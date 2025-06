Ο Κωστούλας, ο Γιαμάλ και οι απίθανες επιδόσεις (pics+vids)

Ο Μπάμπης Κωστούλας είναι και επίσημα παίκτης της Μπράιτον. Ο 18χρονος επιθετικός ανακοινώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/6) από τον αγγλικό σύλλογο, σε μια μεταγραφή ρεκόρ για Έλληνα παίκτη.

Από την πρώτη του κιόλας σεζόν στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, ο Κωστούλας κατάφερε να αφήσει το στίγμα του, αφού οι επιδόσεις του τον κατατάσσουν στους κορυφαίους, συγκριτικά με τους κάτω των 18 παίκτες, των πρωταθλημάτων όλου του κόσμου.

Welcome to the Albion, Charalampos! 💙🤍 pic.twitter.com/xb8PJI6TbS

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 12, 2025