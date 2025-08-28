Κλήρωση Champions League με άρωμα 50+ ευρωπαϊκών στεμμάτων

Σήμερα, Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, το επίκεντρο του ευρωπαϊκού – και παγκόσμιου – ποδοσφαίρου χτυπά στην πριγκιπική κομψότητα του Μονακό, εκεί όπου πραγματοποιείται η κλήρωση της φάσης των ομίλων του UEFA Champions League 2025/26. Πίσω από τις βαριές κουρτίνες της αίθουσας, μακριά από τα φώτα της καθημερινότητας, κρίνεται η πρώτη «μοίρα» των 36 κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Αυτή η κλήρωση δεν είναι απλώς η τυπική έναρξη μιας σεζόν· είναι η γιορτή των γιγάντων, των συλλόγων με ιστορία, τρόπαια, μύθους και θρύλους. Και μόνο η παρουσία των ομάδων αρκεί για να προκαλέσει δέος.

Αναλυτικά τα Γκρουπ του Champions League

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: πάνω από 50 Κύπελλα Πρωταθλητριών και Champions League συγκεντρώνονται απόψε στο Μονακό.

Γκρουπ 1 – Οι αυτοκρατορίες του σύγχρονου ποδοσφαίρου:

Ρεάλ Μαδρίτης (15) – Τελευταία κατάκτηση: 2024

Μπάγερν Μονάχου (6) – Τελευταία κατάκτηση: 2020

Λίβερπουλ (6) – Τελευταία κατάκτηση: 2019

Μπαρτσελόνα (5) – Τελευταία κατάκτηση: 2015

Μάντσεστερ Σίτι (1) – 2023

Παρί Σεν Ζερμέν (1) – 2025

Ίντερ (3) – 2010

Τσέλσι (2) – 2021

Μπορούσια Ντόρτμουντ (1) – 1997

Οι εννέα αυτές ομάδες κουβαλούν 40 επίσημους τίτλους Champions League, αναδεικνύοντας το Γκρουπ 1 σε πραγματική «αυλή των βασιλιάδων».

Γκρουπ 2 – Τα βαριά ονόματα με ιστορία και προσδοκίες:

Μπενφίκα (2) – 1961

Γιουβέντους (2) – 1996

Γκρουπ 3 – Οι παλιές δυνάμεις της Ευρώπης:

Άγιαξ (4) – 1995

Αϊντχόφεν (1) – 1988

Μαρσέιγ (1) – 1993

Αν προστεθούν τα Κύπελλα Πρωταθλητριών προ του 1992, ο αριθμός ξεπερνά τα 50 – γεγονός που αποδεικνύει τη βαρύτητα και την ιστορική συγκέντρωση τίτλων στην αποψινή βραδιά. Είναι σαν να ζωντανεύει όλη η ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στο Μονακό.