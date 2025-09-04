Εθνική Ελλάδας: Εκτός ο Σαμοντούροφ για το ματς τους Ισπανούς (pic)

Δίχως την παρουσία του Αλέξανδρου Σαμοντούροφ θα αντιμετωπίσει την Ισπανία σε λίγη ώρα (4/9, 21:30) η Εθνική Ελλάδας, στο πλαίσιο της 5ης, και τελευταίας, αγωνιστικής του Γ’ ομίλου στο Eurobasket 2025.

Ο νεαρός φόργουορντ, σύμφωνα με όσα αναφέρει η σχετική ενημέρωση της ΕΟΚ, ένιωσε ένα σφίξιμο στο γαστροκνήμιο και θα παραμείνει εκτός.

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ δε θα αγωνιστεί στη σημερινή αναμέτρηση με την Ισπανία για προληπτικούς λόγους επειδή ένιωσε σφίξιμο στο γαστροκνήμιο#HellasBasketball #EuroBasket — HellenicBF (@HellenicBF) September 4, 2025

Η κίνηση αυτή έχει να κάνει περισσότερο με προληπτικούς λόγους, αφού ο Βασίλης Σπανούλης δεν θέλει να ρισκάρει την υγεία του παίκτη του ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

Οι 11 της Εθνικής: Ντίνος Μήτογλου, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης.