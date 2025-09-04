Εθνική Ελλάδας: Εκτός ο Σαμοντούροφ για το ματς τους Ισπανούς (pic)
Κάποιες ενοχλήσεις δεν επιτρέπουν στον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ να βοηθήσει την Εθνική Ελλάδος στο κρίσιμο παιχνίδι κόντρα στην Ισπανία.
Δίχως την παρουσία του Αλέξανδρου Σαμοντούροφ θα αντιμετωπίσει την Ισπανία σε λίγη ώρα (4/9, 21:30) η Εθνική Ελλάδας, στο πλαίσιο της 5ης, και τελευταίας, αγωνιστικής του Γ’ ομίλου στο Eurobasket 2025.
Ο νεαρός φόργουορντ, σύμφωνα με όσα αναφέρει η σχετική ενημέρωση της ΕΟΚ, ένιωσε ένα σφίξιμο στο γαστροκνήμιο και θα παραμείνει εκτός.
Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ δε θα αγωνιστεί στη σημερινή αναμέτρηση με την Ισπανία για προληπτικούς λόγους επειδή ένιωσε σφίξιμο στο γαστροκνήμιο#HellasBasketball #EuroBasket
Η κίνηση αυτή έχει να κάνει περισσότερο με προληπτικούς λόγους, αφού ο Βασίλης Σπανούλης δεν θέλει να ρισκάρει την υγεία του παίκτη του ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.
Οι 11 της Εθνικής: Ντίνος Μήτογλου, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης.
