Αγωνίστηκαν με τη δεύτερη ομάδα της Μπράιτον οι Κωστούλας και Τζίμας

Οι Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας αγωνίστηκαν στο φιλικό προετοιμασίας της δεύτερης ομάδας της Μπράιτον απέναντι στη Γουέστ Μπρομ.

Τα δύο ελληνόπουλα πέρασαν ως αλλαγή στο τελευταίο μισάωρο στο φιλικό παιχνίδι, με τον Κωστούλα να κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τους «γλάρους» και τον Τζίμα να αγωνίζεται για δεύτερη φορά μετά το φιλικό με τη Βόλφσμπουργκ.

Υπενθυμίζεται πως αμφότεροι είχαν μείνει εκτός αποστολής για το ματς με τη Φούλαμ στην 1η αγωνιστική της Premier League.

