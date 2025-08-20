Μπριζ και Τζόλης στο… πλευρό του Ολυμπιακού: Γιατί οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν τα play-offs

Ο Ολυμπιακός φέτος απέφυγε τη διαδικασία των προκριματικών και το έκανε χάρη στις σταθερές πορείες του στα ευρωπαϊκά κύπελλα, μέχρι και την κατάκτηση του Conference League του 2024. Οι βαθμοί που συγκέντρωσαν οι «ερυθρόλευκοι» στο ranking της UEFA ήταν αρκετοί για να του δώσουν το «χρυσό εισιτήριο» της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας για τη League Phase του Champions League, όπου θα αγωνιστούν φέτος, μετά την κατάκτηση του περσινού νταμπλ.

Ωστόσο, το γεγονός ότι οι Πειραιώτες θα βρεθούν απευθείας στα «αστέρια» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, δεν σημαίνει παράλληλα και ότι αδιαφορούν για το τι συμβαίνει στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης -και ο λόγος είναι πολύ σημαντικός!

Κάθε μεγάλος σύλλογος, άλλωστε, «βλέπει» πάντα στο μέλλον. Αυτό το μέλλον -το σχετικά κοντινό- μπορεί να περιλαμβάνει και νέα παρουσία στην κυρίως φάση του Champions League, αν φυσικά ο Ολυμπιακός κατακτήσει και τον φετινό τίτλο. Πώς μπορεί να συμβεί ξανά αυτό; Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που έγινε και φέτος. Μέσω της ειδικής βαθμολογίας της UEFA και το «χρυσό εισιτήριο» που δίνει στην ομάδα με το υψηλότερο ranking, ανάμεσα στις πρωταθλήτριες από τις χώρες που δεν έχουν απευθείας θέση στη League Phase -αρκεί φυσικά η ομάδα που κατακτά το προηγούμενο τρόπαιο να μην προέρχεται από αυτές τις χώρες.

Ρέιντζερς και Μπόντο «αντίπαλοι»… για του χρόνου

Έτσι, η φετινή διαδικασία των play-offs έχει τεράστιο ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό. Την Τρίτη, το ζευγάρι που ενδιέφερε τον Ολυμπιακό ήταν το Ρέιντζερς – Μπριζ και η εξέλιξή του ήταν ιδανική για τους νταμπλούχους Ελλάδας. Ο Χρήστος Τζόλης πρωταγωνίστησε με δύο ασίστ και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 3-1, δίνοντάς της σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase.

Ο Ολυμπιακός φυσικά δεν θέλει να δει τους Σκωτσέζους να προκρίνονται, αφού αυτή τη στιγμή έχουν εξασφαλισμένους 59.250 βαθμούς στο club ranking της UEFA και αν περάσουν θα πάρουν ακόμη στάνταρ 6.000 βαθμούς, με τη διαφορά τους από τους «ερυθρόλευκους» να «ανοίγει» έτσι αρκετά. Σε περίπτωση αποκλεισμού της δε, η Ρέιντζερς θα πάρει τους μισούς, δηλαδή 3.000, ως το μπόνους παρουσίας στη League Phase του Europa League.

Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένους 52.500 και έχει σημαντική διαφορά να καλύψει. Φέτος, παρότι είναι πίσω από τη Ρέιντζερς στο ranking, κατάφερε να μπει στο κυρίς «ταμπλό» του Champions League χάρη στο γεγονός ότι στη Σκωτία πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Σέλτικ, βγάζοντας έτσι από την «κουβέντα» του «χρυσού εισιτηρίου» την μεγάλη αντίπαλό της. Φυσικά, όλα τα παραπάνω θα ισχύσουν κανονικά και για τη φετινή σεζόν, αφού αν ο Ολυμπιακός πάρει πρωτάθλημα στην Ελλάδα και η Ρέιντζερς αποτύχει να το πάρει ξανά στη Σκωτία, τότε το πλεονέκτημα το έχουν οι Πειραιώτες.

Από κει και πέρα, το δεύτερο ζευγάρι των play-offs με «ερυθρόλευκο» ενδιαφέρον είναι αυτό μεταξύ Μπόντο Γκλιμτ και Στουρμ Γκρατς, με το πρώτο ματς το βράδυ της Τετάρτης. Κατά την ίδια διαδικασία που προαναφέρθηκε με τη Ρέιντζερς, ο Ολυμπιακός εδώ θέλει να δει τους Αυστριακούς να προκρίνονται. Γιατί αυτή τη στιγμή, η Μπόντο έχει 50.000 βαθμούς και σε περίπτωση πρόκρισής της θα περάσει και αυτή στο ranking τον Ολυμπιακό – εννοείται με όλα τα υπόλοιπα μελλοντικά φετινά αποτελέσματα να εκκρεμούν.