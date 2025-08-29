Ρέτσος: «Περιμένουμε πώς και πώς να αγωνιστούμε με εσάς στο πλευρό μας» (vid)
Ο Παναγιώτης Ρέτσος ανυπομονεί για τον αγώνα με τον Βόλο και την παρουσία οπαδών του Ολυμπιακού στο Πανθεσσαλικό.
Ο Ολυμπιακός, αφού έμαθε τους αντιπάλους του στη League Phase του Champions League, προετοιμάζεται πλέον για τον αγώνα με τον Βόλο (30/8, 19:00) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Ο Παναγιώτης Ρέτσος έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω ενός βίντεο της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ στα social media, δηλώνοντας πως ανυπομονεί να απολαύσει τους δεκάδες χιλιάδες οπαδούς των νταμπλούχων Ελλάδος, οι οποίοι αναμένεται να βάψουν… κατακόκκινο τον Βόλο!
Υπενθυμίζεται πως οι Πειραιώτες έχουν λάβει πάνω από 15.000 εισιτήρια και ήδη έχουν κλείσει θέση στο Πανθεσσαλικό τουλάχιστον πάνω από 8.000 άνθρωποι, με τον αριθμό να αυξάνεται ραγδαία.
Δείτε τη σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
