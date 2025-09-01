Γιοβάνοβιτς: «Στόχος μας είναι η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Η Εθνική μας ομάδα ετοιμάζεται για τα πρώτα ματς των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι σε Λευκορωσία (05/09, 21:45) και Δανία (08/09, 21:45) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παραχώρησε δηλώσεις πριν την πρώτη προπόνηση της γαλανόλευκης και τόνισε πως ελπίζει να έχουμε ωραία βράδια στα πρώτα δύο ματς, με απώτερο στόχο τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του επόμενου καλοκαιριού.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς:

Για το πόσο έτοιμη είναι η Εθνική μας ομάδα: «Σίγουρα ο επόμενος στόχος μας μέσα από αυτά τα προκριματικά είναι η συμμετοχή μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι μία καινούργια πρόκληση για εμάς και σίγουρα θα χρειαστεί μία πάρα πολύ μεγάλη αγωνιστική προσπάθεια για να το καταφέρουμε.

Φυσικά και έχουμε κάνει τους προγραμματισμούς μας, ειδικά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Όσον αφορά την αγωνιστική κατάσταση των παικτών. Όσον αφορά το βαθμό ετοιμότητας, αλλά και πως ουσιαστικά είναι η αρχή της σεζόν για όλους και δύο παιχνίδια στην έδρα μου πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να ξεκινήσουμε καλά τα προκριματικά.

Θα χρειαστεί λίγο παραπάνω αυτοσυγκέντρωση, προσοχή και να εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτές τις δύο-τρεις ημέρες που έχουμε μπροστά μας για να ετοιμαστούμε».

Για το μήνυμα προς τους Έλληνες φιλάθλους: «Τον τελευταίο χρόνο είχαμε σίγουρα πολύ μεγάλη παρουσία των φιλάθλων σε όλα μας τα παιχνίδια τόσο στα επίσημα όσο και στα φιλικά του Ιουνίου. Πιστεύω ότι το ίδιο θα συμβεί και στους δύο αγώνες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Είμαστε πλέον συνηθισμένοι να παίζουμε σε ένα γήπεδο που είναι γεμάτο. Αισθανόμαστε την υποστήριξή τους, τη διάθεση να μας βοηθήσουν και ελπίζω να είναι όμορφα τα βράδια όπως και τα προηγούμενα».