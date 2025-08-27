Μαθαίνει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους ο Ολυμπιακός – Φινάλε με ματσάρα στα play-offs

Πράξη τετάρτη και τελευταία στα play-offs του Champions League την Τετάρτη (27/8) το βράδυ, όταν και διεξάγονται τα τέσσερα ματς που απομένουν για να ολοκληρωθεί ο χάρτης της φετινής League Phase, με τον Ολυμπιακό να μαθαίνει έτσι όλους τους πιθανούς αντιπάλους του.

Μια μέρα νωρίτερα άλλωστε, προέκυψαν τρεις ακόμη μετά τις ιστορικές προκρίσεις για Πάφο, Μπόντο/Γκλιμτ και Καϊράτ, οι οποίες απέκλεισαν Ερυθρό Αστέρα, Στουρμ Γκρατς και Σέλτικ, αντίστοιχα, για να βρεθούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στην κυρίως φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Έτσι, τέσσερα ακόμη εισιτήρια περιμένουν να μάθουν κάτοχο..

Ματσάρα στο «Ντα Λουζ»

Στις 19:45, η Καραμπάγκ υποδέχεται την Φερεντσβάρος και θα επιχειρήσει να υπερασπιστεί το προβάδισμα με 3-1 απέναντι στη Φερεντσβάρος. Δύο -και κάτι- ώρες αργότερα, από το κυρίως μενού της βραδιάς, φυσικά ξεχωρίζει το Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε, με τους «αετούς» του Βαγγέλη Παυλίδη και την ομάδα του Μουρίνιο να κοντράρονται με την πρόκριση να είναι «ανοιχτή» και για τις δύο, έπειτα από το 0-0 της Κωνσταντινούπολης. Το ματς είναι προγραμματισμένο για τις 22:00, με τηλεοπτική μετάδοση από το MEGA.

Την ίδια ώρα, αμφίρροπη θα είναι η μάχη της πρόκρισης και για τις Κοπεγχάγη – Βασιλεία, αφού κουβαλούν και αυτές ισοπαλία 1-1 από το πρώτο παιχνίδι. Τέλος, η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη που ήταν εξαιρετικός με δύο ασίστ στο πρώτο παιχνίδι, καλείται να υπερασπιστεί το ισχυρό προβάδισμα του 3-1 που πήρε με το «διπλό» στη Σκωτία απέναντι στη Ρέιντζερς και απλά να σφραγίσει την πρόκριση στην έδρα της.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της ημέρας:

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κοπεγχάγη – Βασιλεία

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κλαμπ Μπριζ – Ρέιντζερς

22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε