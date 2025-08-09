Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με την φανέλα της Μπράιτον
Η Μπράιτον δίνει φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Βόλφσμπουργκ με τους Κωστούλα και Τζίμα να ετοιμάζονται να φορέσουν για πρώτη φορά την φανέλα των «γλάρων». Τι είπε ο προπονητής τους.
Η Μπράιτον αντιμετωπίζει την Βόλφσμπουργκ σε φιλική αναμέτρηση (9/8) και ο Μπάμπης Κωστούλας με τον Στέφανο Τζίμα αναμένεται να παίξουν για πρώτη φορά, έστω και σε ανεπίσημο παιχνίδι με την φανέλα των «γλάρων»
Ο τεχνικός της Μπράιτον, Φαμπιάν Χιούρτζελερ, σε δηλώσεις του τόνισε ότι οι δύο επιθετικοί σίγουρα θα παίξουν στο φιλικό παιχνίδι κόντρα στους «λύκους».
Ωστόσο αναφέρθηκε και στο πότε αναμένεται να παίξουν στην Premier League, καθώς βρίσκονται πίσω από πλευράς φυσικής κατάστασης.
Ο Κωστούλας, ο Τζίμας και οι δηλώσεις του προπονητή της Μπράιτον
«Δεν γνωρίζω πότε ακριβώς θα τους δείτε σε επίσημο ματς. Είναι ακόμα σε φάση προπονήσεων και προσαρμογής. Στο σημερινό φιλικό σίγουρα θα πάρουν χρόνο συμμετοχής, αλλά για την Premier League δεν μπορώ να πω πότε θα είναι έτοιμοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Μπράιτον.
