Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Η Μπριζ, η… Βίκινγκ και η «σίγουρη» αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase… ως τον Νοέμβρη
27 Αυγούστου 2025 | 14:31

Η Μπριζ, η… Βίκινγκ και η «σίγουρη» αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase… ως τον Νοέμβρη

Τι περιμένει ο Ολυμπιακός από το φινάλε των play-offs του Champions League και πώς μπορεί να αρχίσει να... υπολογίζει το μέλλον του στην διοργάνωση της επόμενης χρονιάς από τα τέλη Νοέμβρη!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο Ολυμπιακός, κάθε χρόνο εδώ και πολλά χρόνια, προγραμματίζει το μέλλον του στις εκάστοτε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στηριζόμενος στα δικά του πόδια, τις δικές του δυνάμεις. Κάθε επιτυχία , κάθε νίκη, κάθε πρόκριση, κάθε καλοκαίρι που «ξεμπέρδευε» με τα πάντα ιδιαίτερα και απαιτητικά νοκ-άουτ του Ιουλίου και του Αυγούστου, ήταν όλα όσα του επέτρεπαν να «βλέπει», αργότερα, όλο και πιο καθαρά στο μέλλον. Άλλωστε, από τους υπόλοιπους του ελληνικού ποδοσφαίρου, η χώρα έχει πάρει ελάχιστα σε επίπεδο ranking την τελευταία δεκαετία…

Οι «ερυθρόλευκοι», με τις δικές τους επιτυχίες -που έφτασαν ως και την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου για το ελληνικό ποδόσφαιρο, το Conference League του 2024- βελτίωσαν τόσο τη δική τους θέση στο συλλογικό ranking της UEFA, όσο και συνολικά της Ελλάδας. Ήδη απολαμβάνουν αυτούς τους καρπούς, αφού φέτος βρέθηκαν απευθείας στη League Phase του Champions League, έχοντας αποφύγει κάθε καλοκαιρινή… περιπέτεια, μετά την κατάκτηση του περσινού νταμπλ. Ακόμη κι έτσι όμως, για να συμβεί κάτι τέτοιο, χρειάστηκε και συνδυασμός… σημείων, γεγονότων, από το εξωτερικό.

Οι Πειραιώτες είδαν πέρσι την Ρέιντζερς να τους… κάνει τη χάρη και να χάνει το πρωτάθλημα Σκωτίας από τη Σέλτικ, κάτι που τους έδωσε έτσι το «χρυσό» εισιτήριο της UEFA για απευθείας παρουσία στην κυρίως φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ανάμεσα στους πρωταθλητές χωρών που δεν βγάζουν απευθείας πρόκριση σε αυτή. Πρακτικά, κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και φέτος, με την κατάσταση όμως να είναι ελαφρώς πιο περίπλοκη…

Προκριματικά με «ερυθρόλευκο» ενδιαφέρον

Αρχικά, υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να μην έπαιξε στα φετινά προκριματικά του Champions League, ωστόσο είχε μεγάλο ενδιαφέρον για να τα παρακολουθήσει, όπως προαναφέρθηκε. Γιατί όσο κι αν μια ομάδα στηρίζεται στις δικές τις δυνάμεις, πάντα θα υπάρχουν και οι αντίπαλοι που… παίζουν και θα απαιτείται συνδυασμός αποτελεσμάτων και τύχης για να πετυχαίνει τους στόχους της. Ο στόχος του Ολυμπιακού, εν προκειμένω, είναι προφανώς και πάλι η παρουσία στην επόμενη League Phase του Champions League, αφού φυσικά θα έχει προηγηθεί η κατάκτηση του τίτλου της Super League. Αυτονόητα πράγματα για κάθε «ερυθρόλευκη» σεζόν.

Ωστόσο, αυτή η απευθείας παρουσία ανάμεσα στα «αστέρια» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, δεν περνάει μόνο μέσα από το Φάληρο και τις πόλεις που θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός. Αρχικά, περνάει -το βράδυ της Τετάρτης, από το Μπριζ και τη ρεβάνς της τοπικής ομάδας με την Ρέιντζερς, στον επαναληπτικό του 1-3 της Γλασκώβης για τα play-offs της κορυφαίας διοργάνωσης. Από τα τέσσερα ζευγάρια ομάδων που απομένουν, ο Ολυμπιακός αρχικά θα μάθει και τους τελευταίους τέσσερις φετινούς πιθανούς αντιπάλους του, όπως αυτοί θα προκύψουν στην κλήρωση της League Phase, την Πέμπτη το απόγευμα (28/8, 19:00). Ακολούθως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους νταμπλούχους Ελλάδας έχει ένα συγκεκριμένο ζευγάρι και δεν είναι άλλο από το Μπριζ – Ρέιντζερς.

Στηρίζει Μπριζ και… Σέλτικ

Η βελγική ομάδα έχει τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης και αυτό φυσικά βολεύει τον Ολυμπιακό, καθότι με αυτό τον τρόπο η σκωτσέζικη ομάδα χάνει βαθμούς από το φετινό ranking της, με τη μη είσοδό της στο Champions League. Βεβαίως, όπως ακριβώς συνέβη και πέρσι, έτσι και για τη χρονιά που διανύουμε, ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να τσεκάρει σταθερά το πρωτάθλημα Σκωτίας, όπου και πάλι θα… στηρίξει τη Σέλτικ, με δεδομένο ότι επί του παρόντος, η διαφορά του στο ranking από τη Ρέιντζερς είναι πολύ μεγάλη. Οπότε, ο καλύτερος τρόπος για να την… περάσει στην κούρσα του επόμενου «χρυσού εισιτηρίου» της UEFA, είναι και πάλι να μην κατακτήσει αυτή τον τίτλο στη χώρα της.

