Το «πλαστικό όνειρο» της Μπόντο Γκλιμτ και μια ποδοσφαιρική ιστορία στο σκοτάδι (pics, vids)

Με το εισιτήριο της League Phase του Champions League στην τσέπη θα ταξιδέψει τη Δευτέρα στο Κλάγκενφουρτ της Αυστρίας η Μπόντο Γκλιμτ. Η φοβερή και τρομερή ομάδα του Κχιετίλ Κνούτσεν που φτάνει να υπερασπιστεί την επομένη τα κεκτημένα της 5-0 παράστασης του Aspmyra Stadium για να τελειώσει στην εντέλεια μια ακόμη ευρωπαϊκή αποστολή της: Εκείνης που θα την στείλει στο κυρίως μενού της σημαντικότερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης της Ευρώπης.

Η κατά τα άλλα υποψιασμένη Στουρμ Γκρατς έπεσε στην περίπτωση. Ήξερε πως το τετράπτυχο «κρύο, αέρας, σκοτάδι, πλαστικό τερέν» δημιουργεί διαφορετικούς όρους παιχνιδιού κάτω από το Βόρειο Σέλας. Μια κατάσταση που τον χειμώνα καλύπτεται από το χιόνι και το καλοκαίρι διανθίζεται από τον αγωνιστικό ρυθμό που προσφέρουν τα 20 ματς πρωταθλήματος που οι Νορβηγοί έχουν στα πόδια τους τέλη Αυγούστου. Έμαθε όμως πως άλλο να το κουβεντιάζεις και άλλο να πρέπει να βγάλεις άκρη με αυτό.

Odin Luras Bjørtuft | 🇪🇺 Bodo Glimt 2-0 Sturm Graz What a start by home ! pic.twitter.com/JLHRuqqVjj — Goals ⚽ (@Goals360hub) August 20, 2025

🚨🇪🇺 | GOAL: OWN GOAL FOR THE FIFTH BODO/GLIMT GOAL! Bodo/Glimt 5-0 Sturm Graz pic.twitter.com/WMqUS15yjS — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) August 20, 2025

Σε 25′

Την Τετάρτη το βράδυ οι ποδοσφαιριστές της, είχαν ήδη μαζέψει τρεις φορές τη μπάλα από τα δίχτυα της έπειτα από 25 λεπτά παιχνιδιού από ισάριθμα σουτ των Νορβηγών. Ο αέρας και η βροχή σε συνδυασμό με τον (ξεπερασμένο) πλαστικό τάπητα 4ης γενιάς τους εγκλώβισε σε μια κατάσταση που μέχρι να μπορούν να ισορροπήσουν για να μην φτάνουν δεύτεροι σε όλες τις μονομαχίες, είχαν χάσει το παιχνίδι. Η συμπαθής Μπόντο αξιοποιώντας τα «καλούδια» της έδρας της έμοιαζε ξανά με τη… Μπαρτσελόνα ή την Παρί Σεν Ζερμέν.

🚨🇪🇺 | GOAL: ULRIK SALTNES MAKES IT THREE FOR BODO/GLIMT! Bodo/Glimt 3-0 Sturm Graz pic.twitter.com/GzpJkZfqtW — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) August 20, 2025

Ασταμάτητη sτον βούρκο

Φυσικά οι Αυστριακοί δεν είναι ούτε οι πρώτοι, ούτε οι τελευταίοι. Τον τελευταίο χρόνο στο γηπεδάκι των 8.000 θέσεων της πρωταθλήτριας Νορβηγίας έχουν δει το ίδιο έργο η Πόρτο (2-3), η Μπεσίκτας (1-2), η Μακάμπι (1-3), η Τβέντε (2-5), ο Ολυμπιακός (0-3), η Λάτσιο (0-2). Όλες με την ίδια μέθοδο. Προσπαθώντας να αντέξουν για ενενήντα λεπτά το κρύο, το σκοτάδι, τη λάσπη και τις… γλίστρες στον παράξενο βούρκο που καλύπτει το πλαστικό χορτάρι. Με τη μπάλα να αλλάζει ταχύτητα σε αυτό τον τάπητα και να αντιδρά διαφορετικά έπειτα από κάθε χτύπημα σε σημείο που πολλές φορές να μην μπορείς καν να μαντέψεις την πορεία της. Και με τον αντίπαλο εξοικειωμένο στα παραπάνω να χορεύει σαν βιρτουόζος.

😳🤦‍♂️ The game is underway and Bodo/Glimt’s pitch looks like a badly laid-out Subbuteo mat pic.twitter.com/goiVqNl6FK — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 8, 2025

Πολικό εξπρές

Η ομάδα του Κνούτσεν δίχως να παρουσιάζει κάποια δική της πρόταση, ή να «πατά» σε κάποιο ισχυρό μπάτζετ έγινε απροσδόκητα μια από τις πιο πετυχημένες «εντός έδρας» της τελευταίας 5ετίας με επιδόσεις που δεν έχουν προηγούμενο στο πρόσφατο παρελθόν του ποδοσφαίρου της Σκανδιναβίας. Έφτασε ως τους ημιτελικούς του Europa League τον Μάη κόντρα σε όλα τα προγνωστικά. Στα προκριματικά του Champions League από το 2022 και πέρα μετρά οκτώ εντός έδρας σερί νίκες με 32-2 γκολ (!). Και από τον Ιούλη του 2021 σε δέκα εντός έδρας αναμετρήσεις για το Conference League έχει εννέα νίκες και μια ισοπαλία με 23-4 γκολ: Σε αυτό το μέτωπο μάλιστα έχει πετύχει μάλλον και τη νίκη της ιστορίας. Το αδιανόητο 6-1 επί της Ρόμα του Ζοσέ Μουρίνιο που είχε αφήσει τον κόσμο με το στόμα ανοιχτό.

«Το βλέπαμε στα μάτια τους»

Έπειτα από εκείνο το ματς η αμερικάνικη εφημερίδα Wall Street Journal που σπανίως ασχολείται με τα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έγραψε ένα ολόκληρο ρεπορτάζ. Στην ερώτηση τι έγινε εκείνο το βράδυ ο στόπερ Γκούντερσεν είχε πει πως οι παίκτες της Ρόμα δεν ήξεραν τι τους περίμενε. «Το βλέπαμε στα μάτια των αντιπάλων ότι απορούσαν για το που βρέθηκαν. Για να είμαστε ειλικρινείς, και για μας που ζούμε εδώ κάνει πολύ κρύο, δεν είναι ότι δεν το νιώθουμε. Ξέρουμε όμως ότι για τους αντιπάλους μας το πράγμα είναι πολύ χειρότερο. Ελπίζουμε λοιπόν πάντα να κάνει λίγο κρύο, να έχει πάντα λίγο αέρα, και να χιονίζει όταν αγωνιζόμαστε στην Ευρώπη. Διότι ότι θα έχει σκοτεινιάσει είναι βέβαιο» τόνισε.

Το είπε ο Μουρίνιο

Την ίδια στιγμή ο Ζοσέ Μουρίνιο, ένας από τους πρώτους προπονητές που υποστήριξε δημόσια πως οι αγώνες σε πλαστικό χλοοτάπητα επί της ουσίας αλλάζουν το ίδιο το παιχνίδι («δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο, αλλά για άλλο άθλημα όταν υπάρχει συνθετικός χλοοτάπητας, οπότε όσοι το έχουν συνηθίσει, έχουν το πλεονέκτημα» είχε πει πριν από ένα ματς στη Φιλανδία κόντρα στο Ελσίνκι) αναλάμβανε την ευθύνη για το «κάζο» αλλά έστελνε μήνυμα προς τους υπεύθυνους: «Σε ένα γήπεδο με συνθετικό χλοοτάπητα, όπου έχω πει ότι δεν μπορεί να παιχτεί ποδόσφαιρο και με τέτοιο κλίμα αποφάσισα να ξεκουράσω πάρα πολλούς παίκτες. Χάσαμε από μία ομάδα με μεγαλύτερη ποιότητα από εμάς αλλά…» ήταν τα λόγια του Special One.

«Απάτη…»

Χαρακτηριστική ήταν και η ατάκα του Βαγγέλη Μαρινάκη προς τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού έπειτα από την δική τους ήττα με 0-3 τον περασμένο Μάρτη σε μια παρτίδα που ακολούθησε μια χιονοθύελλα ξεκινώντας στις δέκα το βράδυ. «Αυτό που ζήσατε εκεί είναι μια απάτη και είναι απαράδεκτο να αλλοιώνονται οι συνθήκες του αγώνα και να επιτρέπεται να παίζονται αγώνες σε τέτοια πλαστικά τερέν που δεν μπορείτε να αλλάξετε ούτε πάσα! Είναι άδικο για κάθε φιλοξενούμενο».

Ο Ολυμπιακός στα οκτώ ματς της league phase του Europa League είχε την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης με μόλις τρία γκολ παθητικό. Στο λημέρι των Νορβηγών δέχτηκε άλλα τόσα σε 55΄ δίχως να μπορεί να αντιδράσει στα βασικά. Οι ποδοσφαιριστές του τις περισσότερες φορές δυσκολεύονταν να σταθούν όρθιοι, όχι να παίξουν με τη μπάλα.

Τα λένε και μόνοι τους

Μεταξύ μας βεβαίως; δεν τα λένε μόνο οι αντίπαλοι. Τα λένε και… μόνοι τους οι Νορβηγοί. Τον περασμένο Φλεβάρη για παράδειγμα πριν από το ματς με την Τβέντε ένα ολλανδικό κανάλι είχε στείλει ένα δημοσιογράφο του στο Μπούντε για κάποιες συνεντεύξεις. Σε μια από αυτές ο αρχηγός των Νορβηγών Ούρλικ Σάλτνες ρωτήθηκε ποιοι είναι οι καλύτεροι συμπαίκτες του: «το κρύο, ο αέρας, το χιόνι και το σκοτάδι» είπε αυτός με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Από ότι φαίνεται όμως όλα τα παραπάνω δεν έχουν προβληματίσει κάποιον υπεύθυνο. Αντίθετα λες και η UEFA μαγεμένη από αυτή την ιστορία μιας σύγχρονης ποδοσφαιρικής Σιντερέλα του Βορρά απολαμβάνει αυτή την ιστορία δίχως να αντιλαμβάνεται ότι αργά αλλά σταθερά δημιουργείται ένα δεδικασμένο που σύντομα θα το βρει μπροστά της.

Η ασφάλεια

Το 99% των ομάδων που συμμετέχουν στα κύπελλα Ευρώπης χρησιμοποιούν φυσικό χορτάρι για τον αγωνιστικό χώρο των γηπέδων τους: η συντήρηση του κοστίζει πολλά περισσότερα σε ετήσια βάση αλλά προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες για το παιχνίδι. Μεγαλύτερη ασφάλεια για τους ποδοσφαιριστές κόντρα σε τυχόν τραυματισμούς αλλά και εγγύηση για καλύτερη ποιότητα ποδοσφαίρου.

Τα «πλαστικά» είναι γήπεδα που ευδοκιμούν στις χώρες με πολύ κρύο αλλά και αυτά έχουν μια διαβάθμιση. Ο συνθετικός τάπητας είναι πιο ανθεκτικός στο κρύο στην πραγματικότητα όμως στεγνώνει πιο γρήγορα από τον φυσικό και αυτό δημιουργεί μια κατάσταση που οι ποδοσφαιριστές την περιγράφουν ως πραγματικό πρόβλημα. Ειδικά εκείνοι που πρέπει ξαφνικά να τα βγάλουν πέρα μαζί του για μια φορά στη ζωή τους κόντρα σε συναδέλφους τους που παίζουν ξανά και ξανά εκεί.

Εκατομμύρια και Champions League

Η Μπόντο Γκλιμτ, αν την Τρίτη γίνει η τρίτη ομάδα στην ιστορία της Νορβηγίας που θα παίξει Champions League τον Σεπτέμβρη, θα βάλει στα ταμεία της 19 εκατ ευρώ από την UEFA. Τα τελευταία πέντε χρόνια χάρη στις ευρωπαϊκές επιτυχίες έχει πωλήσεις ποδοσφαιριστών που ξεπερνούν τα 65 εκατ ευρώ!

Παράλληλα με τους 21.000 βαθμούς που συγκέντρωσε πέρσι στην Ευρώπη και την αποτελεσματικότητα της έδρας της από το 2021 ήδη ανεβαίνει στη 2η θέση της λίστας με τους υποψήφιους πρωταθλητές «μη προνομιούχων» λιγκών, πίσω από τους Ρέιντζερς που έχουν ένα κερδισμένο πρωτάθλημα τα τελευταία 25 χρόνια στη Σκωτία. Της λίστας που φέτος έστειλε τον Ολυμπιακό απευθείας στη league phase του Champions League. Οι Νορβηγοί ξεπέρασαν παραδοσιακές δυνάμεις όπως η Σέλτικ, η Σάλτσμπουργκ, η Ντιναμό Ζάγκρεμπ, η Κοπεγχάγη και την Τετάρτη ανεβαίνοντας στους 53.000 προσπερνούν και τους Ερυθρόλευκους (52.500).

Η UEFA…

Mπορεί μάλιστα να τους φιλοξενήσουν εκ νέου κάτω από το Βόρειο Σέλας καθώς στην κλήρωση της 28ης Αυγούστου για την League Phase του Champions League δεν υπάρχει ο παραμικρός περιορισμός και με βάση την προκήρυξη η UEFA επιβάλλει «φυσικό» τάπητα μόνο στο γήπεδο του τελικού του Champions League. Εννοείται πως τα τέσσερα εντός έδρας παιχνίδια των Νορβηγών στη διοργάνωση αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον. Για τον τρόπο που θα αντιδράσουν στην πιθανή τους κλήρωση για αυτό το ταξίδι κάποιες από τις καλύτερες ομάδες του πλανήτη.

Με ρόστερ που κοστίζουν εκατοντάδες εκατ ευρώ. Ως το 1973, οι πρωτοφανείς συνθήκες στα μέρη της Μπόντο δεν της έδιναν το δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Σήμερα η UEFA ορίζει τα ευρωπαϊκά της ματς στις δέκα το βράδυ προσφέροντας της ένα ανίκητο όπλο. Όλα τα παραμύθια έχουν όμορφο τέλος. Κάποια από αυτά όμως έχουν και… δράκο!