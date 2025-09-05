sports betsson
Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
05.09.2025 | 09:33
Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε διπλό τροχαίο στην Εγνατία (βίντεο)
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ο προπονητής της Λευκορωσίας υποκλίθηκε στον Γιοβάνοβιτς: «Έφερε νέο στιλ στην Εθνική Ελλάδας»
Ποδόσφαιρο 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:27

Ο προπονητής της Λευκορωσίας υποκλίθηκε στον Γιοβάνοβιτς: «Έφερε νέο στιλ στην Εθνική Ελλάδας»

Ο Ισπανός τεχνικός της Λευκορωσίας, Κάρλος Αλός μίλησε με σεβασμό για την Εθνική ομάδα και υποκλίθηκε στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Παλιά μας έλεγαν 1 την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα – Τελικά είναι 2!

Παλιά μας έλεγαν 1 την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα – Τελικά είναι 2!

Spotlight

Με μεγάλη προσοχή προσέγγισε το παιχνίδι απέναντι στην Ελλάδα ο ομοσπονδιακός προπονητής της Λευκορωσίας, Κάρλος Αλός. Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πριν από τη πρεμιέρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο της «γαλανόλευκης».

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός των Λευκορώσων τόνισε ότι ο Γιοβάνοβιτς έφερε ένα νέο στιλ στην Ελλάδα, ενώ μίλησε με σεβασμό για το πρότζεκτ της ομάδας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αλός για τον Γιοβάνοβιτς και την Εθνική Ελλάδας:

«Καταλαβαίνουμε πως θα έχουμε ένα σκληρό και δύσκολο παιχνίδι με την ελληνική ομάδα. Είναι μία πολύ καλή ομάδα. Ο νέος τους προπονητής άλλαξε το στιλ της ομάδας. Έχει εμπειρία δουλεύοντας σε ελληνικές ομάδες και ξέρει καλά τους παίκτες και τη νοοτροπία τους.

Φυσικά θα είναι γεμάτο το γήπεδο και αυτό θα δυσκολέψει το έργο μας. Τα αντιλαμβανόμαστε όλα αυτά, σεβόμαστε τον αντίπαλο και θα κοιτάμε κάθε ματς χωριστά. Έχουμε ετοιμαστεί για να είμαστε ανταγωνιστικοί και θέλουμε, όπως όλοι, να πετύχουμε. Δεν θέλω να μιλάω για φαβορί ή να αναφέρομαι σε φαβορί, ειδικά τώρα στο ξεκίνημα».

Headlines:
89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ: Τι φέρνει το φορολογικό καλάθι για νοικοκυριά και οικογένειες

89η ΔΕΘ: Τι φέρνει το φορολογικό καλάθι για νοικοκυριά και οικογένειες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Παλιά μας έλεγαν 1 την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα – Τελικά είναι 2!

Παλιά μας έλεγαν 1 την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα – Τελικά είναι 2!

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ: Στα 100 χρόνια της ΔΕΘ ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – Live από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου

89η ΔΕΘ: Στα 100 χρόνια της ΔΕΘ ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – Live από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Eurobasket 2025 05.09.25

Σκληρή κριτική στην Ισπανία για τον αποκλεισμό από την Ελλάδα: «Η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό»

Η Ισπανία αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Eurobasket και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ιβηρική, με τα ΜΜΕ να ασκούν σκληρή κριτική στον Σέρτζιο Σκαριόλο και τους παίκτες του.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
«Λύγισε» ο Μέσι στο τελευταίο ματς μπροστά στον κόσμο της Αργεντινής – Αποθέωση στο «Μονουμεντάλ» (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 05.09.25

«Λύγισε» ο Μέσι στο τελευταίο ματς μπροστά στον κόσμο της Αργεντινής – Αποθέωση στο «Μονουμεντάλ» (pics, vids)

Ο Λιονέλ Μέσι έδωσε την τελευταία του παράσταση μπροστά στο κοινό της Αργεντινής σε επίσημο παιχνίδι και οι οπαδοί της «αλμπισελέστε» του έδειξαν την ευγνωμοσύνη τους.

Σύνταξη
LIVE: Ολλανδία – Πολωνία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Ολλανδία – Πολωνία

LIVE: Ολλανδία – Πολωνία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Ολλανδία – Πολωνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Σλοβακία – Γερμανία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Σλοβακία – Γερμανία

LIVE: Σλοβακία – Γερμανία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Σλοβακία – Γερμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Βουλγαρία – Ισπανία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Βουλγαρία – Ισπανία

LIVE: Βουλγαρία – Ισπανία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Βουλγαρία – Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα
On Field 04.09.25

Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα

Η πρωταθλήτρια Ιταλίας συνεργάζεται με την εταιρία του Ιταλού σχεδιαστή και η φανέλα της Νάπολι είναι η πρώτη που σχεδίασε ο ιταλικός οίκος για επαγγελματικό ποδοσφαιρικό σύλλογο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Live Streaming η συνέντευξη Τύπου του προπονητή της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον αγώνα με τη Λευκορωσία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

Live Streaming η συνέντευξη Τύπου του προπονητή της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον αγώνα με τη Λευκορωσία

Παρακολουθήστε σε Live Streaming τη συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει της αναμέτρησης της Ελλάδας με αντίπαλο τη Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Έφυγε από την εθνική Βουλγαρίας ο Ντεσπόντοφ – Γιατί επιστρέφει εσπευσμένα στη Θεσσαλονίκη…
Ποδόσφαιρο 04.09.25

Έφυγε από την εθνική Βουλγαρίας ο Ντεσπόντοφ – Γιατί επιστρέφει εσπευσμένα στη Θεσσαλονίκη…

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ αποχώρησε από την προετοιμασία της εθνικής Βουλγαρίας, καθώς αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεσσαλονίκη: Μωρό μπουσουλούσε στη μέση του δρόμου δίπλα στο αδελφάκι του – Συνελήφθησαν οι γονείς
Στη Θεσσαλονίκη 05.09.25

Μωρό μπουσουλούσε στη μέση του δρόμου δίπλα στο αδελφάκι του - Τα είδε οδηγός, συνελήφθησαν οι γονείς

Τα δύο μικρά παιδιά τα αντελήφθη διερχόμενος οδηγός σε δρόμο της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη - Οι γονείς αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο

Σύνταξη
89η ΔΕΘ: Στα 100 χρόνια της ΔΕΘ ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – Live από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου
Οικονομία 05.09.25

89η ΔΕΘ: Στα 100 χρόνια της ΔΕΘ ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – Live από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου

Ηχηρό παρών δίνει στην 89η ΔΕΘ ο ΟΤ – Και φέτος ο Οικονομικός Ταχυδρόμος μέσα από το ειδικά εξοπλισμένο στούντιο της Alter Ego Media μεταδίδει τις εξελίξεις, παρεμβαίνει, αποκαλύπτει, εμβαθύνει

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε διπλό τροχαίο στην Εγνατία
Στη Θεσσαλονίκη 05.09.25

Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε διπλό τροχαίο στην Εγνατία (βίντεο)

Μετά την πρώτη σύγκρουση, το ένα από τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, στην έξοδο από Θεσσαλονίκη, και συγκρούστηκε με άλλο όχημα - Ο άνδρας που τραυματίστηκε νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ

Σύνταξη
Ισραήλ: «Εξαφανίζοντας γειτονιές» – Ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας, 19 νεκροί μετά από ολονύχτιες επιθέσεις
Φονική κλιμάκωση 05.09.25

«Εξαφανίζοντας γειτονιές»: Το Ισραήλ ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας, 19 νεκροί μετά από ολονύχτιες επιθέσεις

Το Ισραήλ έχει κλιμακώσει τις φονικές επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας - Τουλάχιστον το 30% των θυμάτων στη Λωρίδα είναι παιδιά

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σκληρή κριτική στην Ισπανία για τον αποκλεισμό από την Ελλάδα: «Η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό»
Eurobasket 2025 05.09.25

Σκληρή κριτική στην Ισπανία για τον αποκλεισμό από την Ελλάδα: «Η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό»

Η Ισπανία αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Eurobasket και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ιβηρική, με τα ΜΜΕ να ασκούν σκληρή κριτική στον Σέρτζιο Σκαριόλο και τους παίκτες του.

Σύνταξη
Λισαβόνα: Κενά ασφαλείας στις γραφικές αλλά παλιές υποδομές – Οι προειδοποιήσεις και ο ρόλος του υπερτουρισμου
Δυστύχημα με τελεφερίκ 05.09.25

Κενά ασφαλείας στις γραφικές αλλά παλιές υποδομές της Λισαβόνας - Οι προειδοποιήσεις και ο παράγοντας υπερτουρισμός

Το δυστύχημα με τον εκτροχιασμό του ιστορικού τελεφερίκ στη Λισαβόνα έφερε στο φως τα προβλήματα στις υποδομές της πόλης που υποδέχεται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο βαρύς Σεπτέμβρης της (μη) δωρεάν παιδείας – Τα σχολικά είδη είναι η κορυφή του παγόβουνου των εξόδων
Σχολική χρονιά 05.09.25

Ο βαρύς Σεπτέμβρης της (μη) δωρεάν παιδείας – Τα σχολικά είδη είναι η κορυφή του παγόβουνου των εξόδων

Τα σχολικά είδη είναι στις ίδιες τιμές με πέρυσι επιμένει το υπουργείο Ανάπτυξης. Τα σούπερ μάρκετ δείχνουν μικρές μειώσεις. Οι ενώσεις καταναλωτών εντοπίζουν αυξήσεις. Τι ισχύει πραγματικά;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΗΠΑ: Να μείνει ανοιχτό το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όσο εξετάζεται η έφεση Τραμπ, αποφάσισε το δικαστήριο
Στις ΗΠΑ 05.09.25

Να μείνει ανοιχτό το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όσο εξετάζεται η έφεση Τραμπ, αποφάσισε το δικαστήριο

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ασκήσει έφεση στην προ δύο εβδομάδων απόφαση της δικαστού Κάθλιν Ουίλιαμς για οριστικό κλείσιμο του «Αλκατράζ με αλιγάτορες» και απόσυρση των περιφράξεων εντός 60 ημερών

Σύνταξη
«Λύγισε» ο Μέσι στο τελευταίο ματς μπροστά στον κόσμο της Αργεντινής – Αποθέωση στο «Μονουμεντάλ» (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 05.09.25

«Λύγισε» ο Μέσι στο τελευταίο ματς μπροστά στον κόσμο της Αργεντινής – Αποθέωση στο «Μονουμεντάλ» (pics, vids)

Ο Λιονέλ Μέσι έδωσε την τελευταία του παράσταση μπροστά στο κοινό της Αργεντινής σε επίσημο παιχνίδι και οι οπαδοί της «αλμπισελέστε» του έδειξαν την ευγνωμοσύνη τους.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο