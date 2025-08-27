Σκόραρε ο Χρήστος Τζόλης κόντρα στη Ρέιντζερς (Vid)
Στο 50′ ο Χρήστος Τζόλης βρήκε δίχτυα με ωραίο τελείωμα και έκανε το 6-0 για την Μπριζ απέναντι στη Ρέιντζερς.
- Κοζάνη: Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα στην Εγνατία οδό – Συνελήφθη η οδηγός
- Τροχαίο για την Αφροδίτη Λατινοπούλου – Τραυματίστηκε ελαφρά – Συνελήφθη 35χρονος που την τράκαρε και διέφυγε
- Διαδηλώσεις στην Ελβετία για τον θάνατο 17χρονου που προσπάθησε να ξεφύγει από την αστυνομία
- Θράσος από το Ισραήλ: Απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης που κηρύσσει κατάσταση λιμού στη Γάζα
Η Μπριζ κάνει πάρτι κόντρα στη Ρέιντζερς και με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Χρήστος Τζόλης πρόσθεσε το όνομά του στη λίστα των σκόρερ.
Ο διεθνής άσος πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή και από κοντά με ωραίο τελείωμα έγραψε το 6-0, σε ένα ματς που έχει κερδισμένη αποβολή, ασίστ και δοκάρι πέρα από το γκολ.
Δείτε το γκολ:
- Πότε είναι η κλήρωση της League Phase του Champions League
- Champions League: Αυτές είναι οι ημερομηνίες των 8 αγωνιστικών στη League Phase
- Αυτές είναι οι 36 ομάδες της League Phase του Champions League
- Champions League: Στη League Phase η Μπενφίκα του Παυλίδη, η Μπριζ του Τζόλη και η Κοπεγχάγη του Χατζηδιάκου
- Carabao Cup: Σούπερ Τζίμας με δύο γκολ και ασίστ κόντρα στην Όξφορντ! – Ντεμπούτο και ο Κωστούλας (0-6, vids)
- Eurobasket 2025: Νίκες για Σερβία, Γερμανία, έκπληξη από Πορτογαλία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Α’ ημέρας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις