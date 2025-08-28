Μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase του Champions League ο Ολυμπιακός
Το απόγευμα της Πέμπτης (28/8, 19:00) πραγματοποιείται η κλήρωση της League Phase του Champions League και ο Ολυμπιακός θα μάθει τους 8 αντιπάλους του.
- Βίντεο από τη φωτιά στη Σαλαμίνα που έφτασε σε αυλές σπιτιών - «Είχαν γλέντι, έριξαν πυροτεχνήματα»
- «Βαλτώνοντας» τον επεκτατισμό του Πούτιν και την κλιματική αλλαγή
- «Πράσινο» από το Ευρωδικαστήριο για τα μπόνους δόμησης του ΝΟΚ - Πότε θα εξεταστεί η υπόθεση
- Τα 8 πιο βρώμικα πράγματα μέσα στο σπίτι σου – Κάποια ούτε που τα φαντάζεσαι
Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Champions League και το απόγευμα της Πέμπτης (28/8, 19:00) θα μάθει τις οκτώ ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο Μόντε Κάρλο και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από MEGA NEWS και COSMOTE SPORT 1.
Οι Πειραιώτες θα είναι στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας και θα αντιμετωπίσουν δύο ομάδες από το κάθε γκρουπ (και από το δικό τους), σύμφωνα με το νέο φορμάτ που ισχύει από την περασμένη σεζόν, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA.
Περιορισμοί δεν υπάρχουν για τους Ερυθρόλευκους, αφού άλλη ομάδα από την Ελλάδα δεν συμμετέχει στη League Phase του Champions League, οπότε όλες οι ομάδες είναι πιθανοί αντίπαλοι.
Τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας του Champions League και οι ομάδες που θα βρει στο δρόμο του ο Ολυμπιακός
🔵 UEFA Champions League
✅ All 4 pots have now been confirmed!
🗓️ Draw: Thu, 28 Aug, 18:00 CET pic.twitter.com/p4Ji7wKM7V
— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 27, 2025
Πρώτο γκρουπ
Παρί
Ρεάλ
Μάντσεστερ Σίτι
Μπάγερν
Λίβερπουλ
Ίντερ
Τσέλσι
Ντόρτμουντ
Μπαρτσελόνα
Δεύτερο γκρουπ
Άρσεναλ
Λεβερκούζεν
Ατλέτικο
Αταλάντα
Βιγιαρεάλ
Γιουβέντους
Άιντραχτ
Μπενφίκα
Μπριζ
Τρίτο γκρουπ
Τότεναμ
Αϊντχόφεν
Άγιαξ
Νάπολι
Σπόρτινγκ
Ολυμπιακός
Σλάβια Πράγας
Μπόντο Γκλιμτ
Μαρσέιγ
Τέταρτο γκρουπ
Κοπεγχάγη
Μονακό
Γαλατασαράι
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Καραμπάγκ
Αθλέτικ
Νιούκαστλ
Καϊράτ
Πάφος
Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η κλήρωση
Αρχικά, οι καλεσμένοι που θα είναι στη σκηνή του Μόντε Κάρλο, θα τραβήξουν 8 μπαλάκια, που θα έχουν τις ομάδες από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Στη συνέχεια, με το… πάτημα ενός κουμπιού, ο υπολογιστής θα δίνει τους 8 αντιπάλους της κάθε ομάδας, ανάμεσά τους και ο Ολυμπιακός. Παράλληλα, το σύστημα της UEFA θα καθορίζει και το ποια ματς θα γίνουν εντός και ποια εκτός για τις ομάδες. Να σημειωθεί πως, η διαδικασία θα επαναληφθεί 36 φορές, όσες είναι και οι ομάδες της League Phase.
Οι ημερομηνίες της League Phase:
Η 1η αγωνιστική έχει οριστεί να διεξαχθεί στο τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου 2025 ενώ η 8η και τελευταία στις 28 Ιανουαρίου 2026. Αναλυτικότερα:
16-18 Σεπτεμβρίου 2025: 1η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2025: 2η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26
21-22 Οκτωβρίου 2025: 3η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26
4-5 Νοεμβρίου 2025: 4η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26
25-26 Νοεμβρίου 2025: 5η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26
9-10 Δεκεμβρίου 2025: 6η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26
20-21 Ιανουαρίου 2026: 7η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26
28 Ιανουαρίου 2026: 8η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26
- «Στο ποσοστό μεταπώλησης η διαφορά Παναθηναϊκού – Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη»
- Κλήρωση Champions League με άρωμα 50+ ευρωπαϊκών στεμμάτων
- Η μεγάλη στιγμή και για τους Νέους του Ολυμπιακού – Κλήρωση σήμερα στο Μονακό
- Σάκκαρη και Τσιτσιπάς για την πρόκριση στον 3ο γύρο του US Open
- Μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase του Champions League ο Ολυμπιακός
- Ελλάδα – Ιταλία: Η «επίσημη αγαπημένη» ξεκινά το Eurobasket με πίστη για διάκριση!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις