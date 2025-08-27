Σκόραρε ο Χρήστος Τζόλης κόντρα στη Ρέιντζερς (Vid)

Η Μπριζ κάνει πάρτι κόντρα στη Ρέιντζερς και με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Χρήστος Τζόλης πρόσθεσε το όνομά του στη λίστα των σκόρερ.

Ο διεθνής άσος πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή και από κοντά με ωραίο τελείωμα έγραψε το 6-0, σε ένα ματς που έχει κερδισμένη αποβολή, ασίστ και δοκάρι πέρα από το γκολ.

Δείτε το γκολ: