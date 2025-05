«Ζαρωμένος» ο χλοοτάπητας στο γήπεδο της Μπόντο Γκλιμτ (pics)

Ο δεύτερος ημιτελικός του Europa League της Μπόντο Γκλιμτ με την Τότεναμ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Νορβηγία.

Το «Aspmyra Stadion» που χρησιμοποιεί η νορβηγική ομάδα ως έδρα διαθέτει συνθετικό χλοοτάπητα, ο οποίος δυσκολεύει τις προσπάθειες των παικτών της βρετανικής ομάδας, που δεν έχουν συνηθίσει να παίζουν σε αυτό το τερέν.

Τα αγγλικά ΜΜΕ στάθηκαν στην κατάσταση του αγωνιστικού χώρου πριν την έναρξη του αγώνα με της Μπόντο με την Τότεναμ και μάλιστα υπάρχουν εικόνες που τον δείχνουν να έχει ζάρες σε κάποια σημεία που παραπέμπουν σε Subbuteo, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Άγγλοι.

😳🤦‍♂️ The game is underway and Bodo/Glimt’s pitch looks like a badly laid-out Subbuteo mat pic.twitter.com/goiVqNl6FK

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 8, 2025