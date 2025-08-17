Αγωνίστηκαν με τη δεύτερη ομάδα της Μπράιτον οι Κωστούλας και Τζίμας
Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας πήραν χρόνο συμμετοχής με τη φανέλα της δεύτερης ομάδας της Μπράιτον απέναντι στη Γουέστ Μπρομ.
Οι Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας αγωνίστηκαν στο φιλικό προετοιμασίας της δεύτερης ομάδας της Μπράιτον απέναντι στη Γουέστ Μπρομ.
Τα δύο ελληνόπουλα πέρασαν ως αλλαγή στο τελευταίο μισάωρο στο φιλικό παιχνίδι, με τον Κωστούλα να κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τους «γλάρους» και τον Τζίμα να αγωνίζεται για δεύτερη φορά μετά το φιλικό με τη Βόλφσμπουργκ.
Υπενθυμίζεται πως αμφότεροι είχαν μείνει εκτός αποστολής για το ματς με τη Φούλαμ στην 1η αγωνιστική της Premier League.
Δείτε την ανάρτηση της Μπράιτον
Stef and Babis are on with 30 minutes to go. 🇬🇷 pic.twitter.com/lyfOPzJD16
— Brighton & Hove Albion Academy (@BHAFC_Academy) August 17, 2025
