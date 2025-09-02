Η Εθνική Ελλάδας δεν τα κατάφερε απέναντι στη Βοσνία και ηττήθηκε με 80-77, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Γ’ ομίλου του Eurobasket 2025.

Πλέον, μετά από αυτό το αποτέλεσμα αλλάζουν αρκετά όσον αφορά τα σενάρια και τις θέσεις που μπορεί να τερματίσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, αφού μπορεί να βρεθεί τόσο πρώτη, όσο και… τέταρτη στο τέλος της φάσεις των ομίλων.

Με νίκη επί της Ισπανίας η Εθνική Ελλάδας είναι πρώτη σε κάθε περίπτωση

Αρχικά πρέπει να ξεκαθαριστεί πως δεν έχει άμεσο ενδιαφέρον για τη «γαλανόλευκη» το αποψινό παιχνίδι της Ισπανίας με την Ιταλία, κι αυτό επειδή αν η Ελλάδα κάνει το καθήκον της και νικήσει τη «φούρια ρόχα» στην τελευταία αγωνιστική τότε αυτομάτως τερματίσει πρώτη.

Η ήττα και τα σενάρια

Από εκεί και πέρα αν η χώρα μας ηττηθεί από τον κακό της… δαίμονα τότε υπάρχουν διάφορα σενάρια που μπορεί να τη φέρουν ακόμα και στην τέταρτη θέση του ομίλου. Παίρνοντας λοιπόν ως δεδομένο τη νίκη των Ιταλών επί της Κύπρου έχουν τα εξής σενάρια:

– Αν η Ιταλία νικήσει την Ισπανία και η Βοσνία επικρατήσει στην τελευταία αγωνιστική τότε θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία στο 3-2 με Ισπανία, Βοσνία και Ελλάδα. Έτσι η χώρα μας θα τερματίσει στην τέταρτη θέση του πίνακα.

Ιταλία 4-1

Ισπανία 3-2

Βοσνία 3-2

Ελλάδα 3-2

– Αν πάλι η Ιταλία νικήσει την Ισπανία και η Γεωργία επικρατήσει της Βοσνίας, τότε υπάρχει ξανά τριπλή ισοβαθμία. Σε αυτή την περίπτωση η Ελλάδα θα πρέπει να χάσει με τουλάχιστον 29 πόντους από την Ισπανία και έτσι να τερματίσει στην τρίτη θέση.

Ιταλία 4-1

Ελλάδα 3-2 (+41)

Ισπανία 3-2 (-13)

Γεωργία 3-2 (-27)

– Αν τώρα οι Ισπανοί επικρατήσουν της Ιταλίας και οι Γεωργιανοί της Βοσνίας τότε σε νέα τριπλή ισοβαθμία το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα είναι στη δεύτερη θέση.

Ισπανία 4-1

Ελλάδα 3-2

Ιταλία 3-2

Γεωργία 3-2

– Τέλος, αν οι Ισπανοί νικήσουν την Ιταλία και οι Βόσνιοι τους Γεωργιανούς τότε, ξανά σε τριπλή ισοβαθμία, με Ιταλία και Γεωργία θα τερματίσουμε στην τρίτη θέση καθώς θα μετρήσει η διαφορά πόντων.

Ισπανία 4-1

Ελλάδα 3-2(+6)

Ιταλία 3-2 (+9)

Βοσνία 3-2 (-14)