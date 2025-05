Νορβηγία: Οπαδός της Μπόντο αντάλλαξε… ψάρι 5 κιλών για ένα εισιτήριο της ρεβάνς με την Τότεναμ

Η Μπόντο Γκλιμτ διεκδικεί για πρώτη φορά στην ιστορία της συμμετοχή σε έναν ευρωπαϊκό τελικό, αυτόν του Europa League, κάτι που καμία άλλη νορβηγική ομάδα δεν έχει καταφέρει στο παρελθόν.

Μετά το 3-1 του πρώτου ματς στην Αγγλία, η ρεβάνς με την Τότεναμ στη Νορβηγία έχει τεράστιο ενδιαφέρον για τους φίλους της ομάδας, με μόλις 480 εισιτήρια να βγαίνουν στην κυκλοφορία για το κοινό. Εκ διαμέτρου αντίθετη είναι φυσικά η ζήτηση, αφού πάνω από 50.000 Νορβηγών προσπάθησαν να προμηθευτούν ένα «μαγικό χαρτάκι.

Μέσα στην… απόγνωση για ένα εισιτήριο, κάποιοι αποφάσισαν να… επιστρέψουν στο παρελθόν, με σύστημα ανταλλαγής αγαθών αντί χρημάτων. Ο Τόρμπγιορν Άιντε, υπεύθυνος παραγωγής σε ιχθυοτροφείο στη νήσο Σένια, πρόσφερε πέντε κιλά boknafisk -μια νορβηγική λιχουδιά από μισο-αποξηραμένο ψάρι- αξίας σχεδόν 2.500 κορωνών (περίπου 243 δολάρια), με αντάλλαγμα ένα εισιτήριο για τον ιστορικό αγώνα.

Bodo/Glimt fan trades 5kg of fish for Europa League ticket to see Spurs second leg in Arctic Circle https://t.co/ayfoCZxfro

— Irish Independent Sport (@IndoSport) May 7, 2025