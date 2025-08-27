Carabao Cup: Σούπερ Τζίμας με δύο γκολ και ασίστ κόντρα στην Όξφορντ! – Ντεμπούτο και ο Κωστούλας (0-6, vids)
Ονειρικό ντεμπούτο πραγματοποίησε ο Στέφανος Τζίμας με τη Μπράιτον, σκοράροντας δύο φορές και δίνοντας μία ασίστ στο 6-0 επί της Όξφορντ στο Carabao Cup. Πρώτη εμφάνιση και για τον Κωστούλα.
- Κοζάνη: Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα στην Εγνατία οδό – Συνελήφθη η οδηγός
- Τροχαίο για την Αφροδίτη Λατινοπούλου – Τραυματίστηκε ελαφρά – Συνελήφθη 35χρονος που την τράκαρε και διέφυγε
- Διαδηλώσεις στην Ελβετία για τον θάνατο 17χρονου που προσπάθησε να ξεφύγει από την αστυνομία
- Θράσος από το Ισραήλ: Απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης που κηρύσσει κατάσταση λιμού στη Γάζα
Ένα ντεμπούτο που θα θυμάται για πάντα πραγματοποίησε ο Στέφανος Τζίμας στο νικηφόρο 6-0 της Μπράιτον επί της Όξφορντ, στο πλαίσιο του 2ου γύρου του Carabao Cup.
Stefanos Tzimas | 🏴 Oxford United 0-4 Brightonpic.twitter.com/l1ybdsDwTb
— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 27, 2025
Ο Έλληνας σέντερ φορ πέρασε ως αλλαγή στο 66′ και κατάφερε να πετύχει δύο γκολ και να μοιράσει μία ασίστ όντας εντυπωσιακός. Πρώτη συμμετοχή και για τον Μπάμπη Κωστούλα που πέρασε στη θέση του Τζέιμς Μίλνερ στο 78ο λεπτό.
Tzimas (2) | 🏴 Oxford United 0-5 Brightonpic.twitter.com/aVlGLAzDjI
— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 27, 2025
Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τους «γλάρους» που σκόραραν στο 13′ και το 20′ με τους Μποσκάλι και Γκρούντα αντίστοιχα για το 2-0, σκορ με το οποίο έκλεισε το πρώτο μέρος. Στο 60′ ο Γκόμεζ έκανε το 3-0 και κάπου εκεί ανέλαβε ο Τζίμας.
Αρχικά, στο 71′ έφυγε στην πλάτη της άμυνας και με ωραίο πλασέ έκανε το 4-0, ενώ έξι λεπτά αργότερα, ο Χάουελ μετά από κλέψιμο βρήκε τον Έλληνα στράικερ που σημείωσε το δεύτερο τέρμα του. Το τελικό 6-0 διαμόρφωσε ο Γουότσον στο 86′, μετά από ασίστ του Τζίμα.
- Πότε είναι η κλήρωση της League Phase του Champions League
- Champions League: Αυτές είναι οι ημερομηνίες των 8 αγωνιστικών στη League Phase
- Αυτές είναι οι 36 ομάδες της League Phase του Champions League
- Champions League: Στη League Phase η Μπενφίκα του Παυλίδη, η Μπριζ του Τζόλη και η Κοπεγχάγη του Χατζηδιάκου
- Carabao Cup: Σούπερ Τζίμας με δύο γκολ και ασίστ κόντρα στην Όξφορντ! – Ντεμπούτο και ο Κωστούλας (0-6, vids)
- Eurobasket 2025: Νίκες για Σερβία, Γερμανία, έκπληξη από Πορτογαλία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Α’ ημέρας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις