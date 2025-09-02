sports betsson
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
Ιταλία – Ισπανία 67-63: Για την πρωτιά οι Ιταλοί, κινδυνεύουν με απoκλεισμό οι Ισπανοί (vid)
Ιταλία – Ισπανία 67-63: Για την πρωτιά οι Ιταλοί, κινδυνεύουν με απoκλεισμό οι Ισπανοί (vid)

Η Ιταλία επιβλήθηκε της Ισπανίας με 67-63 και μπορεί να ελπίζει ακόμα και στην πρώτη θέση, την ώρα που οι Ίβηρες μπαίνουν σε μπελάδες.

Σε ένα παιχνίδι που… έσπασε καρδιές έως το φινάλε, η Ιταλία κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Ισπανίας και να επικρατήσει με 67-63, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Γ’ ομίλου, έχοντας ελπίδες και για την πρώτη θέση, ενώ οι Ίβηρες βλέπουν ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο του αποκλεισμού από το Eurobasket 2025.

Συγκεκριμένα σε περίπτωση που η ομάδα του Ποτζέκο νικήσει την αποκλεισμένη Κύπρο και η Ισπανία νικήσει την Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης (4/9), τότε οι Ιταλοί θα τερματίσουν στην κορυφή του γκρουπ της Λεμεσού.

Από την πλευρά της η Ισπανία υποχώρησε στο 2-2 και πλέον και αν η Βοσνία νικήσει στην 5η αγωνιστική τη Γεωργία και η Ελλάδα επιβληθεί των «φούριας ρόχας», τότε η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο θα μείνει εκτός συνέχειας!

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο είχε τα ηνία σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, μέχρι να φτάσουμε στο φινάλε της τρίτης περιόδου και η «σκουάντρα ατζούρα» να κάνει την αντεπίθεσή της, πετυχαίνοντας μια μεγάλη ανατροπή και παίρνοντας το θετικό αποτέλεσμα.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μόμο Ντιουφ με 14 πόντους, ενώ ο Τζιανπάολο Ρίτσι είχε 11 πόντους και ο Σαλιού Νιανγκ 10. Από την άλλη πλευρά, ο Σάντι Αλντάμα σταμάτησε στους 19 πόντους μαζί με 10 ριμπάουντ, με τον Ντε Λαρέα να προσθέτει άλλους 15.

Τα δεκάλεπτα: 10-18, 30-36, 49-47, 67-63

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*

Ιταλία (Ποτσέκο): Γκαλινάρι 2, Μέλι (0/5 σουτ), Φοντέκιο 8 (2/11 σουτ, 9 ριμπάουντ), Τόμσον 7 (1), Ρίτσι 11 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πρόσιντα 3 (1), Νιάνγκ 10 (5/6 δίποντα, 10 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Σπίσου 7 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Ντιουφ 14 (6/7 δίποντα, 2/5 βολές, 8 ριμπάουντ), Παγιόλα 2.

Ισπανία (Σκαριόλο): Πουέρτο 9 (2), Ντε Λαρέα 15 (4/6 τρίποντα, 3/6 βολές, 7 ριμπάουντ), Πραντίγια 2, Σεν-Σουπερί 7 (1), Λόπεθ-Αροστέγι, Αλδάμα 19 (4/7 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5/6 βολές, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπριθουέλα 7 (1/6 τρίποντα), Μπίλι Ερνανγκόμεθ 1, Γιούστα 2, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (0/4 τρίποντα), Πάρα 1 (0/5 σουτ).

