Αυτές είναι οι 36 ομάδες της League Phase του Champions League
Ολοκληρώθηκε η φάση των playoffs και πλέον γνωρίζουμε τις 36 ομάδες που θα βρεθούν στη League Phase του Champions League, όπου θα είναι και ο Ολυμπιακός.
- Κοζάνη: Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα στην Εγνατία οδό – Συνελήφθη η οδηγός
- Τροχαίο για την Αφροδίτη Λατινοπούλου – Τραυματίστηκε ελαφρά – Συνελήφθη 35χρονος που την τράκαρε και διέφυγε
- Διαδηλώσεις στην Ελβετία για τον θάνατο 17χρονου που προσπάθησε να ξεφύγει από την αστυνομία
- Θράσος από το Ισραήλ: Απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης που κηρύσσει κατάσταση λιμού στη Γάζα
Γνωρίζουμε πλέον τις 36 ομάδες που θα αγωνιστούν στη League Phase του φετινού Champions League, εκεί όπου θα βρεθεί και ο Ολυμπιακός.
Το βράδυ της Τετάρτης (27/8) έκλεισαν θέση στα… αστέρια οι Καραμπάγκ, Μπενφίκα, Κλαμπ Μπριζ και Κοπεγχάγη και συμπληρώθηκε το παζλ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, που αναμένεται και φέτος να χαρίσει πλούσιο θέαμα στους λάτρεις της στρογγυλής θεάς.
Αναλυτικά οι 36 ομάδες που βρεθούν στη League Phase:
1ο γκρουπ δυναμικότητας
Παρί
Ρεάλ
Μάντσεστερ Σίτι
Μπάγερν
Λίβερπουλ
Ίντερ
Τσέλσι
Ντόρτμουντ
Μπαρτσελόνα
2ο γκρουπ δυναμικότητας
Άρσεναλ
Λεβερκούζεν
Ατλέτικο
Αταλάντα
Βιγιαρεάλ
Γιουβέντους
Άιντραχτ
Μπενφίκα
Μπριζ
🚨 36 CHAMPIONS LEAGUE CLUBS!
🔹 POT 1:
🇫🇷 PSG
🇪🇸 Real Madrid
🏴 Manchester City
🇩🇪 Bayern Munich
🏴 Liverpool
🇮🇹 Inter
🏴 Chelsea
🇩🇪 Borussia Dortmund
🇪🇸 Barcelona
🔹 POT 2:
🏴 Arsenal
🇩🇪 Bayer Leverkusen
🇪🇸 Atlético Madrid
🇵🇹 Benfica
🇮🇹 Atalanta
🇪🇸 Villarreal
🇮🇹 Juventus
🇩🇪… pic.twitter.com/cuCY87G65J
— Football Rankings (@FootRankings) August 27, 2025
3ο γκρουπ δυναμικότητας
Τότεναμ
Αϊντχόφεν
Άγιαξ
Νάπολι
Σπόρτινγκ
Ολυμπιακός
Σλάβια Πράγας
Μπόντο Γκλιμτ
Μαρσέιγ
4ο γκρουπ δυναμικότητας
Κοπεγχάγη
Μονακό
Γαλατασαράι
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Καραμπάγκ
Αθλέτικ
Νιούκαστλ
Καϊράτ
Πάφος
H κλήρωση της League Phase θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (28/08, 19:00) στο Μονακό.
Οι νταμπλούχοι Ελλάδας θα αναμετρηθούν με δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας, παίζοντας με τη μία ομάδα εντός και με τη μία εκτός. Συνολικά κάθε ομάδα στη League Phase θα παίξει οκτώ αγώνες, τέσσερις εντός και τέσσερις εκτός, ενώ κάθε ομάδα μπορεί να κληρωθεί με δύο το πολύ ομάδες από κάθε χώρα.
Η 1η αγωνιστική έχει οριστεί να διεξαχθεί στο τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου 2025 ενώ η 8η και τελευταία στις 28 Ιανουαρίου 2026.
Champions League: Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase
16-18 Σεπτεμβρίου 2025: 1η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2025: 2η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26
21-22 Οκτωβρίου 2025: 3η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26
4-5 Νοεμβρίου 2025: 4η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26
25-26 Νοεμβρίου 2025: 5η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26
9-10 Δεκεμβρίου 2025: 6η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26
20-21 Ιανουαρίου 2026: 7η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26
28 Ιανουαρίου 2026: 8η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26
- Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: 206.000 πρόβατα αφανίστηκαν σε 12 μήνες
- Nvidia: Ο εμπορικός πόλεμος δεν τη «φρέναρε»
- Ολλανδία: Στρώνει τον δρόμο για μια τετραήμερη εβδομάδα εργασίας
- Οι δασμοί Τραμπ προκαλούν… ίλιγγο στους Ινδούς εξαγωγείς – Ζητούν κρατική στήριξη
- Πότε είναι η κλήρωση της League Phase του Champions League
- Τραγικό τέλος για 22χρονο youtuber – Τον «κατάπιε» καταρράκτης (video)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις