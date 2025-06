Ο Κωστούλας έγινε πώληση-ρεκόρ 40+ εκατομμυρίων, ως αποτέλεσμα μιας επένδυσης-μαμούθ άνω των 60.000.000 €

Σχεδόν 60.000.000 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που έχει ξοδέψει/επενδύσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην Ακαδημία και το προπονητικό του Ολυμπιακού, σε εγκαταστάσεις που προορίζονται για τα παιδιά των τμημάτων υποδομής. Το ποσό δεν είναι υπερβολικό. Είναι… μετριοπαθές. Αλλά κυρίως, είναι ενδεικτικό όσων συμβαίνουν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο την τελευταία 2ετία. Με τους Ερυθρόλευκους να πρωταγωνιστούν σε επίπεδο ποδοσφαίρου Κ19, είτε ως πρωταθλητές Ευρώπης είτε ως ομάδα-παραγωγός ελίτ ποδοσφαιριστών.

Το γεγονός ότι ο Μπάμπης Κωστούλας έγινε η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά και σε ολόκληρη των Νοτιοανατολική Ευρώπη (σ.σ. πλην Ιταλίας), είναι αποτέλεσμα όσων έχουν γίνει όλα αυτά τα 15 χρόνια της παρουσίας του στο διοικητικό τιμόνι των Ερυθρόλευκων. Διότι ο Ολυμπιακός πλήρωσε, έπαθε και πλέον έμαθε τι πρέπει να κάνει, για να δημιουργήσει τις δικές του γενιές ποδοσφαιριστών, που θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι αποφάσεις που αφορούν τα νέα παιδιά είναι πάντα δύσκολες και περίπλοκες. Πρέπει όλοι να μπουν στο κλίμα. Να έχουν τη νοοτροπία του «ανακαλύπτω, εξελίσσω, βελτιώνω, εκπαιδεύω» νέους ποδοσφαιριστές, με άμεση προοπτική την πρώτη ομάδα και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ο Κωστούλας έγινε 18 ετών στις 30 Μαΐου. Ο Μουζακίτης ενηλικιώθηκε πριν από έξι μήνες. Τα δυο «χρυσά» παιδιά του Ολυμπιακού, είναι απλώς η κορυφή της πυραμίδας.

Ο Μπάμπης Κωστούλας, παίζοντας ποδόσφαιρο μόνο στον Ολυμπιακό έφτασε απευθείας στην Premier League και στο κορυφαίο επίπεδο. Όχι για… κομπάρσος. Όχι για να πάει… δανεικός. Αλλα για να μπει και να παίξει σε μια ομάδα που θεωρείται το κορυφαίο ποδοσφαιρικό «φυτώριο» του βρετανικού ποδοσφαίρου. Μια ομάδα σταθερά 10άδας του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο. Που πλήρωσε ένα τσουβάλι λεφτά, για ένα Ελληνόπουλο. Ένα παιδί που έχει παίξει ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και 8 παιχνίδια στο Europa League.

Τα 40+ εκατομμύρια που έδωσε η Μπράιτον, είναι ένα… μετρήσιμο «παράσημο» για τον Ολυμπιακό. Το ρεκόρ μεταγραφής, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και μεταξύ χωρών που παραδοσιακά βγάζουν ποδοσφαιριστές (Σερβία, Κροατία, Ρουμανία, Τουρκία κλπ.) είναι από εκείνα τα γεγονότα που παγιώνουν μια νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Με τον Ολυμπιακό, να αποτελεί, πλέον, μέλος της ποδοσφαιρικής ελίτ, στην παραγωγή ποδοσφαιριστών.

Παλαιότερα μιλούσαμε για τον Ρέτσο. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα έγιναν δύσκολα. Σήμερα, όμως, μιλάμε για τον Κωστούλα. Ταυτόχρονα, μιλάμε για τον Μουζακίτη. Για τον Τζολάκη. Στον επόμενο τόνο, θα μιλάμε για τον Παπακανέλλο, τον Πνευμονίδη, τον Λιατσικούρα, τον Πλειώνη. Για παιδιά που… έρχονται. Για παιδιά που ο Ολυμπιακός έχει φροντίσει να εντάξει στην οικογένειά του, βοηθώντας τα να «μεγαλώσουν», να προετοιμαστούν, να εκπαιδευτούν για το επόμενο βήμα.

