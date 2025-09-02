Εθνική Ελλάδας: Οι τέσσερις πιθανοί της αντίπαλοι στους «16» του Eurobasket
Έγιναν γνωστές οι τέσσερις ομάδες από τον Δ' Όμιλο που εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στους «16» του Eurobasket και αποτελούν εν δυνάμει αντιπάλους για την Εθνική μας ομάδα.
Την ώρα που από στον Γ’ όμιλο (στον οποίο μετέχει και η Εθνική Ελλάδας) έχουν προκριθεί και μαθηματικά στους «16» του Eurobasket 2025 μόνο οι δύο από τις τέσσερις ομάδες (Ελλάδα και Ιταλία) στον Δ’ όμιλο με τον οποίο διασταυρωνόμαστε τα πράγματα ξεκαθάρισαν οριστικά.
Μετά τις σημερινές (2/9) νίκες του Ισραήλ και της Σλοβενίας έγινε γνωστή η 4άδα που θα συνεχίσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης στην οποία ξεκινούν τα νοκ-άουτ παιχνίδια.
Συγκεκριμένα από τον 4ο γκρουπ που διεξάγεται στο Κατοβίτσε της Πολωνίας στους «16» το «εισιτήριο» πήραν οι διοργανωτές Πολωνοί, η Γαλλία, το Ισραήλ, και η Σλοβενία, ενώ Βέλγιο και Ισλανδία αποκλείστηκαν από τη συνέχεια.
Αναλόγως με την τελική κατάταξη που θα κριθεί στην 5η και τελευταία αγωνιστική – όπως και στον Γ’ όμιλο- θα προκύψει και ο αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας με τον πρώτο να παίζει με τον τέταρτο και τον δεύτερο με τον τρίτο.
Με το παιχνίδι Γαλλία – Πολωνία να εκκρεμεί από το τέταρτο γκρουπ και το Ιταλία – Ισπανία από το τρίτο για την 4η αγωνιστική η κατάταξη στους δύο ομίλους έχεις εξής
Η 5η και τελευταία αγωνιστική
Πέμπτη 4/9
Γαλλία – Ισλανδία 15:00
Ισραήλ – Σλοβενία 18:15
Πολωνία – Βέλγιο 21:30
Η 5η και τελευταία αγωνιστική
Πέμπτη 4/9
Βοσνία – Ερζεγοβίνη –Γεωργία 15:00
Ιταλία – Κύπρος 18:15
Ισπανία – Ελλάδα 21:30
