Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Μαθαίνει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους ο Ολυμπιακός – Φινάλε με ματσάρα στα play-offs
Champions League 27 Αυγούστου 2025 | 09:26

Μαθαίνει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους ο Ολυμπιακός – Φινάλε με ματσάρα στα play-offs

Τελευταία στροφή στα play-offs του Champions League την Τετάρτη, όταν ο Ολυμπιακός θα μάθει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους του στη League Phase. Σούπερ ματς στη Λισαβόνα για τη Μπενφίκα του Παυλίδη κόντρα στη Φενέρ, με μετάδοση από το MEGA.

Σύνταξη
Πράξη τετάρτη και τελευταία στα play-offs του Champions League την Τετάρτη (27/8) το βράδυ, όταν και διεξάγονται τα τέσσερα ματς που απομένουν για να ολοκληρωθεί ο χάρτης της φετινής League Phase, με τον Ολυμπιακό να μαθαίνει έτσι όλους τους πιθανούς αντιπάλους του.

Μια μέρα νωρίτερα άλλωστε, προέκυψαν τρεις ακόμη μετά τις ιστορικές προκρίσεις για Πάφο, Μπόντο/Γκλιμτ και Καϊράτ, οι οποίες απέκλεισαν Ερυθρό Αστέρα, Στουρμ Γκρατς και Σέλτικ, αντίστοιχα, για να βρεθούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στην κυρίως φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Έτσι, τέσσερα ακόμη εισιτήρια περιμένουν να μάθουν κάτοχο..

Ματσάρα στο «Ντα Λουζ»

Στις 19:45, η Καραμπάγκ υποδέχεται την Φερεντσβάρος και θα επιχειρήσει να υπερασπιστεί το προβάδισμα με 3-1 απέναντι στη Φερεντσβάρος. Δύο -και κάτι- ώρες αργότερα, από το κυρίως μενού της βραδιάς, φυσικά ξεχωρίζει το Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε, με τους «αετούς» του Βαγγέλη Παυλίδη και την ομάδα του Μουρίνιο να κοντράρονται με την πρόκριση να είναι «ανοιχτή» και για τις δύο, έπειτα από το 0-0 της Κωνσταντινούπολης. Το ματς είναι προγραμματισμένο για τις 22:00, με τηλεοπτική μετάδοση από το MEGA.

Την ίδια ώρα, αμφίρροπη θα είναι η μάχη της πρόκρισης και για τις Κοπεγχάγη – Βασιλεία, αφού κουβαλούν και αυτές ισοπαλία 1-1 από το πρώτο παιχνίδι. Τέλος, η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη που ήταν εξαιρετικός με δύο ασίστ στο πρώτο παιχνίδι, καλείται να υπερασπιστεί το ισχυρό προβάδισμα του 3-1 που πήρε με το «διπλό» στη Σκωτία απέναντι στη Ρέιντζερς και απλά να σφραγίσει την πρόκριση στην έδρα της.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της ημέρας:

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κοπεγχάγη – Βασιλεία
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κλαμπ Μπριζ – Ρέιντζερς
22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Στο τραπέζι το ιταλικό μοντέλο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Στο τραπέζι το ιταλικό μοντέλο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Τράπεζες
Τράπεζες: Σηκώνουν μανίκια για δυνατό φίνις το 2025 στα δάνεια

Τράπεζες: Σηκώνουν μανίκια για δυνατό φίνις το 2025 στα δάνεια

inWellness
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
inTown
Το Eurobasket ξεκινά: Ο πλήρης οδηγός της Ελλάδας, οι στόχοι, το ρόστερ και όλες οι ημερομηνίες
Μπάσκετ 27.08.25

Το Eurobasket ξεκινά: Ο πλήρης οδηγός της Ελλάδας, οι στόχοι, το ρόστερ και όλες οι ημερομηνίες

Η Ελλάδα μετρά αντίστροφα για το Eurobasket, δίνοντας το «παρών» σε ακόμη μία μεγάλη διοργάνωση με στόχο τη διάκριση μετά από πολλά χρόνια. - Όλο το πρόγραμμα, οι ημερομηνίες και το σύστημα διεξαγωγής.

Σύνταξη
Champions League 27.08.25

Μαθαίνει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους ο Ολυμπιακός – Φινάλε με ματσάρα στα play-offs

Τελευταία στροφή στα play-offs του Champions League την Τετάρτη, όταν ο Ολυμπιακός θα μάθει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους του στη League Phase. Σούπερ ματς στη Λισαβόνα για τη Μπενφίκα του Παυλίδη κόντρα στη Φενέρ, με μετάδοση από το MEGA.

Σύνταξη
Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ 0-0, 3-2 πεν.: Ιστορική πρόκριση για την ομάδα του Καζακστάν (vids)
Champions League 26.08.25

Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ 0-0, 3-2 πεν.: Ιστορική πρόκριση για την ομάδα του Καζακστάν (vids)

Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Καϊράτ Αλμάτι θα… κουνήσει σεντόνι καθώς επικράτησε με 3-2 της Σέλτικ στα πέναλτι (0-0 κ.δ. και παρ.) και προκρίθηκε στη League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ
Champions League 26.08.25

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας
Champions League 26.08.25

LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Πάφος – Ερυθρός Αστέρας για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ
Champions League 26.08.25

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι
Champions League 20.08.25

LIVE: Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι

LIVE: Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς
Champions League 20.08.25

LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπόντο/Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Βασιλεία – Κοπεγχάγη
Champions League 20.08.25

LIVE: Βασιλεία – Κοπεγχάγη

LIVE: Βασιλεία – Κοπεγχάγη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Βασιλεία – Κοπεγχάγη για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα
Champions League 20.08.25

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Μπριζ και Τζόλης στο… πλευρό του Ολυμπιακού: Γιατί οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν τα play-offs
Champions League 20.08.25

Μπριζ και Τζόλης στο… πλευρό του Ολυμπιακού: Γιατί οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν τα play-offs

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ήδη στη League Phase του Champions League, όμως παρακολουθεί και τα play-offs αφού δεν θέλει να δει Ρέιντζερς και Μπόντο να τον ακολουθούν εκεί...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μεγάλο διπλό για την Πάφο στο Βελιγράδι (2-1) – Βάσεις πρόκρισης με σούπερ Τζόλη για την Μπριζ (3-1, vids)
Champions League 20.08.25

Μεγάλο διπλό για την Πάφο στο Βελιγράδι (2-1) – Βάσεις πρόκρισης με σούπερ Τζόλη για την Μπριζ (3-1, vids)

«Τρελαίνει» κόσμο η Πάφος που πέρασε με 2-1 από το Βελιγράδι επί του Ερυθρού Αστέρα και καλπάζει προς τη League Phase του Champions League. Με δύο ασίστ του Χρήστου Τζόλη η Μπριζ «πάτησε» τη Ρέιντζερς με 3-1, διπλό με το ίδιο σκορ και για την Καραμπάγκ κόντρα στη Φερεντσβάρος.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Eurobasket ξεκινά: Ο πλήρης οδηγός της Ελλάδας, οι στόχοι, το ρόστερ και όλες οι ημερομηνίες
Μπάσκετ 27.08.25

Το Eurobasket ξεκινά: Ο πλήρης οδηγός της Ελλάδας, οι στόχοι, το ρόστερ και όλες οι ημερομηνίες

Η Ελλάδα μετρά αντίστροφα για το Eurobasket, δίνοντας το «παρών» σε ακόμη μία μεγάλη διοργάνωση με στόχο τη διάκριση μετά από πολλά χρόνια. - Όλο το πρόγραμμα, οι ημερομηνίες και το σύστημα διεξαγωγής.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Δεν υπάρχει το κομμάτι της ενσυναίσθησης στον δράστη» – Νέα στοιχεία στο φως
«Χωρίς ηθικούς φραγμούς» 27.08.25

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Δεν υπάρχει το κομμάτι της ενσυναίσθησης στον δράστη» – Νέα στοιχεία στο φως

Ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, κρίθηκε προφυλακιστέος με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή -«Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ηθικούς φραγμούς», τονίζει ψυχολόγος

Σύνταξη
Σάμος: Εκσυγχρονίζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ
Culture Live 27.08.25

Σάμος: Εκσυγχρονίζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ

Το Μουσείο διαθέτει συλλογή με σημαντικά ευρήματα, που προέρχονται από τις ανασκαφές του Ηραίου, ενός εξαιρετικά σημαντικού ιερού της Ήρας, στον τόπο της γέννησής της και του γάμου της με τον Δία.

