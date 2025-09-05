Ο προπονητής της Λευκορωσίας υποκλίθηκε στον Γιοβάνοβιτς: «Έφερε νέο στιλ στην Εθνική Ελλάδας»

Με μεγάλη προσοχή προσέγγισε το παιχνίδι απέναντι στην Ελλάδα ο ομοσπονδιακός προπονητής της Λευκορωσίας, Κάρλος Αλός. Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πριν από τη πρεμιέρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο της «γαλανόλευκης».

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός των Λευκορώσων τόνισε ότι ο Γιοβάνοβιτς έφερε ένα νέο στιλ στην Ελλάδα, ενώ μίλησε με σεβασμό για το πρότζεκτ της ομάδας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αλός για τον Γιοβάνοβιτς και την Εθνική Ελλάδας:

«Καταλαβαίνουμε πως θα έχουμε ένα σκληρό και δύσκολο παιχνίδι με την ελληνική ομάδα. Είναι μία πολύ καλή ομάδα. Ο νέος τους προπονητής άλλαξε το στιλ της ομάδας. Έχει εμπειρία δουλεύοντας σε ελληνικές ομάδες και ξέρει καλά τους παίκτες και τη νοοτροπία τους.

Φυσικά θα είναι γεμάτο το γήπεδο και αυτό θα δυσκολέψει το έργο μας. Τα αντιλαμβανόμαστε όλα αυτά, σεβόμαστε τον αντίπαλο και θα κοιτάμε κάθε ματς χωριστά. Έχουμε ετοιμαστεί για να είμαστε ανταγωνιστικοί και θέλουμε, όπως όλοι, να πετύχουμε. Δεν θέλω να μιλάω για φαβορί ή να αναφέρομαι σε φαβορί, ειδικά τώρα στο ξεκίνημα».