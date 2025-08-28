Champions League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού

Τους αντιπάλους του στη League Phase του Champions League έμαθε ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες, όπως έγινε γνωστό μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό, θα αντιμετωπίσουν τις Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Αγιαξ (εκτός), Πάφος (εντός) και Καϊράτ (εκτός).

Αξίζει να σημειώσουμε ότι δεν είναι αυτή η σειρά με την οποία θα γίνουν τα παιχνίδια, καθώς τo αναλυτικό πρόγραμμα της League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης ποδοσφαίρου θα γίνει γνωστό το ερχόμενο Σάββατο (30/8), όταν ο Ολυμπιακός θα μάθει ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει σε κάθε αγωνιστική

Να προσθέσουμε πως 1η «στροφή» έχει οριστεί να διεξαχθεί στο τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ η 8η και τελευταία θα γίνει στις 28 Ιανουαρίου 2026.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase του Champions League

16-18 Σεπτεμβρίου 2025: 1η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2025: 2η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26

21-22 Οκτωβρίου 2025: 3η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26

4-5 Νοεμβρίου 2025: 4η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26

25-26 Νοεμβρίου 2025: 5η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26

9-10 Δεκεμβρίου 2025: 6η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26

20-21 Ιανουαρίου 2026: 7η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26

28 Ιανουαρίου 2026: 8η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26

Ο τρόπος διεξαγωγής του Champions League

Στη League Phase συμμετέχουν 36 ομάδες, σε μια ενιαία βαθμολογία. Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 1η μέχρι την 8η θέση θα περάσουν απευθείας στη φάση των «16», ενώ όσες ολοκληρώσουν τη League Phase από την 9η έως την 24η θέση θα παίξουν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες playoffs. Το πρώτο ματς θα γίνει στις έδρες των ομάδων 17-24 και οι ρεβάνς στις έδρες των ομάδων 9-16.

Οι τελευταίες 12 ομάδες δεν θα συνεχίσουν στην Ευρώπη. Το μονοπάτι που θα ακολουθήσει κάθε ομάδα στα νοκ-άουτ του Champions League καθορίζεται ουσιαστικά από τη θέση που θα καταλάβει στη League Phase.

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει εκεί που ανήκει: Στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και θα αντιμετωπίσει μερικές από τις σπουδαιότερες ομάδες της Γηραιάς Ηπείρου, όπως είναι οι Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν, Άρσεναλ, Αϊντχόφεν και Άγιαξ, αλλά και δύο από τις εκπλήξεις των προκριματικών: Την Πάφο και την Καϊράτ από το Καζακστάν. Οι Ερυθρόλευκοι του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχουν αποδείξει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια ότι μπορούν να κοντράρουν ευρωπαϊκά μεγαθήρια και να πετύχουν σπουδαίες νίκες. Το έχουν κάνει στο παρελθόν και θα προσπαθήσουν να το κάνουν ξανά.