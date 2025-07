Έπιασε δουλειά με την Μπράιτον ο Κωστούλας (vid)

Μετά τη μεταγραφή-ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα, ο Μπάμπης Κωστούλας μπήκε για τα καλά σε ρυθμούς Μπράιτον. Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού βρέθηκε το Σάββατο στο προπονητικό κέντρο της νέας του ομάδας για να περάσει τα εργομετρικά, με τους «γλάρους» να τον υποδέχονται θερμά.

Ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος και προφανώς ανυπόμονος για τα όμορφα που έρχονται στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Αυτή ήταν και η πρώτη γνωριμία του 18χρονου επιθετικού με όλους τους ανθρώπους της Μπράιτον και φυσικά με τους νέους του συμπαίκτες.

Υπενθυμίζεται πως η Premier League κάνει σέντρα στις 15 Αυγούστου και η πρεμιέρα της Μπράιτον έχει οριστεί για το Σάββατο 16 του μήνα απέναντι στην Φούλαμ στο «AMEΧ». Εκεί όπου εκτός απροόπτου ο Κωστούλας θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο του και θα πάρει την πρώτη «γεύση» από το αγγλικό ποδόσφαιρο.

Babis on his first day! 🇬🇷💫 pic.twitter.com/hk5PhS4MSn

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 5, 2025