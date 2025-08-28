Και θέλει και μπορεί να γράψει ιστορία ο Ολυμπιακός!

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο Τσάμπιονς Λιγκ και έχει κάθε λόγο να συνεχίσει να ονειρεύεται, να συνεχίσει να ανεβαίνει όλο και περισσότερο, πιστός σε όσα «έχτισε» εντυπωσιακά τα δύο τελευταία χρόνια.

Πρόπερσι έκανε το όνειρο πραγματικότητα με την κατάκτηση του Κόνφερενς Λιγκ, πέρσι είχε μια εξαιρετική πορεία στο Γιουρόπα Λιγκ και φέτος καλείται στο πιο δύσκολο επίπεδο παγκοσμίως να συνεχίσει την ανοδική του πορεία. Με την κλήρωση των 8 αντιπάλων σε αυτό το νέο σύστημα διεξαγωγής από την ΟΥΕΦΑ που κατάφερε να κάνει τις διοργανώσεις πιο δίκαιες και πιο συναρπαστικές σε όλη την διάρκεια τους.

Ένα νέο σύστημα που η κλήρωση παίζει μεγάλο ρόλο στο πως η κάθε ομάδα θα μπορέσει να πορευτεί από τα μέσα του Σεπτέμβρη έως τα τέλη του Γενάρη όπου ολοκληρώνεται η league stage του Τσάμπιονς Λιγκ.

Με τον Ολυμπιακό να ξέρει πλέον πως δεν υπάρχει μόνο το θέλω αλλά και το μπορώ. Οι 8 αντίπαλοι που του έλαχαν του δίνουν το δικαίωμα να ελπίζει πως μπορεί να προχωρήσει και μετά τον Γενάρη στην Ευρώπη. Ρεάλ, Λεβερκούζεν, PSV Αϊντρχόβεν, Πάφος στο Καραϊσκάκη και εκτός έδρας με Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Άγιαξ και Καϊράτ οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού που το Σάββατο θα μάθει όπως όλοι το πρόγραμμα που επίσης θα παίξει τον ρόλο του. Αντίπαλοι που προφανώς φέρνουν τεράστιες δυσκολίες στους νταμπλούχους Ελλάδας αλλά και αντίπαλοι που είναι στο χέρι τους να πάρουν νίκες και βαθμούς.

Τι θα προκύψει στο φινάλε θα το παρακολουθήσουμε να εξελίσσεται όπως και την τελική διαμόρφωση του ρόστερ που όπως ο ίδιος ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποκάλυψε θα έχει εκπλήξεις. Ένας στόπερ, ένας εξτρέμ και ένας επιθετικός κατά πάσα πιθανότητα είπε ο ισχυρός άνδρας της ερυθρόλευκης ΠΑΕ που είναι ο πρώτος πάντα που δίνει το σύνθημα.