Κακό… σπυρί και πάλι η Μπόντο

Φέτος όμως μπήκε και μια ακόμη ομάδα στην κουβέντα, μετατρέποντάς τη σε… εξίσωση τριών αγνώστων. Ο λόγος για την Μπόντο/Γκλιμτ, η οποία συνεχίζει να βάζει δύσκολα στους αντιπάλους της, στηριζόμενη όχι μόνο στην όντως εξαιρετική ομάδα που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια, αλλά και στο ανεκδιήγητο γήπεδό της, το οποίο -υπό την ανοχή της UEFA- ταλαιπωρεί κάθε αντίπαλο με έναν συνδυασμό ψύχους, παγετού, χιονιού και πλαστικού.

Ο Ολυμπιακός παρακολούθησε τα play-offs και για χάρη των Νορβηγών και τους είδε να περνούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στη League Phase του Champions League. Χάρη σε αυτό, οι πρωταθλητές Νορβηγίας ανέβηκαν… επικίνδυνα στην ειδική βαθμολογία της UEFA για το «χρυσό εισιτήριο». Το βράδυ της Τρίτης όταν και σφράγιζαν την πρόκρισή τους, πρόσθεσαν ακόμη 3.000 βαθμούς στη συγκομιδή τους, περνώντας μάλιστα τον Ολυμπιακό και αφήνοντάς τον στην 3η θέση, έστω και προσωρινά. Έφτασαν τους 53.000 βαθμούς, την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» έχουν 52.500 χωρίς να έχουν παίξει ακόμη παιχνίδι στην Ευρώπη, με τη Ρέιντζερς να προηγείται με σημαντική διαφορά και τους 59.250 βαθμούς της.

«Σύμμαχος» η… Βίκινγκ, δεδομένη «αντίπαλος» ως τον Νοέμβρη η Μπόντο

Τι σημαίνει όλο το παραπάνω; Ότι αν π.χ. κρινόταν αυτή τη στιγμή το ποια ομάδα θα πάρει αυτό το έξτρα εισιτήριο της UEFA για την επόμενη League Phase και η Ρέιντζερς έχανε ξανά το πρωτάθλημα για να βγει εκτός κουβέντας, τότε αυτό θα πήγαινε στη Μπόντο, αν αυτή φυσικά κατακτούσε το δικό της πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα που τελειώνει ωστόσο πολύ νωρίτερα από αυτό σε Ελλάδα και Σκωτία και ο Ολυμπιακός θα μπορεί να ξέρει έτσι τον… ένα άγνωστο παράγοντα της εξίσωσης.

Αυτή τη στιγμή, Μπόντο και Βίκινγκ ισοβαθμούν με 42 στην κορυφή μετά από 19 αγώνες. Απομένουν 11 αγωνιστικές και οι «ερυθρόλευκοι» ελπίζουν και σε αυτή την περίπτωση σε ένα… δώρο από τη Βίκινγκ, αφού αν στις 30 Νοεμβρίου που τελειώνει η «Eliteserien 2025» είναι αυτή πρωταθλήτρια, τότε αυτομάτως βγάζει τη Μπόντο από την μέση, ενώ το Champions League θα έχει ακόμη 3 αγωνιστικές που θα εκκρεμούν.

Ψάχνει έναν βαθμό παραπάνω ο Ολυμπιακός

Αν πάλι αυτό δεν συμβεί, τα πράγματα έχουν ως εξής: Με δεδομένη την πολύ μικρή διαφορά Ολυμπιακού και Μπόντο στο ranking της UEFA, τότε οι δύο ομάδες -ακόμη κι αν δεν κληρωθούν να παίξουν μεταξύ τους σε ένα από τα 8 ματς του προγράμματος- θα κονταροχτυπηθούν για τα καλά κατά τη διάρκεια της φετινής League Phase! Και ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να πάρει μίνιμουμ 1 βαθμό περισσότερο σε όλο το τουρνουά, ακόμη κι αν αποκλειστούν και οι δύο από τη συνέχεια, ώστε να ξεπεράσει και πάλι τους Νορβηγούς στο ranking. Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι πλέον δεν υπάρχει «υποβιβασμός» στις διοργανώσεις της UEFA μετά τον χειμώνα και την ολοκλήρωση των τριών League Phase, κάτι που απλοποιεί φυσικά τα πράγματα στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Έτσι, ανεξαρτήτως του αν θα έχει εξασφαλίσει πρόκριση είτε απευθείας στους «16», είτε στον ενδιάμεσο γύρο μπαράζ, είτε έχει αποκλειστεί, το μόνο που θα χρειάζεται ο Ολυμπιακός είναι να έχει έναν περισσότερο βαθμό στο σακούλι του από ότι η Μπόντο, μετά από 8 αγωνιστικές. Σε αυτό το ενδεχόμενο, ανεξαρτήτως του ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα στη Νορβηγία, θα έχει αφήσει σίγουρα 3η τη Μπόντο στην ειδική βαθμολογία της UEFA και θα βλέπει ξανά… Premier League Σκωτίας, όπως και πέρσι!

Στο φινάλε της σεζόν, μετά από όλα αυτά, αν η Ρέιντζερς δεν κερδίσει το σκωτσέζικο πρωτάθλημα και ο Ολυμπιακός κάνει το back to back στη Super League, τότε θα επαναληφθεί η φετινή ιστορία και οι «ερυθρόλευκοι» θα επιστρέψουν στο Champions League 2026-27 ακριβώς εκεί που ανήκουν: απευθείας ανάμεσα στους μεγάλους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

