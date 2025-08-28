Μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase του Champions League ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Champions League και το απόγευμα της Πέμπτης (28/8, 19:00) θα μάθει τις οκτώ ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο Μόντε Κάρλο και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από MEGA NEWS και COSMOTE SPORT 1.

Οι Πειραιώτες θα είναι στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας και θα αντιμετωπίσουν δύο ομάδες από το κάθε γκρουπ (και από το δικό τους), σύμφωνα με το νέο φορμάτ που ισχύει από την περασμένη σεζόν, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA.

Περιορισμοί δεν υπάρχουν για τους Ερυθρόλευκους, αφού άλλη ομάδα από την Ελλάδα δεν συμμετέχει στη League Phase του Champions League, οπότε όλες οι ομάδες είναι πιθανοί αντίπαλοι.

Τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας του Champions League και οι ομάδες που θα βρει στο δρόμο του ο Ολυμπιακός

🔵 UEFA Champions League ✅ All 4 pots have now been confirmed! 🗓️ Draw: Thu, 28 Aug, 18:00 CET pic.twitter.com/p4Ji7wKM7V — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 27, 2025

Πρώτο γκρουπ

Παρί

Ρεάλ

Μάντσεστερ Σίτι

Μπάγερν

Λίβερπουλ

Ίντερ

Τσέλσι

Ντόρτμουντ

Μπαρτσελόνα

Δεύτερο γκρουπ

Άρσεναλ

Λεβερκούζεν

Ατλέτικο

Αταλάντα

Βιγιαρεάλ

Γιουβέντους

Άιντραχτ

Μπενφίκα

Μπριζ

Τρίτο γκρουπ

Τότεναμ

Αϊντχόφεν

Άγιαξ

Νάπολι

Σπόρτινγκ

Ολυμπιακός

Σλάβια Πράγας

Μπόντο Γκλιμτ

Μαρσέιγ

Τέταρτο γκρουπ

Κοπεγχάγη

Μονακό

Γαλατασαράι

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Καραμπάγκ

Αθλέτικ

Νιούκαστλ

Καϊράτ

Πάφος

Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η κλήρωση

Αρχικά, οι καλεσμένοι που θα είναι στη σκηνή του Μόντε Κάρλο, θα τραβήξουν 8 μπαλάκια, που θα έχουν τις ομάδες από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Στη συνέχεια, με το… πάτημα ενός κουμπιού, ο υπολογιστής θα δίνει τους 8 αντιπάλους της κάθε ομάδας, ανάμεσά τους και ο Ολυμπιακός. Παράλληλα, το σύστημα της UEFA θα καθορίζει και το ποια ματς θα γίνουν εντός και ποια εκτός για τις ομάδες. Να σημειωθεί πως, η διαδικασία θα επαναληφθεί 36 φορές, όσες είναι και οι ομάδες της League Phase.

Οι ημερομηνίες της League Phase:

Η 1η αγωνιστική έχει οριστεί να διεξαχθεί στο τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου 2025 ενώ η 8η και τελευταία στις 28 Ιανουαρίου 2026. Αναλυτικότερα:

16-18 Σεπτεμβρίου 2025: 1η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2025: 2η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26

21-22 Οκτωβρίου 2025: 3η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26

4-5 Νοεμβρίου 2025: 4η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26

25-26 Νοεμβρίου 2025: 5η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26

9-10 Δεκεμβρίου 2025: 6η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26

20-21 Ιανουαρίου 2026: 7η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26

28 Ιανουαρίου 2026: 8η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26