Κλήρωση Champions League με άρωμα 50+ ευρωπαϊκών στεμμάτων
Λάμψη αστέρων και... στεμμάτων στην κλήρωση της League Phase του Champions League.
Σήμερα, Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, το επίκεντρο του ευρωπαϊκού – και παγκόσμιου – ποδοσφαίρου χτυπά στην πριγκιπική κομψότητα του Μονακό, εκεί όπου πραγματοποιείται η κλήρωση της φάσης των ομίλων του UEFA Champions League 2025/26. Πίσω από τις βαριές κουρτίνες της αίθουσας, μακριά από τα φώτα της καθημερινότητας, κρίνεται η πρώτη «μοίρα» των 36 κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.
Αυτή η κλήρωση δεν είναι απλώς η τυπική έναρξη μιας σεζόν· είναι η γιορτή των γιγάντων, των συλλόγων με ιστορία, τρόπαια, μύθους και θρύλους. Και μόνο η παρουσία των ομάδων αρκεί για να προκαλέσει δέος.
Αναλυτικά τα Γκρουπ του Champions League
Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: πάνω από 50 Κύπελλα Πρωταθλητριών και Champions League συγκεντρώνονται απόψε στο Μονακό.
Γκρουπ 1 – Οι αυτοκρατορίες του σύγχρονου ποδοσφαίρου:
Ρεάλ Μαδρίτης (15) – Τελευταία κατάκτηση: 2024
Μπάγερν Μονάχου (6) – Τελευταία κατάκτηση: 2020
Λίβερπουλ (6) – Τελευταία κατάκτηση: 2019
Μπαρτσελόνα (5) – Τελευταία κατάκτηση: 2015
Μάντσεστερ Σίτι (1) – 2023
Παρί Σεν Ζερμέν (1) – 2025
Ίντερ (3) – 2010
Τσέλσι (2) – 2021
Μπορούσια Ντόρτμουντ (1) – 1997
Οι εννέα αυτές ομάδες κουβαλούν 40 επίσημους τίτλους Champions League, αναδεικνύοντας το Γκρουπ 1 σε πραγματική «αυλή των βασιλιάδων».
Γκρουπ 2 – Τα βαριά ονόματα με ιστορία και προσδοκίες:
Μπενφίκα (2) – 1961
Γιουβέντους (2) – 1996
Γκρουπ 3 – Οι παλιές δυνάμεις της Ευρώπης:
Άγιαξ (4) – 1995
Αϊντχόφεν (1) – 1988
Μαρσέιγ (1) – 1993
Αν προστεθούν τα Κύπελλα Πρωταθλητριών προ του 1992, ο αριθμός ξεπερνά τα 50 – γεγονός που αποδεικνύει τη βαρύτητα και την ιστορική συγκέντρωση τίτλων στην αποψινή βραδιά. Είναι σαν να ζωντανεύει όλη η ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στο Μονακό.
