορεί να τερματίσει ή πρώτη σε περίπτωση νίκης ή τέταρτη σε περίπτωση ήττας.

Οι παίκτες του Αζίζ Μπεκίρ τερμάτισαν με ρεκόρ 3-2 στον όμιλο, ενώ οι Γεωργιανοί με ρεκόρ 2-3, συνεπώς η αναμέτρηση της «γαλανόλευκη» με τη «φούρια» έχει χαρακτήρα τελικού όχι μόνο για την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο, αλλά και για τις δύο αυτές χώρες.

Το παιχνίδι βρισκόταν υπό τον έλεγχο της Βοσνίας σε όλη τη διάρκειά του, η οποία είχε τα ηνία στο προβάδισμα, πλην ενός σημείου στο 32′ όπου οι Γεωργιανοί ισοφάρισαν σε 71-71 και έβαλαν… φωτιά στο ματς. Τελικά όμως δεν άλλαξε κάτι για την ομάδα του Αζίζ Μπεκίρ που πήρε το θετικό αποτέλεσμα.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Γιουσούφ Νούρκιτς με 15 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ 15 πόντους μέτρησε ο Τζον Ρόμπερσον και 13 ο Αλεξάνταρ Λάζιτς. Από την άλλη πλευρά, ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι σταμάτησε στους 20 πόντους παίζοντας όλον τον αγώνα, ενώ ο Καμάρ Μπόλντγουιν είχε 18.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 47-35, 67-62, 84-76