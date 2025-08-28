sports betsson
Τα χρήματα του Champions League, τα στάνταρ έσοδα και τα bonus – Τι έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός
Τα χρήματα του Champions League, τα στάνταρ έσοδα και τα bonus – Τι έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός

Ο νέος τρόπος διεξαγωγής του Champions League αυξάνει και τα έσοδα των ομάδων. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη εξασφαλίσει ένα ποσό που αγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ, πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια.

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε φέτος την απευθείας συμμετοχή του στη League Phase του Champions League και το απόγευμα της Πέμπτης θα μάθει τους 8 αντιπάλους του, στην κλήρωση του Μόντε Κάρλο. Πριν καν ξεκινήσουν όμως οι αγώνες, οι «ερυθρόλευκοι» -όπως και οι υπόλοιπες ομάδες- γνωρίζουν ήδη και τα στάνταρ έσοδα που θα έχουν από τη συμμετοχή τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, πριν καν τη σέντρα της.

Οι «ερυθρόλευκοι», όπως κάθε συμμετέχοντας, έχει εξασφαλισμένα 18,62 εκατομμύρια ευρώ, παίρνοντας θέση στην εκκίνηση των 36 ομάδων. Στο «χρηματιστήριο» της διοργάνωσης, όμως, υπάρχει ένας ακόμη δείκτης που πρέπει κάποιος να παρακολουθεί. Το «value pillar» που εν πολλοίς αφορά στην κατάταξη κάθε κλαμπ στις ειδικές βαθμολογίες (5ετίας και 10ετίας) της UEFA.

Η συγκεκριμένη διαδικασία προσφέρει σε κάθε ομάδα «μετοχές». Έχει ένα «ευρωπαϊκό μέρος» που είναι το 73% και ένα «μη ευρωπαϊκό» που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 27%. Στο ευρωπαϊκό μέρος συνυπολογίζεται το market pool, τα χρήματα δηλαδή που λαμβάνονται από την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Ο Ολυμπιακός εδώ είναι 33ος. Στο 5ετές ranking όμως είναι 24ος και στη «σούμα» 31ος.

Ο 36ος λαμβάνει μια μετοχή των 935 χιλιάδων ευρώ και ο πρώτος 36 τέτοιες μετοχές. Ο Ολυμπιακός είναι 31ος λαμβάνει πέντε μετοχές των 935 χιλιάδων ευρώ και από το ευρωπαϊκό μέρος του value pillar λαμβάνει 5.611 εκατομμύρια ευρώ.

Το μη ευρωπαϊκό μέρος υπολογίζεται αποκλειστικά από το δεκαετές ranking στην UEFA. Οι ομάδες ανάλογα με τη θέση τους, με τον ίδιο τρόπο που σας περιγράψαμε ακριβώς πάνω, λαμβάνουν μετοχές αξίας 346 χιλιάδων ευρώ.

Ο Ολυμπιακός λαμβάνει 13 τέτοιες μετοχές με τα τωρινά δεδομένα και τα έσοδά του φτάνουν τα 4.496 εκατομμύρια ευρώ. Αν συνυπολογίσουμε τις 275 χιλιάδες ευρώ που είναι το μπόνους που λαμβάνει ο τελευταίος (κι αυτό μοιράζεται με βάση τα μερίδια που αναφέραμε), ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη έσοδα 29.002 εκατομμύρια ευρώ.

Τα bonus της συμμετοχής στο Champions Leauge, βάσει της πορείας κάθε ομάδας

Πέρα από τα στάνταρ ποσά πριν την έναρξη της διοργάνωσης, αντίστοιχα υπάρχουν και τα έσοδα που θα εξασφαλίσουν οι ομάδες βάσεις της πορείας τους σε αυτή.

Πλέον, κάθε νίκη στη League Phase δίνει 2.100.000 ευρώ, ενώ κάθε ισοπαλία 700.000 ευρώ. Παράλληλα, ομάδες μαζεύουν και βαθμούς για την βαθμολογία της UEFA. Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός μπορεί να δώσει στην Ελλάδα 400 βαθμούς με κάθε νίκη του και 200 με κάθε ισοπαλία.

Από’ κει και πέρα σε περίπτωση πρόκρισης, τα μπόνους έχουν ως εξής:

Πρόκριση στα playoffs: 1.000.000 ευρώ ανά ομάδα
Πρόκριση στη φάση των 16: 11.000.000 ευρώ ανά ομάδα
Πρόκριση στα προημιτελικά: 12.500.000 ευρώ ανά ομάδα
Πρόκριση στα ημιτελικά: 15.000.000 ευρώ ανά ομάδα
Πρόκριση στον τελικό: 18.000.000 ευρώ ανά ομάδα
Κατάκτηση: 6.500.000 ευρώ

Τα χρήματα του Champions League, τα στάνταρ έσοδα και τα bonus – Τι έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός

Ο νέος τρόπος διεξαγωγής του Champions League αυξάνει και τα έσοδα των ομάδων. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη εξασφαλίσει ένα ποσό που αγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ, πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια.