Σύνταξη
Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: Παράνομη κηρύχθηκε η στάση εργασίας για τις 28 Αυγούστου
«Μας θέλουν σιωπηλούς» 27.08.25

Παράνομη η στάση εργασίας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στις 28 Αυγούστου

Οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας είχαν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους με στάση εργασίας στην απεργία της ΑΔΕΔΥ που διαμαρτύρεται για την ψήφιση του νέου «πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων»

Σύνταξη
Ινδία: Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων
Μεγάλες καταστροφές 27.08.25

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδία από κατολίσθηση λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων

Στους 21 ανήλθαν οι τραυματίες - Η κατολίσθηση σημειώθηκε σε γνωστή διαδρομή ινδουιστικού προσκυνήματος στο Τζαμού - Αναμένονται περισσότερες βροχές και καταιγίδες με θυελλώδεις ανέμους

Σύνταξη
Μετανάστες: Το HRW επικρίνει τις συμφωνίες που έκλεισε η ΕΕ με τη Μαυριτανία παραβλέποντας τις παραβιάσεις δικαιωμάτων
Κόσμος 27.08.25

Μετανάστες: Το HRW επικρίνει τις συμφωνίες που έκλεισε η ΕΕ με τη Μαυριτανία παραβλέποντας τις παραβιάσεις δικαιωμάτων

Δεκάδες μετανάστες που πέρασαν από κέντρα κράτησης στη Μαυριτανία περιέγραψαν στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «απάνθρωπες συνθήκες και απάνθρωπη μεταχείριση».

Σύνταξη
Economist: Ξανά σε μπελάδες η Γαλλία – «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο»
Economist 27.08.25

Ξανά σε μπελάδες η Γαλλία - «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο»

Σύμφωνα με το Economist, ο 74χρονος Φρανσουά Μπαϊρού θα χρειαστεί ασυνήθιστη πολιτική δεξιοτεχνία για να παραμείνει πρωθυπουργός στη Γαλλία, με το περιοδικό να συμμερίζεται τις ανησυχίες του για τη λιτότητα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βροχή τα στοιχήματα: Οι «μπούκηδες» στην Αγγλία ξέρουν ποιον θέλουν για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Έκπληξη 27.08.25

Βροχή τα στοιχήματα: Οι «μπούκηδες» στην Αγγλία ξέρουν ποιον θέλουν για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Τι κι αν στην Amazon MGM δεν έχουν κατασταλάξει ακόμα στον ηθοποιό που θα υποδυθεί τον επόμενο Τζέιμς Μποντ; Τα στοιχηματικά γραφεία της Αγγλίας έχουν αποφασίσει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Greece Plans Major Grid Upgrades to Protect Forests
English edition 27.08.25

Greece Plans Major Grid Upgrades to Protect Forests

Greek energy operator DEDDHE unveils a €4.79B plan for 2026–2030, including smart meters and relocating power lines from forests to boost network resilience and digital transformation

Σύνταξη
Ακίνητα: Παράταση του μηδενικού ΦΠΑ στις νέες οικοδομές έως το τέλος του 2026
Ακίνητα 27.08.25

Παράταση του μηδενικού ΦΠΑ στις νέες οικοδομές έως το τέλος του 2026

Η παράταση της αναστολής του συντελεστή 24% ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα θα περιλαμβάνεται στο καλάθι της ΔΕΘ - Από το 2019 έως την πρώτη αναστολή του το 2020 προκάλεσε πολλές στρεβλώσεις στην αγορά

Σύνταξη
Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου: Fake news τα δημοσιεύματα για «λουκέτο»
Culture Live 27.08.25

Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου: Θα βάλει λουκέτο;

Η ανακοίνωση από το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου μετά τα δημοσιεύματα που το ήθελαν να κλείνει. Η ανάρτηση από τον Νίκο Μαστοράκη μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες.

Σύνταξη
Μαγνησία – Καταγγελία: Ιατρείο χωρίς γάζες και ιώδιο στο Κεραμίδι – Έδεσαν τραυματία με τραπεζομάντηλα
Τραγικές ελλείψεις 27.08.25

Σοβαρή καταγγελία: Ιατρείο χωρίς γάζες και ιώδιο στο Κεραμίδι Μαγνησίας - Έδεσαν τραυματία με τραπεζομάντηλα

Τις τραγικές ελλείψεις στον τομέα της υγείας, επαναβεβαιώνει η καταγγελία για το ιατρείο στο Κεραμίδι - Τις πρώτες βοήθειες παρείχαν στον τραυματία... ναυαγοσώστες που έτυχε να βρεθούν στο σημείο

Σύνταξη
Χωρίς προβλήματα ο Παναθηναϊκός ενόψει Σαμσουνσπόρ
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Χωρίς προβλήματα ο Παναθηναϊκός ενόψει Σαμσουνσπόρ

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση επί ελληνικού εδάφους πριν αναχωρήσει για Τουρκία ενόψει της ρεβάνς με την Σαμσουνσπόρ, με τους πράσινους να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Σύνταξη
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Απόρρητο