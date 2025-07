Απολαυστικοί Τζίμας και Κωστούλας στο Q&A της Μπράιτον: Βίντεο-έπος των Ελλήνων παικτών

Η αποστολή της Μπράιτον βρίσκεται στην Ισπανία όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της για την αγωνιστική σεζόν 2025-26. Εκεί ο Στέφανος Τζίμας και ο Μπάμπης Κωστούλας εξελίσσονται σε μεγάλη ατραξιόν των «γλάρων».

Η πρώτη τους προσπάθεια να… συνεργαστούν ωστόσο, έδειξε ότι χρειάζονται ακόμη αρκετή δουλειά και πρόβες. Τουλάχιστον στο κομμάτι ενός βίντεο, γιατί η συνεργασία μέσα στο γήπεδο είναι κάτι άλλο.

Στέφανος και Μπάμπης έπρεπε να προσκαλέσουν τους φίλους της Μπράιτον για να τους στείλουν τις ερωτήσεις τους, προκειμένου να τις απαντήσουν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Μόνο που όπως κατέγραψε και η κάμερα του συλλόγου χρειάστηκαν εννέα προσπάθειες για να βγει το τελικό αποτέλεσμα και αφού προηγουμένως είχαν γελάσει μέχρι… δακρύων.

These two… 😂💙 Send Stefanos and Babis your questions and they’ll answer the best ones later this week! 👀👇 pic.twitter.com/uSSgO7awe3

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 15, 2025