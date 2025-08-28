Μαρινάκης: «Ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί – Θα διατηρήσουμε την παράδοση με τις εκπλήξεις στις μεταγραφές»

Την κλήρωση του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League σχολίασε ο ηγέτης του πειραϊκού συλλόγου, Βαγγέλης Μαρινάκης, μιλώντας λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας του μεγάλου λιμανιού τόνισε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κοντράρει στα ίσια τα ευρωπαϊκά μεγαθήρια που θα βρεθούν στον δρόμο του και να περάσει στην επόμενη φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

«Είμαστε αισιόδοξοι. Ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη εμπειρία και καλούς παίκτες. Είμαστε συνηθισμένοι να κερδίζουμε μεγάλες ομάδες», ανέφερε αρχικά στις δηλώσεις του ο Βαγγέλης Μαρινάκης και πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Αν είμαστε συγκεντρωμένοι και τα δώσουμε όλα, είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη φάση».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις μεταγραφές και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια έκπληξη στις τελευταίες ημέρες του μεταγραφικού παραθύρου. «Κοιτάζουμε για έναν σέντερ μπακ, έναν εξτρέμ και έναν σέντερ φορ. Εχουμε συνηθίσει την τελευταία στιγμή να κάνουμε την έκπληξη. Πιστεύω ότι η παράδοση θα συνεχιστεί».

«Είμαστε αισιόδοξοι. Ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη εμπειρία και καλούς παίκτες. Είμαστε συνηθισμένοι να κερδίζουμε μεγάλες ομάδες. Το είδαμε πριν από δύο χρόνια. Οι ομάδες που αντιμετωπίσαμε ήταν επιπέδου Champions League: Άστον Βίλα, Φενερμπαχτσέ και Φιορεντίνα. Τα παιδιά το έχουν κάνει. Εχουν κερδίσει μεγάλες ομάδες, εντός αλλά και εκτός έδρας.

«Εχουμε καλούς ποδοσφαιριστές, καλό κλίμα στα αποδυτήρια, έναν πολύ καλό προπονητή, τον κόσμο μας και μεγάλη εμπειρία. Είμαστε όλοι μαζί και όταν όλα αυτά δουλεύουν, μπορούμε να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε και να κοιτάμε ακόμα ψηλότερες κορυφές», δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης και πρόσθεσε: «Κάτι χρωστάμε στη Ρεάλ Μαδρίτης από το παρελθόν. Φυσικά, θα τα δώσουμε όλα κόντρα και στην Μπαρτσελόνα. Θα ήθελα να γίνει ένα μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Γ. Καραϊσκάκης. Να κερδίσουμε τη βασίλισσα και να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία», υπογράμμισε.

Για μεταγραφές: «Κοιτάζουμε για έναν σέντερ μπακ, έναν εξτρέμ και έναν σέντερ φορ. Εχουμε συνηθίσει την τελευταία στιγμή να κάνουμε την έκπληξη. Πιστεύω ότι η παράδοση θα συνεχιστεί».

Για το τι μπορεί να υποσχεθεί, ενόψει της συμμετοχής του Ολυμπιακού στη League Phase: «Θα τα δώσουμε όλα. Θα είμαστε κοντά στην ομάδα, στους παίκτες, στον προπονητή μας και μαζί με τον κόσμο μας θα σπρώξουμε την ομάδα να πάει όσο πιο μακριά γίνεται. Τα όνειρά μας γίνονται πραγματικότητα και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Να πάμε στον επόμενο γύρο και το ξανασυζητάμε».

Για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες που παίζουν στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων: «Εύχομαι όλες οι ομάδες να περάσουν. Θα χαρώ ιδιαίτερα και ελπίζω και οι τρεις ομάδες, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, να συνεχίσουν στην Ευρώπη. Να πάρουμε όσους περισσότερους βαθμούς γίνεται και να γράψουμε ιστορία. Ειδικά, το Κόνφερενς Λιγκ, είναι βατό, αλλά και στο Γιουρόπα Λιγκ μπορούν οι ελληνικές ομάδες να πάνε ψηλά. Τους εύχομαι καλή επιτυχία και να πάρουν και να περάσουν και οι τρεις».

Για τη Νότιγχαμ: «Είναι μια μεγάλη ομάδα, με μεγάλη ιστορία, με δύο ευρωπαϊκούς τίτλους. Γυρίσαμε ξανά στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Ο κόσμος το περιμένει αυτό το ταξίδι. Πιστεύουμε ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και μπορούμε να προχωρήσουμε μακριά στο Γιουρόπα Λιγκ. Εχουμε κάνει καλές μεταγραφές, υπάρχει καλό κλίμα και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά».

Για τη συνομιλία που είχε με τον Κιελίνι: «Είπαμε ότι είναι καλό να συναντηθούν οι δύο ομάδες στον επόμενο γύρο. Θυμούνται ακόμα το 1-0 στην Αθήνα και τη μεγάλη εμφάνιση του Ολυμπιακού στην Ιταλία. Μας υπολογίζουν σαν έναν μεγάλο αντίπαλο. Εχουμε δώσει ραντεβού στον επόμενο γύρο».

Ο ηγέτης του Ολυμπιακού μίλησε και στο MEGA, όπου αναφέρθηκε:

Στην κλήρωση: «Ήταν μία δύσκολη κλήρωση. Παίζουμε με πάρα πολύ καλές ομάδες. Με τη Ρεάλ, τη Μπαρτσελόνα, την Άρσεναλ και τον Άγιαξ. Βέβαια το έχουμε πει πολλές φορές. Μας αρέσουν τα δύσκολα. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει την εμπειρία σε μεγάλους αγώνες. Έχουμε μία καλή ομάδα. Πιστεύω ότι μπορούμε να περάσουμε στον επόμενο γύρο».

Στα ζητούμενα για την ομάδα: «Κοιτάξτε εμάς πάντα ο στόχος μας είναι το ελληνικό Πρωτάθλημα και να πάμε καλά στην Ευρώπη και ειδικά τώρα στο Champions League. Πρέπει και οι παίκτες μας να τα δώσουν όλα. Να μπορέσουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή να οργανωθούμε καλύτερα. Θα υπάρξουν και ορισμένες προσθήκες οι οποίες θεωρώ ότι θα βοηθήσουν στο Champions League και στο ελληνικό Πρωτάθλημα. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι και η μπάλα είναι στα πόδια μας να παίξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Να είμαστε συγκεντρωμένοι και να μπορέσουμε να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Να κοιτάμε σε υψηλότερες κορυφές. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι στο τέλος όλα θα πάνε καλά».

Στον κόσμο: «Τον κόσμο τον χρειαζόμαστε κοντά μας. Τον έχουμε κοντά μας. Είναι ο 12ος παίκτης και θα συνεχίσει να είναι. Του χρωστάμε πολλά και πιστεύω ότι κάθε χρόνο του δίνουμε κάτι παραπάνω».