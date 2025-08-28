Και θέλει και μπορεί να γράψει ιστορία ο Ολυμπιακός!
Η κλήρωση στο νέο σύστημα του Τσάμπιονς Λιγκ παίζει μεγάλο ρόλο, και όσα έφερε για τον Ολυμπιακό του δίνουν το δικαίωμα να κάνει το κάτι παραπάνω.
- Αλόννησος: 70χρονος επιτέθηκε και χτύπησε τον δήμαρχο του νησιού – Συνελήφθη και υπέστη εγκεφαλικό
- Όταν τα σχολεία γίνονται πεδίο μάχης - Πόσες ένοπλες επιθέσεις έχουν σημειωθεί στην Αμερική το 2025;
- Εξαφανίστηκε από το Χαλάνδρι και βρέθηκε νεκρός στη «χαράδρα του Χάρου» στον Γράμμο
- Γαλλία: Έξαλλη η αντιπολίτευση με τον Μπαϊρού – «Δεν συνομίλησα με κανέναν, επειδή όλοι εκτός εμένα έκαναν διακοπές»
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο Τσάμπιονς Λιγκ και έχει κάθε λόγο να συνεχίσει να ονειρεύεται, να συνεχίσει να ανεβαίνει όλο και περισσότερο, πιστός σε όσα «έχτισε» εντυπωσιακά τα δύο τελευταία χρόνια.
Πρόπερσι έκανε το όνειρο πραγματικότητα με την κατάκτηση του Κόνφερενς Λιγκ, πέρσι είχε μια εξαιρετική πορεία στο Γιουρόπα Λιγκ και φέτος καλείται στο πιο δύσκολο επίπεδο παγκοσμίως να συνεχίσει την ανοδική του πορεία. Με την κλήρωση των 8 αντιπάλων σε αυτό το νέο σύστημα διεξαγωγής από την ΟΥΕΦΑ που κατάφερε να κάνει τις διοργανώσεις πιο δίκαιες και πιο συναρπαστικές σε όλη την διάρκεια τους.
Ένα νέο σύστημα που η κλήρωση παίζει μεγάλο ρόλο στο πως η κάθε ομάδα θα μπορέσει να πορευτεί από τα μέσα του Σεπτέμβρη έως τα τέλη του Γενάρη όπου ολοκληρώνεται η league stage του Τσάμπιονς Λιγκ.
Με τον Ολυμπιακό να ξέρει πλέον πως δεν υπάρχει μόνο το θέλω αλλά και το μπορώ. Οι 8 αντίπαλοι που του έλαχαν του δίνουν το δικαίωμα να ελπίζει πως μπορεί να προχωρήσει και μετά τον Γενάρη στην Ευρώπη. Ρεάλ, Λεβερκούζεν, PSV Αϊντρχόβεν, Πάφος στο Καραϊσκάκη και εκτός έδρας με Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Άγιαξ και Καϊράτ οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού που το Σάββατο θα μάθει όπως όλοι το πρόγραμμα που επίσης θα παίξει τον ρόλο του. Αντίπαλοι που προφανώς φέρνουν τεράστιες δυσκολίες στους νταμπλούχους Ελλάδας αλλά και αντίπαλοι που είναι στο χέρι τους να πάρουν νίκες και βαθμούς.
Τι θα προκύψει στο φινάλε θα το παρακολουθήσουμε να εξελίσσεται όπως και την τελική διαμόρφωση του ρόστερ που όπως ο ίδιος ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποκάλυψε θα έχει εκπλήξεις. Ένας στόπερ, ένας εξτρέμ και ένας επιθετικός κατά πάσα πιθανότητα είπε ο ισχυρός άνδρας της ερυθρόλευκης ΠΑΕ που είναι ο πρώτος πάντα που δίνει το σύνθημα.
- Παναθηναϊκός: Συζητά με την Πόρτο για τον διεθνή τούρκο φορ Ντενίζ Γκουλ
- Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League
- Απέραντο γαλάζιο…
- Στη League Phase του Conference League οι Φιορεντίνα και Κρίσταλ Πάλας
- Οι πιθανοί αντίπαλοι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League
- Επεισοδιακή πρόκριση για Λουντογκόρετς (4-1 παρ.), στη League Phase οι Γιουνγκ Μπόις (3-2) και Μακάμπι (0-1)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις